Ekonomik Takvim
Norges Bank Bölgesel Ağ - Çıktı Büyümesi (Norges Bank Regional Network - Output Growth)
|Düşük
|0.40
|0.46
|
0.40
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Norges Bank Bölgesel Ağ Raporu, Norveç'te popüler bir ekonomik kalkınma göstergesidir. Norges Bank, sorumlu bölgesel kuruluşlar tarafından yürütülen ve ülkenin yedi bölgesinden şirketlerle yapılan doğrudan anketlere dayanarak, göstergeyi yılda dört kez yayınlamaktadır.
Bölgesel ağ raporları, yüz yüze görüşmeler sırasında doğrudan sahadaki şirketlerden veri alınmasına olanak sağlar. Düzenli olarak ekonomi ve toplumla ilişki kurmak, Banka'ya genellikle halka açık istatistiklerden daha hızlı bilgi sağlar. Bölgesel veriler resmi istatistiklerle yakından ilişkilidir ve çok daha önce yayınlanır. Bu bağlamda, analistler ve yatırımcılar göstergenin yayınlanmasını yakından takip eder.
Üretim artışı hiç şüphesiz olumlu bir faktördür, bu nedenle Norges Bank Bölgesel Ağ Raporunda açıklanan beklenenden daha yüksek üretim değerleri NOK için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Norges Bank Bölgesel Ağ - Çıktı Büyümesi (Norges Bank Regional Network - Output Growth)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın