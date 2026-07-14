Quantum Queen X MT5
- Эксперты
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Bogdan Ion Puscasu🔷 VIP Trading Conditions for Our Clients
- Версия: 4.4
- Обновлено: 31 июля 2026
- Активации: 10
Легенда продолжается. Королева эволюционирует.
Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen.
Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.
Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лучшей производительности и адаптивности к различным рыночным условиям. Предварительные настройки по умолчанию также были улучшены: теперь они объединяют 9 тщательно отобранных стратегий вместо 7, обеспечивая более широкий охват рынка и больше торговых возможностей, сохраняя при этом дисциплинированную торговую философию, которая сделала Quantum Queen X самым успешным советником GOLD на MQL5.
Со скидкой цена . Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 1999 долларов.
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Почему трейдеры выбирают Quantum Queen X
Quantum Queen X берет все, что обеспечило успех Quantum Queen, и расширяет это за счет большей гибкости, более продуманной настройки и расширенных торговых возможностей.
Ключевые особенности включают в себя:
- Пользовательский режим позволяет трейдерам включать или отключать отдельные стратегии.
- 12 оптимизированных встроенных стратегий, работающих совместно для интеллектуальной адаптации к меняющимся рыночным условиям.
- На выбор предлагается 4 различных набора настроек, каждый из которых адаптирован для 4 разных брокеров (VT Markets/IC Markets RAW - средний риск, VT Markets/IC Markets RAW - низкий риск, Roboforex ECN, Fusion Zero).
- Больше торговых сессий, что позволяет советнику выявлять прибыльные возможности на протяжении большей части торгового дня.
- Больше торговых возможностей, увеличение участия на рынке без ущерба для качества.
- Более высокий потенциал прибыли, обусловленный расширенной и оптимизированной стратегической моделью.
- Элитная система следования за трендом, которая формирует позиции разумно, следуя структурированному рыночному импульсу, а не случайным движениям цен.
- Более 15 лет опыта в сфере торговли трансформировались в алгоритмическую логику, сочетающую профессиональный опыт с дисциплиной и последовательностью автоматизации.
Такой дисциплинированный подход остается основой каждого решения, принимаемого компанией Quantum Queen X.
Как работает Quantum Queen X
Quantum Queen X разработан для бесшовной интеграции в рабочий процесс любого трейдера, будь вы новичок или опытный профессионал.
Просто подключите советника к графику XAUUSD, выберите желаемый уровень риска, выберите рекомендуемый предустановленный режим — или создайте свой собственный, используя новый пользовательский режим — и позвольте Quantum Queen X позаботиться обо всем остальном.
В число функций входят:
- Установка по принципу Plug & Play.
- Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию.
- Настраиваемый выбор стратегии.
- Совместимость с несколькими временными интервалами.
- Непрерывный анализ рынка 24/5.
- Разумное исполнение сделок, основанное исключительно на высоковероятных рыночных условиях.
Минимальные требования и рекомендации
- Рекомендуемые брокеры: VT MARKETS / TMGM или брокер с типом спреда ECN/RAW/LOW.
- Квота цены для золота с двумя знаками после запятой. Quantum Queen X несовместима с брокерами, предлагающими квоту цены для золота с тремя знаками после запятой.
- Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов США на счетах с кредитным плечом 1:500.
- Рекомендуемый первоначальный депозит: 1000 долларов США на счетах с кредитным плечом 1:500.
- Используйте коэффициент сцепления не менее 1:100, рекомендуется 1:500.
- Тип счета: Хеджирование.
- Для круглосуточной работы советника необходимо использовать VPS (обязательно).
Добро пожаловать в Quantum Queen X.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты прошлых сделок не гарантируют результатов будущих сделок.
Quantum Queen X фокусируется на выявлении высококачественных торговых возможностей, а не на непрерывном совершении сделок. Торговая активность, естественно, меняется в зависимости от рыночных условий. В некоторые дни может быть совершено множество сделок, а в другие — ни одной.
Сохранение капитала остается одним из основных принципов системы. Трейдерам рекомендуется ответственно управлять рисками, тестировать советника на демо-счете перед началом реальной торговли и торговать только тем капиталом, который они могут себе позволить рисковать.
I’ve been running Quantum Queen on XAUUSD for about two weeks now, so it’s still early, but I wanted to share my initial experience. The EA is not a high-frequency trader. Some days it doesn’t place any trades at all, which may surprise users expecting daily activity. However, when it does trade, the results have been encouraging overall. I’ve seen a number of solid winning trades, although there have also been losing trades along the way. So far, the net performance has been positive. One thing I haven’t figured out yet is the exact logic or rationale behind the entries. The strategy isn’t immediately obvious, but for me, the outcome is ultimately what matters most. It’s still too early for me to comment on the EA’s risk management. Two weeks simply isn’t long enough to judge how it performs across different market conditions or during more challenging periods. Overall, my first impression is positive. I’ll continue running it and will update my review once I have more trading history and a better understanding of its long-term performance. Good direct interaction with the development team.