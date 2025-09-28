İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki sanayi şirketleri tarafından üretilen mal hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, inşaat hariç imalat sanayi, madencilik sanayi ve elektrik ve gaz sanayi tarafından üretilen temsili bir ürün yelpazesini kapsar.

Endeks, yaklaşık 4.600 şirketin katıldığı aylık anketten toplanan verilere dayanılarak hesaplanır. Ek olarak, istatistiksel kaynaklardan elde edilen bilgiler, belirli sanayi sektörlerindeki üretimi değerlendirmek adına kullanılabilir. Ülke çapında endeksi derlemek için toplanan verilere ağırlıklar atanır.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ham verilerden oluşturulmuş endekse ek olarak, mevsimsel olarak ayarlanmış verilerden oluşturulmuş endeks ve ayrıca yalnızca iş günlerini dikkate alan, hafta sonu, dini bayramlar ve diğer tatil günlerini hesaplamaya katmayan takvimsel olarak ayarlanmış verilerden oluşturulmuş endeks de yayınlar. Ayarlanmış veriler, dönemler arası değişikliklerin doğru bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar.

Sanayi Üretimi endeksi hem gelecekteki GSYİH'yı hem de ekonomik performansı tahmin etmek adına önemli bir araçtır.

Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: