Norveç Tüketici Güveni (Norway Consumer Confidence)

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Finance Norway
Sektör:
Tüketici
Düşük -3.6 -13.9
-9.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-1.6
-3.6
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Norveç Tüketici Güven Endeksi (CCI), ülke ekonomisinin istikrarına yönelik tüketici güveni seviyesini yansıtır. Endeks, Finance Norway tarafından Norveç hanehalkları arasında yapılan tüketici anketine dayalı olarak üç ayda bir hesaplanır.

Pozitif değerler, tüketici güvenini ve ülkedeki olumlu ekonomik ortamı gösterir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir artış NOK için olumlu olarak görülebilir. Tersine, daha düşük değerler NOK fiyatlarını aşağı çekebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Norveç Tüketici Güveni (Norway Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
-3.6
-13.9
-9.1
2 Q 2025
-16.5
-4.5
-13.4
1 Q 2025
-7.5
-12.4
4 Q 2024
-14.4
-2.4
-15.2
3 Q 2024
-16.3
-1.2
-18.3
2 Q 2024
-16.3
-36.2
-24.2
1 Q 2024
-26.6
-33.5
-29.7
4 Q 2023
-33.5
-32.3
-31.7
3 Q 2023
-30.2
-11.8
-33.1
2 Q 2023
-34.4
-26.1
-36.5
1 Q 2023
-36.5
-21.6
-36.8
4 Q 2022
-38.0
-28.1
-29.5
3 Q 2022
-26.8
-14.5
-15.3
2 Q 2022
-11.7
5.8
0.7
1 Q 2022
5.5
15.5
11.0
4 Q 2021
13.7
-6.0
11.0
3 Q 2021
10.9
-11.4
4.7
2 Q 2021
2.5
-12.9
-3.2
1 Q 2021
-5.1
-11.6
-9.2
4 Q 2020
-11.5
-1.7
-10.0
3 Q 2020
-6.6
-2.6
-3.4
2 Q 2020
-7.6
14.7
4.7
1 Q 2020
14.5
14.8
4 Q 2019
13.4
15.0
3 Q 2019
17.1
13.9
2 Q 2019
12.8
13.3
1 Q 2019
12.7
14.2
4 Q 2018
14.6
15.2
3 Q 2018
16.4
19.6
2 Q 2018
19.6
20.3
1 Q 2018
20.3
18.3
4 Q 2017
17.3
15.7
3 Q 2017
16.2
12.6
2 Q 2017
11.1
7.3
1 Q 2017
5.2
1.8
4 Q 2016
0.3
-5.5
3 Q 2016
-4.1
-12.6
2 Q 2016
-16.5
-15.4
1 Q 2016
-16.2
-12.4
4 Q 2015
-11.3
-6.5
3 Q 2015
-4.1
-0.2
2 Q 2015
1.7
6.5
1 Q 2015
7.4
