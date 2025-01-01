MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeSetTypeFillingBySymbol
- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
SetTypeFillingBySymbol
Imposta il tipo di il riempimento (filling) dell'ordine in base alle impostazioni del simbolo specificato.
|
bool SetTypeFillingBySymbol(
Parametri
symbol
[in] Nome del simbolo, in cui SYMBOL_FILLING_MODE contiene politiche di riempimento degli ordini consentiti
Valore di ritorno
true – esecuzione corretta, false – non si riusciti a definire la politica di riempimento.
Note
Se le politiche di riempimento SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC sono consentite per un simbolo, contemporaneamente, Il valore di ORDER_FILLING_FOK è impostato per l'ordine.