Ekonomik Takvim
Norveç Tüketici Güveni (Norway Consumer Confidence)
|Düşük
|-3.6
|-13.9
|
-9.1
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-1.6
|
-3.6
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norveç Tüketici Güven Endeksi (CCI), ülke ekonomisinin istikrarına yönelik tüketici güveni seviyesini yansıtır. Endeks, Finance Norway tarafından Norveç hanehalkları arasında yapılan tüketici anketine dayalı olarak üç ayda bir hesaplanır.
Pozitif değerler, tüketici güvenini ve ülkedeki olumlu ekonomik ortamı gösterir. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir artış NOK için olumlu olarak görülebilir. Tersine, daha düşük değerler NOK fiyatlarını aşağı çekebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norveç Tüketici Güveni (Norway Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
