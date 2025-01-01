文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathGammaLog 

MathGammaLog

计算真实参数 x 的伽玛函数对数。

double  MathGammaLog(
   const double  x      // 函数的参数
   )

参数

x

[in]  函数的真实参数。 

返回值

函数对数。