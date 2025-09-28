İtalya Avrupa Birliği Ticaret Dengesi, söz konusu dönemde AB ülkelerine yapılan toplam ihracat hacmi ile AB ülkelerinden yapılan toplam ithalat hacmi arasındaki fark olarak hesaplanır. Pozitif veriler, söz konusu ayda ülkeye ithal edilenden daha fazla mal ve hizmetin ihraç edildiğini gösterir. Bu durumda ülkenin pozitif ticaret dengesine sahip olduğu söylenir.

Diğer AB üye ülkeleriyle yapılan ticaret işlemleri, İtalya'nın dış işlemlerinin yarısından fazlasını oluşturur. İtalya'nın ihracat yaptığı başlıca Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre'dir. İtalya'nın ithalat yaptığı başlıca Avrupa ülkeleri ise Almanya, Fransa ve Hollanda'dır.

Genel olarak, İtalya, AB ortaklarıyla mal ve hizmet alışverişinden büyük ölçüde yararlanır. Son yıllarda İtalya, hesaplama dönemlerinin çoğunda AB ülkeleriyle olan ticaretinde fazla göstermiştir.

Ticaret fazlasının genellikle ulusal para biriminin fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ancak AB ülkeleri arasındaki ticaretin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle ihmal edilebilir düzeydedir.

Son değerler: