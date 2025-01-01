SetTypeFillingBySymbol

Define el tipo de orden según la ejecución, de acuerdo con los ajustes del símbolo indicado.

bool SetTypeFillingBySymbol(

const string symbol

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del instrumento en el que SYMBOL_FILLING_MODE contiene las políticas permitidas de ejecución de órdenes.

Valor devuelto

true — en caso de que la ejecución tenga éxito, false — si no se ha logrado definir la política de ejecución.

Nota

Si para el símbolo están permitidas simultáneamente las políticas SYMBOL_FILLING_FOK y SYMBOL_FILLING_IOC, para la orden se establecerá el valor ORDER_FILLING_FOK.