Bütçe Açığı – Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Oranı, Avrupa Birliği İstikrar ve Büyüme Paktında da belirtildiği gibi, bir ülkenin ekonomisinin ve finansal sisteminin dayanıklılığını yansıtan çok önemli bir endekstir. Bu hesaplamada GSYİH, hükümetin, örneğin vergi uygulamaları ve ilgili vergi gelirleri yoluyla kamu borcunu iyileştirme kabiliyetini temsil eder. Dolayısıyla, ülke bir bütün olarak yüksek bir bütçe açığına sahip olabilir, ancak aynı zamanda yüksek GSYİH'ya da sahip olabilir (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri örneğinde olduğu gibi); bu nedenle, bu iki niceliğin ilişkisi ve karşılıklı gelişimi çok önemlidir.

Maastricht parametrelerine göre Bütçe Açığı, zımni Kamu Borcunu, yani Üye Devletlerin refah devleti adına gelecekteki harcama vaatlerini veya sosyal harcamalarla ilgili vaatleri (yardım, sağlık, emeklilik şartları ve bunun gereklilikleri ile ilgili vaatler) içermez.

Bütçe Açığı / Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (İtalyanca Rapporto Debito_Pubblico / PIL) oranı, Ülkenin içerisinde olabileceği dört olası durumu yansıtır:

GSYİH artış oranı < Devlet tahvili faiz oranı ve GSYİH ile ilişkili olarak faiz dışı açık var, yani, Ülkenin harcamaları, gelirleri aşıyor. Bu ilk durumda, Bütçe Açığı / GSYİH oranı sonsuz olarak artma eğilimindedir ve bu da orta ve uzun vadede iflas riskini gösterir.

GSYİH artış oranı (n) > Devlet tahvili faiz oranı (i), ancak GSYİH ile ilişkili olarak faiz dışı açık halen mevcut. Bu ikinci durumda, Bütçe Açığı / GSYİH oranı, "durağan durum" (İtalyanca stato stazionario) olarak adlandırılan belirli bir değere doğru azalarak yakınsar (ancak ve ancak başlangıçtaki Bütçe Açığı / GSYİH oranının durağan durumdan yüksek olması durumunda). Bütçe açığı / GSYİH oranının azalması için GSYİH artış hızının (n) - (i) farkının yeterince büyük olacağı kadar yüksek olması ve faiz dışı açığın da mümkün olduğunca küçük olması gerekir. Dolayısıyla, başlangıçtaki Bütçe Açığı / GSYİH oranı durağan durumdan düşükse, Bütçe Açığı / GSYİH oranı durağan duruma doğru artarak yakınsar.

GSYİH artış oranı (n) < Devlet tahvili faiz oranı (i), ancak faiz dışı açık yok yani gelirler harcamalardan yüksek. Bu üçüncü durumda, Bütçe Açığı / GSYİH oranı, belirli bir süre içerisinde azalır ve ortadan kalkar (ancak ve ancak başlangıçtaki Bütçe Açığı / GSYİH oranının durağan durumdan düşük olması durumunda). Özellikle bu durumda Bütçe Açığı / GSYİH oranının azalması için (n) - (i) farkının yeterince küçük olması ve ayrıca gelirlerin yeterince büyük olması gerekir. Ancak, başlangıçtaki Bütçe Açığı / GSYİH oranı durağan durumdan yüksekse, bu oran sonsuz bir şekilde artma ve buna bağlı olarak iflas riskini artırma eğilimindedir.

GSYİH artış oranı > Devlet tahvili faiz oranı ve gelirlerin harcamalardan yüksek olduğu bir faiz dışı fazla var. Bu durumda Bütçe Açığı / GSYİH oranı hızla azalır ve iflas riskini ortadan kalkar.

Bütçe açığının GSYİH'ya oranının yüksek olması, ekonomi ve ulusal para birimi için olumsuz olarak değerlendirilir. Bu nedenle, göstergenin değeri ne kadar düşükse, euro fiyatları için o kadar iyidir.

