Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık), söz konusu aydaki ortalama konut fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini mevsimsel olarak ayarlanmış bir şekilde yüzdelik olarak yansıtır. Konut işlemlerine ilişkin bilgiler, devlet tapu kayıtlarından ve Norveçli en büyük ipotek kreditörlerinin istatistiklerinden toplanır.

Konut fiyatlarındaki artış, diğer etkilerin yanı sıra, hanehalkı servetinin artışı ve dolayısıyla mal ve hizmet alımları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Enflasyon artışına işaret ettiği için ülke ekonomisi adına olumlu bir faktör olarak görülür. HPI'da beklenenden daha yüksek artış, NOK fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: