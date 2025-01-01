DocumentazioneSezioni
Imposta il tipo di il riempimento (filling) dell'ordine in base alle impostazioni del simbolo specificato.

bool  SetTypeFillingBySymbol(
   const string   symbol      // nome simbolo
   )

Parametri

symbol

[in] Nome del simbolo, in cui SYMBOL_FILLING_MODE contiene politiche di riempimento degli ordini consentiti

Valore di ritorno

true – esecuzione corretta, false – non si riusciti a definire la politica di riempimento.

Note

Se le politiche di riempimento SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC sono consentite per un simbolo, contemporaneamente, Il valore di ORDER_FILLING_FOK è impostato per l'ordine.