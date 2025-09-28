7 Yıllık BTP İhalesi, yedi yıl vadeli İtalya Hazine Tahvillerinin (Buoni del Tesoro Poliannuali) ortalama getirisini yansıtır. BTP hazine tahvillerinin vadesi üç, beş, yedi, on ve otuz yıl olabilir. Devlet, mevcut borcu yeniden finanse etmek ve/veya sermaye yaratmak için harcanacak miktarın vergilerden elde edilen gelirler sonrasındaki kalan boşluğunu kapatmak adına gerekli miktarda menkul kıymetler ihraç eder. BTP tahvilinin getirisi, yatırımcının menkul kıymeti vade sonuna kadar tüm süre boyunca elinde tutması durumunda elde edeceği getiriyi temsil eder. İhaledeki tüm katılımcılar, kabul edilen en yüksek teklifteki oranı alırlar. Getiri oranları, ülkenin hükümet borç durumunun bir göstergesi olduğu için, oranlardaki değişimler analistler tarafından yakından izlenir.

BTP çok yıllı hazine tahvilleri, İtalya devleti tarafından ihraç edilen en az bir yıl vadeli borç senedi şeklindeki devlet tahvilleridir. Genel Devlet Menkul Kıymetler Piyasasında 2,5 milyon euroyu aşan hacimde işlem görürler.

Bu gösterge, altı ayda bir ödenen yıllık kuponları olan 7 yıl vadeli tahviller içindir. Örneğin yıllık %5 kuponlu BTP tahvili için yılın ilk yarısında %2,5 oranındaki kuponun yarısı, 6 ay sonunda da %2,5 oranındaki kuponun kalan diğer yarısı ödenir. Böylece, BTP tahvilinin getirisi, vade sonu fiyatından ihraç fiyatının çıkarılmasıyla ve sabit kupon oranıyla belirlenir.

Menkul kıymetin vade sonunda nominal bir değeri vardır, bu nedenle bu gibi bir tahvil garantili sermayeye sahip bir menkul kıymet olarak kabul edilir. BTP fiyatı, vade sonunda alınan nominal değere ve sabit kupon değerine göre hesaplanır.

BTP tahvilleri yalnızca İtalya'dan veya Avrupa'dan olabilir. İkinci durumda, BTP tahvilleri her ay Eurostat tarafından hesaplanan Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi HICP (IAPC) ile ifade edilen Avrupa enflasyonuna endekslidir, İtalya BTP tahvilleri ise İtalya enflasyonuna endekslidir.

