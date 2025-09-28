Ekonomik Takvim
S&P Global İtalya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|51.5
|52.1
|
52.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|51.7
|
51.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet şirketlerinden satın alma yöneticilerinin katıldığı anketlerden toplanan verilere dayalı olarak IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır.
Markit Hizmet PMI yalnızca özel şirketlerden gelen bilgileri içerir. Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:
- Üretim hacmi
- Yeni siparişler
- Birikmiş işler
- Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme, hizmet ve mallar için)
- Alınan fiyatlar
- Tedarikçilerin teslimat süreleri
- Stoklar
- İstihdam
- Yakın vadeli üretim hacmi beklentisi
Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.
Endeksin hesaplanmasında eşik değer 50.0'dir. Endeks değerinin bu eşik değerin üzerine çıkması hizmet sektöründe genişleme olduğunu gösterir. Endeks değerinin bu eşik değerin altında kalması da hizmet sektöründe daralma olduğunu gösterir.
Satın alma yöneticileri, sanayi sektöründeki koşullara ilişkin değişiklikleri ilk görenler arasında kabul edilir ve bu nedenle, PMI'ın GSYİH, enflasyon, istihdam vb. gibi diğer önemli ekonomik etkenler hakkında bilgi sağladığı düşünülür.
Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro için olumlu olarak görülebilir. Gösterge değerinin beklenen değerin altında olması da euro üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global İtalya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
