Легенда продолжается. Королева эволюционирует.

Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen.

Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.

Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лучшей производительности и адаптивности к различным рыночным условиям. Предварительные настройки по умолчанию также были улучшены: теперь они объединяют 9 тщательно отобранных стратегий вместо 7, обеспечивая более широкий охват рынка и больше торговых возможностей, сохраняя при этом дисциплинированную торговую философию, которая сделала Quantum Queen X самым успешным советником GOLD на MQL5.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions



Со скидкой цена . Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 1999 долларов. Рынки интегральных схем для передачи сигналов в реальном времени: КЛИКНИТЕ СЮДА



Публичный канал Quantum Queen X MQL5: КЛИКНИТЕ СЮДА



***Купите Quantum Queen X MT5 и получите Quantum Emperor, Quantum King, Quantum Bitcoin, Quantum Baron, Quantum Valkyrie бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личные сообщения!

