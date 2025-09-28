Ekonomik Takvim
S&P Global İtalya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Düşük
|51.7
|
51.5
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
51.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Bileşik PMI, IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır. Gösterge, satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayanır ve imalat ve hizmet sektörlerindeki özel şirketlerin faaliyet koşullarındaki değişiklikler hakkında özet bir rapor şeklinde yayınlanır.
Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir.
Markit PMI, yalnızca özel şirketlerden gelen bilgileri içerir. Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi?
Diğer alt endeksler verilen cevaplar temelinde hesaplanır ve bunlar istihdamı, enflasyonu ve ekonomik faaliyetin diğer önemli göstergelerini karakterize eder.
Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya sunduğu hizmetlere katkısına göre ağırlıklandırılır, bu nedenle endeks değeri üzerinde en büyük etkiye büyük şirketler sahiptir.
Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır. 50'nin üzerindeki değerler, ankete katılanların çoğunluğunun anket sırasındaki iş koşulları hakkında olumlu görüşü olduğunu gösterirken, 50'nin altındaki değerler ise ankete katılanların çoğunluğunun anket sırasındaki iş koşulları hakkında olumsuz görüşü olduğunu gösterir.
PMI endeksleri, analistler arasında en popüler göstergelerden biridir. Göstergelerin, İtalya'nın ekonomik durumundaki değişikliklerin erken belirtilerini yansıttığı düşünülür. Dolayısıyla PMI, üretim ve enflasyon düzeyinin bir öncü göstergesi olarak kabul edilir.
PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
