Donchian Trend Engine
- Эксперты
-
Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.24
- Обновлено: 2 августа 2026
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.
Мы — FXEA365. Мы публикуем бэктесты на реальных тиках и указываем просадку по эквити, а не более выигрышную просадку по балансу. Это движок, лежащий в основе наших трендовых продуктов; он выпущен бесплатно, чтобы вы могли проверить его сами, а не верить нам на слово.
=== ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ===
- Вход: бар закрывается за пределами N-барного канала Donchian (настоящий пробой, оценивается только по закрытым барам — без перерисовки).
- Стоп-лосс: жёсткий стоп на КАЖДОЙ сделке, выставляется на уровне SL_ATR x ATR. Никогда не снимается и не расширяется.
- Выход: трейлинг-стоп по ATR (Trail_ATR x ATR), плюс выход по времени после HoldBars, если движение так и не развилось.
- Только одна позиция одновременно. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без скрытого удвоения лота.
Поскольку и вход, и стоп масштабируются по ATR и каналу, логика не зависит от брокера: она не привязана к конкретному спреду, потоку котировок или суффиксу символа.
=== НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ===
Значения по умолчанию — это наша конфигурация для USDJPY H1: N_Channel 40, SL 2.0 ATR, Trail 8.0 ATR, HoldBars 60, только покупки, риск 0.5% на сделку.
Прикрепите советник к графику USDJPY H1, чтобы воспроизвести наши результаты. На других инструментах и таймфреймах вам придётся подобрать собственные настройки — длина пробойного канала, работающая на одном рынке, не переносится на другой, и мы предпочитаем сказать об этом прямо, а не делать вид, что это не так.
=== ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ===
- Это следование за трендом. В боковике оно теряет деньги, в тренде — зарабатывает. Ожидайте долгие периоды без прибыли и долю прибыльных сделок ниже 50% при том, что прибыли крупнее убытков. Такова форма этого преимущества.
- Пробои Donchian работают на сильно трендовых рынках (кроссы JPY, основные криптовалюты). Наши собственные тесты на реальных потоках котировок брокеров показывают, что они НЕ работают на боковых мажорах вроде EURUSD или на золоте. Мы говорим об этом, чтобы вы не потратили недели на самостоятельное открытие этого факта.
- К этому бесплатному продукту пока не приложен реальный форвард-тест.
=== БЭКТЕСТ НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (именно этой бесплатной сборки) ===
USDJPY H1, с 2017-01 по 2026-06 (9.4 года), реальные тики Dukascopy, режим «все тики», $10,000, настройки по умолчанию, риск 0.5%:
- Профит-фактор: 1.50
- Чистая прибыль: +$16,522 (счёт x2.65)
- Максимальная просадка по эквити: 10.3%
- Сделок: 631 Доля прибыльных: 34.5%
Доля прибыльных 34.5% — это нормально для пробойного следования за трендом: большинство сделок дают небольшие убытки, а результат вытягивают несколько крупных прибылей. Прежде чем доверять этим цифрам, проведите тот же тест самостоятельно.
=== ЧТО ДОБАВЛЯЮТ ПЛАТНЫЕ СОВЕТНИКИ ===
Этот движок — честное ядро. Наши платные продукты добавляют то, на что ушло больше всего времени:
- Откалиброванные настройки под каждый рынок, проверенные на данных с реальными тиками у нескольких брокеров.
- Лестница риска (защитная / стандартная / агрессивная) с измеренной просадкой на каждом уровне.
- Фильтр экономического календаря, защитный механизм на уровне счёта и панель-дашборд на графике.
- Версии для нескольких пар и мультиактивных портфелей.
Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio (5 рынков в одном советнике): https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== БЕСПЛАТНЫЕ УТИЛИТЫ (тоже на 100% бесплатные) ===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
Если этот движок окажется вам полезен, отзыв поможет нам больше всего остального. Вопросы приветствуются — мы на них отвечаем.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.
Мы — FXEA365. Мы публикуем бэктесты на реальных тиках и указываем просадку по эквити, а не более выигрышную просадку по балансу. Это движок, лежащий в основе наших трендовых продуктов; он выпущен бесплатно, чтобы вы могли проверить его сами, а не верить нам на слово.
=== ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ===
- Вход: бар закрывается за пределами N-барного канала Donchian (настоящий пробой, оценивается только по закрытым барам — без перерисовки).
- Стоп-лосс: жёсткий стоп на КАЖДОЙ сделке, выставляется на уровне SL_ATR x ATR. Никогда не снимается и не расширяется.
- Выход: трейлинг-стоп по ATR (Trail_ATR x ATR), плюс выход по времени после HoldBars, если движение так и не развилось.
- Только одна позиция одновременно. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без скрытого удвоения лота.
Поскольку и вход, и стоп масштабируются по ATR и каналу, логика не зависит от брокера: она не привязана к конкретному спреду, потоку котировок или суффиксу символа.
=== НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ===
Значения по умолчанию — это наша конфигурация для USDJPY H1: N_Channel 40, SL 2.0 ATR, Trail 8.0 ATR, HoldBars 60, только покупки, риск 0.5% на сделку.
Прикрепите советник к графику USDJPY H1, чтобы воспроизвести наши результаты. На других инструментах и таймфреймах вам придётся подобрать собственные настройки — длина пробойного канала, работающая на одном рынке, не переносится на другой, и мы предпочитаем сказать об этом прямо, а не делать вид, что это не так.
=== ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ===
- Это следование за трендом. В боковике оно теряет деньги, в тренде — зарабатывает. Ожидайте долгие периоды без прибыли и долю прибыльных сделок ниже 50% при том, что прибыли крупнее убытков. Такова форма этого преимущества.
- Пробои Donchian работают на сильно трендовых рынках (кроссы JPY, основные криптовалюты). Наши собственные тесты на реальных потоках котировок брокеров показывают, что они НЕ работают на боковых мажорах вроде EURUSD или на золоте. Мы говорим об этом, чтобы вы не потратили недели на самостоятельное открытие этого факта.
- К этому бесплатному продукту пока не приложен реальный форвард-тест.
=== БЭКТЕСТ НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (именно этой бесплатной сборки) ===
USDJPY H1, с 2017-01 по 2026-06 (9.4 года), реальные тики Dukascopy, режим «все тики», $10,000, настройки по умолчанию, риск 0.5%:
- Профит-фактор: 1.50
- Чистая прибыль: +$16,522 (счёт x2.65)
- Максимальная просадка по эквити: 10.3%
- Сделок: 631 Доля прибыльных: 34.5%
Доля прибыльных 34.5% — это нормально для пробойного следования за трендом: большинство сделок дают небольшие убытки, а результат вытягивают несколько крупных прибылей. Прежде чем доверять этим цифрам, проведите тот же тест самостоятельно.
=== ЧТО ДОБАВЛЯЮТ ПЛАТНЫЕ СОВЕТНИКИ ===
Этот движок — честное ядро. Наши платные продукты добавляют то, на что ушло больше всего времени:
- Откалиброванные настройки под каждый рынок, проверенные на данных с реальными тиками у нескольких брокеров.
- Лестница риска (защитная / стандартная / агрессивная) с измеренной просадкой на каждом уровне.
- Фильтр экономического календаря, защитный механизм на уровне счёта и панель-дашборд на графике.
- Версии для нескольких пар и мультиактивных портфелей.
Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio (5 рынков в одном советнике): https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
=== БЕСПЛАТНЫЕ УТИЛИТЫ (тоже на 100% бесплатные) ===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635
Если этот движок окажется вам полезен, отзыв поможет нам больше всего остального. Вопросы приветствуются — мы на них отвечаем.