Ekonomik Takvim
İtalya Perakende Satışlar (Aylık) (Italy Retail Sales m/m)
|Düşük
|0.0%
|0.0%
|
0.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.7%
|
0.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki İtalya'da perakendeciler tarafından satılan mal ve hizmetlerin cirosunun bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Ticari alanda "perakende satışlar" terimi, ürünlerin nihai tüketiciye veya halka satışını ifade etmek için kullanılır. Perakendeciler, üreticilerden veya toptancılardan büyük miktarlar halinde malları seçerek satın alırlar ve tüketicilere daha küçük miktarlarda satarak kâr elde ederler. Perakendecinin rolü, stok mevcudiyeti, rekabetçi fiyat, stok rotasyonu gibi faktörlerin var olduğu tüm satış sürecini organize etmektir.
Göstergenin hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılabilir: satış noktalarındaki satışlar veya eve teslim ile olan satışlar ve online satışlar. Bahsedilen sonuncu yöntem, tüketicilere geniş ürün yelpazesi sunulması adına modern e-ticaret teknolojilerinin kullanıldığı günümüz dünyasında çok popüler hale gelmiştir.
Endeks, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü ISTAT tarafından hesaplanır. Ocak 2009'dan beri endeks, baz yıl 2005 alınarak ve yeni Ateco 2007 sınıflandırması kullanılarak hesaplanmaktadır.
Perakende Satışlar, harcamaların en büyük elemanı olan hanehalkı tüketimi verilerini yansıtır ve tüketici güveni ile (ve ilgili endeksle) korelasyon gösterir.
Perakende satışlar üç ana sektöre ayrılır: gıda, beyaz eşya, mobilya, dayanıklı tüketim malları ve son olarak, giysi ve birçok kez kullanılabilen diğer ürünleri içeren tüketim malları.
Perakende satışlardaki değişim yüzde olarak ifade edilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İtalya Perakende Satışlar (Aylık) (Italy Retail Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
