TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global İtalya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 51.5 52.1
52.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.7
51.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet şirketlerinden satın alma yöneticilerinin katıldığı anketlerden toplanan verilere dayalı olarak IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır.

Markit Hizmet PMI yalnızca özel şirketlerden gelen bilgileri içerir. Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:

  • Üretim hacmi
  • Yeni siparişler
  • Birikmiş işler
  • Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme, hizmet ve mallar için)
  • Alınan fiyatlar
  • Tedarikçilerin teslimat süreleri
  • Stoklar
  • İstihdam
  • Yakın vadeli üretim hacmi beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeksin hesaplanmasında eşik değer 50.0'dir. Endeks değerinin bu eşik değerin üzerine çıkması hizmet sektöründe genişleme olduğunu gösterir. Endeks değerinin bu eşik değerin altında kalması da hizmet sektöründe daralma olduğunu gösterir.

Satın alma yöneticileri, sanayi sektöründeki koşullara ilişkin değişiklikleri ilk görenler arasında kabul edilir ve bu nedenle, PMI'ın GSYİH, enflasyon, istihdam vb. gibi diğer önemli ekonomik etkenler hakkında bilgi sağladığı düşünülür.

Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro için olumlu olarak görülebilir. Gösterge değerinin beklenen değerin altında olması da euro üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global İtalya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.5
52.1
52.3
Tem 2025
52.3
52.4
52.1
Haz 2025
52.1
52.6
53.2
May 2025
53.2
52.7
52.9
Nis 2025
52.9
52.6
52.0
Mar 2025
52.0
52.5
53.0
Şub 2025
53.0
50.6
50.4
Oca 2025
50.4
50.5
50.7
Ara 2024
50.7
50.5
49.2
Kas 2024
49.2
51.1
52.4
Eki 2024
52.4
50.8
50.5
Eyl 2024
50.5
51.2
51.4
Ağu 2024
51.4
51.9
51.7
Tem 2024
51.7
52.5
53.7
Haz 2024
53.7
52.6
54.2
May 2024
54.2
52.8
54.3
Nis 2024
54.3
54.2
54.6
Mar 2024
54.6
53.3
52.2
Şub 2024
52.2
49.3
51.2
Oca 2024
51.2
49.9
49.8
Ara 2023
49.8
48.6
49.5
Kas 2023
49.5
48.8
47.7
Eki 2023
47.7
49.8
49.9
Eyl 2023
49.9
50.6
49.8
Ağu 2023
49.8
51.9
51.5
Tem 2023
51.5
53.1
52.2
Haz 2023
52.2
55.8
54.0
May 2023
54.0
53.7
57.6
Nis 2023
57.6
53.7
55.7
Mar 2023
55.7
51.4
51.6
Şub 2023
51.6
50.6
51.2
Oca 2023
51.2
49.7
49.9
Ara 2022
49.9
47.6
49.5
Kas 2022
49.5
47.6
46.4
Eki 2022
46.4
49.6
48.8
Eyl 2022
48.8
49.5
50.5
Ağu 2022
50.5
50.0
48.4
Tem 2022
48.4
52.7
51.6
Haz 2022
51.6
54.7
53.7
May 2022
53.7
54.0
55.7
Nis 2022
55.7
52.5
52.1
Mar 2022
52.1
50.7
52.8
Şub 2022
52.8
50.7
48.5
Oca 2022
48.5
54.5
53.0
Ara 2021
53.0
54.2
55.9
Kas 2021
55.9
54.0
52.4
Eki 2021
52.4
56.8
55.5
Eyl 2021
55.5
58.1
58.0
Ağu 2021
58.0
57.5
58.0
Tem 2021
58.0
55.0
56.7
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod