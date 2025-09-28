İtalya Markit İnşaat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), IHS Markit tarafından derlenir ve yayınlanır. Gösterge, ülkenin inşaat sektörü satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini yansıtır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

PMI, GSYİH'ya en yüksek katkıyı sağlayan 200'den fazla İtalyan inşaat şirketinin satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere verilen yanıtlardan toplanan verilere dayalı olarak hesaplanır. Yöneticilerden ülkenin inşaat sektöründeki mevcut iş ve ekonomik koşulları değerlendirmeleri istenir. Anket şu ekonomik değişkenleri kapsar:

Genel iş faaliyeti

Konut inşaatı faaliyeti

Ticari inşaat faaliyeti

İnşaat mühendisliği faaliyeti

Yeni siparişler

İstihdam

Satın alma miktarı

Tedarikçilerin teslimat süreleri

Girdi fiyatları

Alt yüklenicilerle çalışma (faaliyet, bulunabilirlik, oranlar, kalite)

Yakın vadeli inşaat faaliyeti beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: veriler arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi? Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm inşaat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. İnşaat sektörünün hareketliliğinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İnşaat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: