S&P Global İtalya İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 47.7
48.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
47.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İtalya Markit İnşaat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), IHS Markit tarafından derlenir ve yayınlanır. Gösterge, ülkenin inşaat sektörü satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini yansıtır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

PMI, GSYİH'ya en yüksek katkıyı sağlayan 200'den fazla İtalyan inşaat şirketinin satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere verilen yanıtlardan toplanan verilere dayalı olarak hesaplanır. Yöneticilerden ülkenin inşaat sektöründeki mevcut iş ve ekonomik koşulları değerlendirmeleri istenir. Anket şu ekonomik değişkenleri kapsar:

  • Genel iş faaliyeti
  • Konut inşaatı faaliyeti
  • Ticari inşaat faaliyeti
  • İnşaat mühendisliği faaliyeti
  • Yeni siparişler
  • İstihdam
  • Satın alma miktarı
  • Tedarikçilerin teslimat süreleri
  • Girdi fiyatları
  • Alt yüklenicilerle çalışma (faaliyet, bulunabilirlik, oranlar, kalite)
  • Yakın vadeli inşaat faaliyeti beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: veriler arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi? Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm inşaat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. İnşaat sektörünün hareketliliğinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İnşaat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global İtalya İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
47.7
48.3
Tem 2025
48.3
50.2
Haz 2025
50.2
50.5
May 2025
50.5
50.1
Nis 2025
50.1
52.4
Mar 2025
52.4
48.2
Şub 2025
48.2
50.9
Oca 2025
50.9
51.2
Ara 2024
51.2
48.5
Kas 2024
48.5
48.2
Eki 2024
48.2
47.8
Eyl 2024
47.8
46.6
Ağu 2024
46.6
45.0
Tem 2024
45.0
46.0
Haz 2024
46.0
49.0
May 2024
49.0
48.5
Nis 2024
48.5
50.3
Mar 2024
50.3
50.3
Şub 2024
50.3
51.6
Oca 2024
51.6
55.2
Ara 2023
55.2
52.9
Kas 2023
52.9
51.8
Eki 2023
51.8
49.8
Eyl 2023
49.8
47.7
Ağu 2023
47.7
48.0
Tem 2023
48.0
48.6
Haz 2023
48.6
47.9
May 2023
47.9
49.0
Nis 2023
49.0
47.4
Mar 2023
47.4
48.9
Şub 2023
48.9
48.2
Oca 2023
48.2
47.0
Ara 2022
47.0
52.0
Kas 2022
52.0
48.1
Eki 2022
48.1
46.7
Eyl 2022
46.7
41.2
Ağu 2022
41.2
46.2
Tem 2022
46.2
50.4
Haz 2022
50.4
54.3
May 2022
54.3
59.0
Nis 2022
59.0
62.9
Mar 2022
62.9
68.5
Şub 2022
68.5
68.2
Oca 2022
68.2
65.5
Ara 2021
65.5
65.5
Kas 2021
65.5
58.6
Eki 2021
58.6
56.6
Eyl 2021
56.6
65.2
Ağu 2021
65.2
55.8
Tem 2021
55.8
57.9
12
