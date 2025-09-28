İtalya Ticaret Dengesi, ihraç edilen malların toplam değeriyle ithal edilen malların toplam değeri arasındaki farkıdır, yani ihracat hacminden ithalat hacminin çıkarılmasıyla hesaplanır. Referans dönem içinde bulunulan aydır. Pozitif veriler, söz konusu ayda ülkeye ithal edilenden daha fazla mal ve hizmetin ihraç edildiğini gösterir. Bu durumda ülkenin pozitif ticaret dengesine sahip olduğu söylenir.

Gösterge, bir ülkenin Ödemeler Dengesinin en önemli parçasıdır. İhracat istatistikleri İtalya'nın ekonomik büyümesini yansıtır. İthalat ise ülkenin iç talebini yansıtır. İtalya'nın başlıca ihracat kalemleri, paketlenmiş ilaçlar, otomobiller ve otomobil parçalarıdır. Başlıca ithalatları ise otomobiller ve ham petroldür.

İtalya en büyük 7. ihracatçı ülkedir ve geleneksel olarak pozitif ticaret dengesine sahiptir.

İhracatın euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, yabancı ülkeler ihracat için ödeme yapmak üzere ulusal para birimini satın almak zorundadır, dolayısıyla gösterge değeri euro fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir: gösterge değerinin beklenenden daha yüksek olması euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir. Aksine gösterge değerinin beklenenden daha düşük olması euro fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.

Son değerler: