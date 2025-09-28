TakvimBölümler

İtalya Çeyreklik İşsizlik Oranı (Italy Quarterly Unemployment Rate)

İtalya
EUR, Euro
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
İş Gücü
Düşük 6.3% 5.8%
6.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
6.3%
6.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
İtalya Çeyreklik İşsizlik Oranı, İtalya'daki işsiz vatandaşların toplam işgücü içerisindeki yüzdesini yansıtır. İşsiz kişiler, son dört hafta içinde aktif olarak iş arayan ve gelecek iki hafta içinde işe başlayabilecek 15-74 yaş arasındaki kişiler olarak tanımlanır. Çeyreklik endeks, bir önceki çeyreğe ilişkin işsizlik oranını yansıtır. Gösterge mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Son istatistikler, İtalya'nın güneyindeki bölgelerde işsizlik oranının daha yüksek olduğunu, kuzeyindeki bölgelerdeyse daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca ülke genelinde genç işsizlik oranı da ortalamanın üzerindedir. Bunun bir sonucu olarak, birçok genç ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadır.

İşsizlik oranındaki düşüş, ülkenin para birimi (İtalya için euro) fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, çünkü çalışan kişiler daha fazla para harcar ve dolayısıyla GSYİH üzerinde pozitif bir etki oluşturur. İşsizlik oranındaki artış, kişiler için gelir kaybı anlamına gelir ve dolayısıyla çalışmayan nüfusa sosyal yardım ödemek zorunda kalan devlet üzerindeki baskı artar.

açıklanan veri

beklenti

"İtalya Çeyreklik İşsizlik Oranı (Italy Quarterly Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
6.3%
5.8%
6.3%
1 Q 2025
6.1%
5.9%
6.1%
4 Q 2024
6.1%
6.0%
6.3%
3 Q 2024
6.1%
6.7%
6.7%
2 Q 2024
6.8%
7.3%
7.2%
1 Q 2024
7.2%
7.5%
7.4%
4 Q 2023
7.4%
7.6%
7.6%
3 Q 2023
7.6%
7.1%
7.7%
2 Q 2023
7.6%
7.9%
7.9%
1 Q 2023
8.0%
7.9%
7.9%
3 Q 2022
7.9%
8.1%
8.1%
2 Q 2022
8.1%
9.2%
8.5%
1 Q 2022
8.6%
9.2%
9.1%
4 Q 2021
9.1%
8.8%
9.1%
3 Q 2021
9.2%
10.6%
9.8%
2 Q 2021
9.8%
9.4%
10.1%
1 Q 2021
10.4%
9.2%
10.0%
4 Q 2020
9.2%
9.1%
9.6%
3 Q 2020
9.8%
7.7%
8.4%
2 Q 2020
8.3%
8.8%
9.2%
1 Q 2020
8.9%
9.4%
9.5%
4 Q 2019
9.7%
9.7%
9.8%
3 Q 2019
9.8%
10.1%
9.9%
2 Q 2019
9.9%
10.1%
10.3%
1 Q 2019
10.4%
11.3%
10.6%
4 Q 2018
10.6%
10.4%
10.3%
3 Q 2018
10.2%
10.7%
2 Q 2018
10.7%
11.1%
1 Q 2018
11.1%
11.1%
4 Q 2017
11.0%
11.2%
3 Q 2017
11.2%
11.2%
2 Q 2017
11.2%
11.6%
1 Q 2017
11.6%
11.8%
4 Q 2016
11.9%
11.6%
3 Q 2016
11.6%
11.6%
2 Q 2016
11.5%
11.6%
1 Q 2016
11.6%
11.6%
4 Q 2015
11.5%
11.5%
3 Q 2015
11.7%
12.3%
2 Q 2015
12.4%
12.3%
1 Q 2015
12.4%
12.7%
4 Q 2014
13.0%
12.8%
3 Q 2014
12.8%
12.6%
2 Q 2014
12.5%
12.6%
1 Q 2014
12.7%
12.5%
4 Q 2013
12.6%
12.3%
3 Q 2013
12.3%
12.1%
2 Q 2013
12.1%
11.9%
1 Q 2013
11.9%
11.2%
4 Q 2012
11.2%
10.7%
12
