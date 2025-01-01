DocumentaçãoSeções
Define o tipo de ordem segundo a execução de acordo com as configurações do símbolo especificado.

bool  SetTypeFillingBySymbol(
   const string   symbol      // nome do ativo 
   )

Parâmetros

symbol

[in] Nome do símbolo no qual SYMBOL_FILLING_MODE contém as políticas válidas para a execução de ordens.

Valor de retorno

true — se for bem-sucedida, false — se não for possível definir a política de execução.

Observação

Se, para o símbolo, forem permitidas simultaneamente as políticas de execução SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC, para a ordem será definido o valor ORDER_FILLING_FOK.