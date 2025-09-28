TakvimBölümler

S&P Global İtalya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 51.7
51.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Bileşik PMI, IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır. Gösterge, satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayanır ve imalat ve hizmet sektörlerindeki özel şirketlerin faaliyet koşullarındaki değişiklikler hakkında özet bir rapor şeklinde yayınlanır.

Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir.

Markit PMI, yalnızca özel şirketlerden gelen bilgileri içerir. Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi?

Diğer alt endeksler verilen cevaplar temelinde hesaplanır ve bunlar istihdamı, enflasyonu ve ekonomik faaliyetin diğer önemli göstergelerini karakterize eder.

Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya sunduğu hizmetlere katkısına göre ağırlıklandırılır, bu nedenle endeks değeri üzerinde en büyük etkiye büyük şirketler sahiptir.

Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır. 50'nin üzerindeki değerler, ankete katılanların çoğunluğunun anket sırasındaki iş koşulları hakkında olumlu görüşü olduğunu gösterirken, 50'nin altındaki değerler ise ankete katılanların çoğunluğunun anket sırasındaki iş koşulları hakkında olumsuz görüşü olduğunu gösterir.

PMI endeksleri, analistler arasında en popüler göstergelerden biridir. Göstergelerin, İtalya'nın ekonomik durumundaki değişikliklerin erken belirtilerini yansıttığı düşünülür. Dolayısıyla PMI, üretim ve enflasyon düzeyinin bir öncü göstergesi olarak kabul edilir.

PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global İtalya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.7
51.5
Tem 2025
51.5
51.1
Haz 2025
51.1
52.5
May 2025
52.5
52.1
Nis 2025
52.1
50.5
Mar 2025
50.5
51.9
Şub 2025
51.9
49.7
Oca 2025
49.7
49.7
Ara 2024
49.7
47.7
Kas 2024
47.7
51.0
Eki 2024
51.0
49.7
Eyl 2024
49.7
50.8
Ağu 2024
50.8
50.3
Tem 2024
50.3
51.3
Haz 2024
51.3
52.3
May 2024
52.3
52.6
Nis 2024
52.6
53.5
Mar 2024
53.5
51.1
Şub 2024
51.1
50.7
Oca 2024
50.7
48.6
Ara 2023
48.6
48.1
Kas 2023
48.1
47.0
Eki 2023
47.0
49.2
Eyl 2023
49.2
48.2
Ağu 2023
48.2
48.9
Tem 2023
48.9
49.7
Haz 2023
49.7
52.0
May 2023
52.0
55.3
Nis 2023
55.3
55.2
Mar 2023
55.2
52.2
Şub 2023
52.2
51.2
Oca 2023
51.2
49.6
Ara 2022
49.6
48.9
Kas 2022
48.9
45.8
Eki 2022
45.8
47.6
Eyl 2022
47.6
49.6
Ağu 2022
49.6
47.7
Tem 2022
47.7
51.3
Haz 2022
51.3
52.4
May 2022
52.4
54.5
Nis 2022
54.5
52.1
Mar 2022
52.1
53.6
Şub 2022
53.6
50.1
Oca 2022
50.1
54.7
Ara 2021
54.7
57.6
Kas 2021
57.6
54.2
Eki 2021
54.2
56.6
Eyl 2021
56.6
59.1
Ağu 2021
59.1
58.6
Tem 2021
58.6
58.3
12
