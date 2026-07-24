Gold Neuron EA
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 2.11
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 5
GOLD NEURON — направление сделки определяет нейросетевая модель, встроенная в советник (ONNX)
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M15. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M15, иначе вы увидите ноль сделок.
Сначала предупреждение о рисках: режим по умолчанию (Ultra) нацелен на максимальный рост и в бэктестах достигал измеренной просадки по эквити 79%. Выбирайте режим под свою готовность к риску — Aggressive для роста, Defensive для безопасности — и всегда начинайте на демо или малом счёте. Бэктесты — это прошлые результаты, а не гарантия будущей доходности.
Важно — как работает ИИ (прочитайте): модель решений — это классификатор градиентного бустинга, обученный на данных XAUUSD по июль 2026 года. Бэктесты внутри обученного периода показывают, насколько модель подогнана к этой истории — это не гарантия на будущее. Модель регулярно переобучается и поставляется бесплатными обновлениями; всегда используйте последнюю версию.
GOLD NEURON торгует XAUUSD один раз в день. В фиксированное время лондонской сессии (04:15 UTC, с учётом перехода на летнее время) он рассчитывает 13 рыночных признаков — многогоризонтную лестницу моментума от 2 часов до 7 дней, внутридневной диапазон и календарный контекст — и встроенная ONNX-модель выбирает long или short. Сделка открывается тремя частями, каждая с фиксированным тейк-профитом и жёстким стоп-лоссом с первой секунды. Позиции закрываются только по брекету.
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения, без торговли на новостях
- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции, всегда
- Модель встроена в .ex5 — без внешних файлов, без DLL, без интернета
- Компаундинг: размер позиции в процентах от эквити с проверками маржи и лимитов объёма
Один выпадающий список, четыре режима риска (бэктесты на реальных тиках, XAUUSD M15, старт $10,000, 1:500, настройки по умолчанию; доходность / макс. просадка по эквити):
2025 полный год:
- Defensive (x0.5): +688% / 14.6%
- Standard (x1): +5,170% / 27.7%
- Aggressive (x2): +75,302% / 22.9%
- Ultra (x2.5, по умолчанию): +102,363% / 52.4%
Ultra by year, in-training window (2020-2025): +1,082%, +57,257%, +5,788%, +211,219%, +58,581%, +102,363% — every year positive, 77-87% win rate.
*** v2.0 survival brake — the key upgrade ***
When equity falls 30% below its peak the EA scales lot size down, reaching a 5% floor at 55% drawdown. This caps losses in years the model was NOT trained on. Out-of-sample proof (2017 & 2019, before the training window): old v1 (x4, no brake) hit -100% total loss; v2.0 (Ultra x2.5, brake on) ended -54% and -44% — a large loss, but the account SURVIVES.
Режим Standard по годам 2020–2024: +55%, +5,726%, +88%, +2,112%, +586%, +517% (品質99%実tick) — каждый проверенный год внутри обученного периода положителен. Методика: тестер стратегий MT5, «Каждый тик на основе реальных тиков».
Как это работает
1) Раз в день в фиксированное время UTC советник строит вектор из 13 признаков только по закрытым барам M15
2) Встроенная модель градиентного бустинга (300 деревьев) выдаёт вероятность того, что длинный брекет обыграет короткий
3) Открываются три части в выбранном направлении, каждая с фиксированными TP/SL
4) Размер позиции — процент от эквити, умноженный на выбранный режим риска, с проверкой маржи и лимитов брокера
Параметры
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPct: базовый риск на одну часть (по умолчанию 3)
- TP_USD / SL_USD: брекет в ценовых единицах (по умолчанию 3.6 / 9.0)
- Splits: число частей (по умолчанию 3)
- EntryUtcHour, GMTWinterOffset: тайминг сессии (по умолчанию подходит большинству брокеров)
- Magic, FixedLot
Требования
- Символ: XAUUSD (золото). Таймфрейм: любой — сигналы считаются по данным M15
- Минимальный депозит: $100 (автоматический расчёт объёма адаптируется); рекомендуется плечо 1:100 и выше
- Счёт MT5 hedging или netting, любой брокер с XAUUSD
Поддержка: вопросы и помощь с настройкой — во вкладке Comments. Модель регулярно переобучается — дату последней модели смотрите во вкладке What's new.
ARCHITECTURE VALIDATED ON OTHER SYMBOLS (research)
The same 13-feature architecture, trained per symbol, was positive in every yearly real-tick window 2020-2026 on EURUSD, GBPUSD and USDJPY (21/21 windows, MT5 Strategy Tester, $10,000, 1:500; e.g. EURUSD 2022 +12,534% / PF 3.56, GBPUSD 2022 +16,006% / PF 4.66, USDJPY 2022 +14,327% / PF 2.26). These are separate research models; this product trades XAUUSD. All figures are inside each model's training window - not a forward guarantee.
BROKER TIME-ZONE NOTE (v1.32)
The AI features are computed in UTC, so server-time alignment matters. On EET-style servers (UTC+2 winter / +3 summer - most brokers) the defaults are correct. On brokers whose server time is fixed year-round (e.g. GMT+0), set GMTWinterOffset=0 and AutoDST=false (v1.32+). Cross-broker check on a GMT+0, wider-spread standard-account feed (2017-2026): Standard mode was positive in every tested year inside the training window (2020-2026: +221% to +3,450% per year), while 2017 and 2019 - outside the training window - were losing years, which confirms the trained-period caveat above. On that wide-spread feed Ultra reached 92-99% equity drawdown: use Standard or Defensive there. Ultra is calibrated for tight-spread feeds.
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 12 round trips so far: 9 wins / 3 losses (win rate 75%), net realized about -$958, max equity drawdown 42.4%. An early losing streak drew the account down, and recent sessions have been recovering it - exactly the deep-drawdown, high-win-rate profile the Ultra default describes above. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
Руководство по настройке — часовой пояс брокера, пресеты риска и почему значения по умолчанию — это вся конфигурация: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/773486
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M15. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M15, иначе вы увидите ноль сделок.
Сначала предупреждение о рисках: режим по умолчанию (Ultra) нацелен на максимальный рост и в бэктестах достигал измеренной просадки по эквити 79%. Выбирайте режим под свою готовность к риску — Aggressive для роста, Defensive для безопасности — и всегда начинайте на демо или малом счёте. Бэктесты — это прошлые результаты, а не гарантия будущей доходности.
Важно — как работает ИИ (прочитайте): модель решений — это классификатор градиентного бустинга, обученный на данных XAUUSD по июль 2026 года. Бэктесты внутри обученного периода показывают, насколько модель подогнана к этой истории — это не гарантия на будущее. Модель регулярно переобучается и поставляется бесплатными обновлениями; всегда используйте последнюю версию.
GOLD NEURON торгует XAUUSD один раз в день. В фиксированное время лондонской сессии (04:15 UTC, с учётом перехода на летнее время) он рассчитывает 13 рыночных признаков — многогоризонтную лестницу моментума от 2 часов до 7 дней, внутридневной диапазон и календарный контекст — и встроенная ONNX-модель выбирает long или short. Сделка открывается тремя частями, каждая с фиксированным тейк-профитом и жёстким стоп-лоссом с первой секунды. Позиции закрываются только по брекету.
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения, без торговли на новостях
- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции, всегда
- Модель встроена в .ex5 — без внешних файлов, без DLL, без интернета
- Компаундинг: размер позиции в процентах от эквити с проверками маржи и лимитов объёма
Один выпадающий список, четыре режима риска (бэктесты на реальных тиках, XAUUSD M15, старт $10,000, 1:500, настройки по умолчанию; доходность / макс. просадка по эквити):
2025 полный год:
- Defensive (x0.5): +688% / 14.6%
- Standard (x1): +5,170% / 27.7%
- Aggressive (x2): +75,302% / 22.9%
- Ultra (x2.5, по умолчанию): +102,363% / 52.4%
Ultra by year, in-training window (2020-2025): +1,082%, +57,257%, +5,788%, +211,219%, +58,581%, +102,363% — every year positive, 77-87% win rate.
*** v2.0 survival brake — the key upgrade ***
When equity falls 30% below its peak the EA scales lot size down, reaching a 5% floor at 55% drawdown. This caps losses in years the model was NOT trained on. Out-of-sample proof (2017 & 2019, before the training window): old v1 (x4, no brake) hit -100% total loss; v2.0 (Ultra x2.5, brake on) ended -54% and -44% — a large loss, but the account SURVIVES.
Режим Standard по годам 2020–2024: +55%, +5,726%, +88%, +2,112%, +586%, +517% (品質99%実tick) — каждый проверенный год внутри обученного периода положителен. Методика: тестер стратегий MT5, «Каждый тик на основе реальных тиков».
Как это работает
1) Раз в день в фиксированное время UTC советник строит вектор из 13 признаков только по закрытым барам M15
2) Встроенная модель градиентного бустинга (300 деревьев) выдаёт вероятность того, что длинный брекет обыграет короткий
3) Открываются три части в выбранном направлении, каждая с фиксированными TP/SL
4) Размер позиции — процент от эквити, умноженный на выбранный режим риска, с проверкой маржи и лимитов брокера
Параметры
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPct: базовый риск на одну часть (по умолчанию 3)
- TP_USD / SL_USD: брекет в ценовых единицах (по умолчанию 3.6 / 9.0)
- Splits: число частей (по умолчанию 3)
- EntryUtcHour, GMTWinterOffset: тайминг сессии (по умолчанию подходит большинству брокеров)
- Magic, FixedLot
Требования
- Символ: XAUUSD (золото). Таймфрейм: любой — сигналы считаются по данным M15
- Минимальный депозит: $100 (автоматический расчёт объёма адаптируется); рекомендуется плечо 1:100 и выше
- Счёт MT5 hedging или netting, любой брокер с XAUUSD
Поддержка: вопросы и помощь с настройкой — во вкладке Comments. Модель регулярно переобучается — дату последней модели смотрите во вкладке What's new.
ARCHITECTURE VALIDATED ON OTHER SYMBOLS (research)
The same 13-feature architecture, trained per symbol, was positive in every yearly real-tick window 2020-2026 on EURUSD, GBPUSD and USDJPY (21/21 windows, MT5 Strategy Tester, $10,000, 1:500; e.g. EURUSD 2022 +12,534% / PF 3.56, GBPUSD 2022 +16,006% / PF 4.66, USDJPY 2022 +14,327% / PF 2.26). These are separate research models; this product trades XAUUSD. All figures are inside each model's training window - not a forward guarantee.
BROKER TIME-ZONE NOTE (v1.32)
The AI features are computed in UTC, so server-time alignment matters. On EET-style servers (UTC+2 winter / +3 summer - most brokers) the defaults are correct. On brokers whose server time is fixed year-round (e.g. GMT+0), set GMTWinterOffset=0 and AutoDST=false (v1.32+). Cross-broker check on a GMT+0, wider-spread standard-account feed (2017-2026): Standard mode was positive in every tested year inside the training window (2020-2026: +221% to +3,450% per year), while 2017 and 2019 - outside the training window - were losing years, which confirms the trained-period caveat above. On that wide-spread feed Ultra reached 92-99% equity drawdown: use Standard or Defensive there. Ultra is calibrated for tight-spread feeds.
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 12 round trips so far: 9 wins / 3 losses (win rate 75%), net realized about -$958, max equity drawdown 42.4%. An early losing streak drew the account down, and recent sessions have been recovering it - exactly the deep-drawdown, high-win-rate profile the Ultra default describes above. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
Руководство по настройке — часовой пояс брокера, пресеты риска и почему значения по умолчанию — это вся конфигурация: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/773486