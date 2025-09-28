Ekonomik Takvim
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)
|Düşük
|1.7%
|
-1.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
1.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık), söz konusu aydaki ortalama konut fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini nominal yüzdelik olarak yansıtır. Konut işlemlerine ilişkin bilgiler, devlet tapu kayıtlarından ve Norveçli en büyük ipotek kreditörlerinin istatistiklerinden toplanır.
Ekonomistler, konut piyasasının aktivitesini değerlendirmek için göstergeyi analiz eder. Ayrıca, ipotek oranlarındaki değişiklikleri ölçmek, konutların bulunabilirliğini ve ülkedeki genel enflasyonu değerlendirmek için analitik bir araç görevi görür. Konut fiyatlarındaki artış, enflasyon artışına işaret ettiği için ülke ekonomisi adına olumlu bir faktör olarak görülür. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler, NOK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
