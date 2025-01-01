SetTypeFillingBySymbol

Définit le fillingtype de l'ordre selon les paramètres du symbole spécifié.

bool SetTypeFillingBySymbol(

const string symbol

)

Paramètres

symbol

[in] Nom du symbole, pour lequel SYMBOL_FILLING_MODE contient les politiques de remplissage d'ordre autorisées.

Valeur de Retour

true — en cas d'exécution réussie, false — en cas d'échec de la définition de la politique de remplissage.

Note

Si les politiques de remplissage SYMBOL_FILLING_FOK et SYMBOL_FILLING_IOC sont autorisées pour un symbole en même temps, la valeur ORDER_FILLING_FOK est utilisée pour l'ordre.