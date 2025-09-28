Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet şirketlerinden satın alma yöneticilerinin katıldığı anketlerden toplanan verilere dayalı olarak IHS Markit tarafından aylık olarak yayınlanır.

Markit Hizmet PMI yalnızca özel şirketlerden gelen bilgileri içerir. Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:

Üretim hacmi

Yeni siparişler

Birikmiş işler

Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme, hizmet ve mallar için)

Alınan fiyatlar

Tedarikçilerin teslimat süreleri

Stoklar

İstihdam

Yakın vadeli üretim hacmi beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeksin hesaplanmasında eşik değer 50.0'dir. Endeks değerinin bu eşik değerin üzerine çıkması hizmet sektöründe genişleme olduğunu gösterir. Endeks değerinin bu eşik değerin altında kalması da hizmet sektöründe daralma olduğunu gösterir.

Satın alma yöneticileri, sanayi sektöründeki koşullara ilişkin değişiklikleri ilk görenler arasında kabul edilir ve bu nedenle, PMI'ın GSYİH, enflasyon, istihdam vb. gibi diğer önemli ekonomik etkenler hakkında bilgi sağladığı düşünülür.

Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması euro için olumlu olarak görülebilir. Gösterge değerinin beklenen değerin altında olması da euro üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

