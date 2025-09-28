CTZ veya Sıfır Kuponlu Hazine Sertifikaları, İtalya hükümeti tarafından Kamu Borcunu finanse etmek adına ihraç edilen devlet tahvilleridir. CTZ tahvillerinin vadesi iki yıldır. İkincil piyasalarda, 1000 euro ve katlarından başlayan değerler Tahvil ve Devlet Menkul Kıymet Piyasalarında (MOT) işlem görürken, 2,5 milyon eurodan başlayan değerler de MTS segmentinde işlem görür.

CTZ tahvilinin getirisi, menkul kıymetin vade sonundaki nominal değeri ile ihraç fiyatı arasındaki farktan elde edilir.

CTZ'ler (2 yıllık) ve BOT'lar (3, 6 veya 12 aylık), aralarındaki vade süresi farkları ve yalnızca BOT'larda olan geçici vergilendirme haricinde benzerdirler.

Bu nedenle, CTZ tahvilinin getirisi de, yatırımcının Hazine Tahvilini (İtalyanca dilinde "Buono del Tesoro") vade sonuna kadar tüm süre boyunca elinde tutması durumunda elde edeceği getiriyi temsil eder. İhaledeki tüm katılımcılar, kabul edilen en yüksek teklifteki oranı alırlar. CTZ'ler, yatırımcılar tarafından devlet borcunun durumunun bir göstergesi şeklinde analitik olarak kullanılabilir. Bunun için, verimlilikteki dalgalanmaların izlenmesi veya aynı türdeki ihalelerinin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla önceki ihale sonuçlarının karşılaştırılması gerekir.

Son değerler: