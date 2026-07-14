Quantum Queen X MT5

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Легенда продолжается. Королева эволюционирует.

Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen.

Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.

Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лучшей производительности и адаптивности к различным рыночным условиям. Предварительные настройки по умолчанию также были улучшены: теперь они объединяют 9 тщательно отобранных стратегий вместо 7, обеспечивая более широкий охват рынка и больше торговых возможностей, сохраняя при этом дисциплинированную торговую философию, которая сделала Quantum Queen X самым успешным советником GOLD на MQL5.

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Почему трейдеры выбирают Quantum Queen X

Quantum Queen X берет все, что обеспечило успех Quantum Queen, и расширяет это за счет большей гибкости, более продуманной настройки и расширенных торговых возможностей.


Ключевые особенности включают в себя:

  • Пользовательский режим позволяет трейдерам включать или отключать отдельные стратегии.
  • 12 оптимизированных встроенных стратегий, работающих совместно для интеллектуальной адаптации к меняющимся рыночным условиям.
  • На выбор предлагается 4 различных набора настроек, каждый из которых адаптирован для 4 разных брокеров (VT Markets/IC Markets RAW - средний риск, VT Markets/IC Markets RAW - низкий риск, Roboforex ECN, Fusion Zero).
  • Больше торговых сессий, что позволяет советнику выявлять прибыльные возможности на протяжении большей части торгового дня.
  • Больше торговых возможностей, увеличение участия на рынке без ущерба для качества.
  • Более высокий потенциал прибыли, обусловленный расширенной и оптимизированной стратегической моделью.
  • Элитная система следования за трендом, которая формирует позиции разумно, следуя структурированному рыночному импульсу, а не случайным движениям цен.
  • Более 15 лет опыта в сфере торговли трансформировались в алгоритмическую логику, сочетающую профессиональный опыт с дисциплиной и последовательностью автоматизации.
Компания Quantum Queen X никогда не торгует просто ради того, чтобы чем-то себя занять.

Каждая позиция открывается только тогда, когда совпадут несколько условий и вероятности будут благоприятствовать сделке.
Оно не гонится за рынком. Оно не играет в азартные игры.
Оно ждёт. Оно анализирует.

А когда рынок предоставляет подходящую возможность, он действует с предельной точностью.

Такой дисциплинированный подход остается основой каждого решения, принимаемого компанией Quantum Queen X.


Как работает Quantum Queen X

Quantum Queen X разработан для бесшовной интеграции в рабочий процесс любого трейдера, будь вы новичок или опытный профессионал.

Просто подключите советника к графику XAUUSD, выберите желаемый уровень риска, выберите рекомендуемый предустановленный режим — или создайте свой собственный, используя новый пользовательский режим — и позвольте Quantum Queen X позаботиться обо всем остальном.


В число функций входят:

  • Установка по принципу Plug & Play.
  • Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию.
  • Настраиваемый выбор стратегии.
  • Совместимость с несколькими временными интервалами.
  • Непрерывный анализ рынка 24/5.
  • Разумное исполнение сделок, основанное исключительно на высоковероятных рыночных условиях.
В одни дни рынок предлагает несколько высококачественных возможностей, в другие — ни одной.
Квантовая Королева Икс обладает дисциплиной, позволяющей ей различать одно от другого.
Терпение остается ее главным преимуществом. Качество остается ее визитной карточкой.
Последовательность остается ее главным наследием.


Минимальные требования и рекомендации

  • Рекомендуемые брокеры: VT MARKETS / TMGM или брокер с типом спреда ECN/RAW/LOW.
  • Квота цены для золота с двумя знаками после запятой. Quantum Queen X несовместима с брокерами, предлагающими квоту цены для золота с тремя знаками после запятой.
  • Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов США на счетах с кредитным плечом 1:500.
  • Рекомендуемый первоначальный депозит: 1000 долларов США на счетах с кредитным плечом 1:500.
  • Используйте коэффициент сцепления не менее 1:100, рекомендуется 1:500.
  • Тип счета: Хеджирование.
  • Для круглосуточной работы советника необходимо использовать VPS (обязательно).

Создано для трейдеров, которые ожидают большего.

Quantum Queen X сочетает в себе многолетний опыт работы на реальном рынке с гибкостью, необходимой современным трейдерам.
Независимо от того, используете ли вы тщательно оптимизированную конфигурацию по умолчанию или создаете полностью персонализированную комбинацию стратегий, Quantum Queen X обеспечивает профессиональный опыт торговли, основанный на интеллектуальной автоматизации, дисциплинированном исполнении и долгосрочной стабильности.

Легенда продолжается.
Королева эволюционирует.

Добро пожаловать в Quantum Queen X.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты прошлых сделок не гарантируют результатов будущих сделок.

Quantum Queen X фокусируется на выявлении высококачественных торговых возможностей, а не на непрерывном совершении сделок. Торговая активность, естественно, меняется в зависимости от рыночных условий. В некоторые дни может быть совершено множество сделок, а в другие — ни одной.

Сохранение капитала остается одним из основных принципов системы. Трейдерам рекомендуется ответственно управлять рисками, тестировать советника на демо-счете перед началом реальной торговли и торговать только тем капиталом, который они могут себе позволить рисковать.

Отзывы 28
hank_2002
87
hank_2002 2026.08.07 15:41 
 

I’ve been running Quantum Queen on XAUUSD for about two weeks now, so it’s still early, but I wanted to share my initial experience. The EA is not a high-frequency trader. Some days it doesn’t place any trades at all, which may surprise users expecting daily activity. However, when it does trade, the results have been encouraging overall. I’ve seen a number of solid winning trades, although there have also been losing trades along the way. So far, the net performance has been positive. One thing I haven’t figured out yet is the exact logic or rationale behind the entries. The strategy isn’t immediately obvious, but for me, the outcome is ultimately what matters most. It’s still too early for me to comment on the EA’s risk management. Two weeks simply isn’t long enough to judge how it performs across different market conditions or during more challenging periods. Overall, my first impression is positive. I’ll continue running it and will update my review once I have more trading history and a better understanding of its long-term performance. Good direct interaction with the development team.

Farid
21
Farid 2026.08.06 17:09 
 

i bought this robot a week ago and it doesnt dissapoint. its been bringing very good results and i am happy with my experince with them.

Andreas Hoff
197
Andreas Hoff 2026.08.06 11:52 
 

I have been using Quantum Queen X on a live account and I am satisfied with the performance so far. The EA offers a good balance between automation and customization. One of the features I appreciate most is the ability to test the individual strategies separately. This makes it much easier to understand how each strategy performs and to adjust the overall risk according to your own preferences. You can also disable selected strategies and create a more conservative setup. The developer has been responsive and helpful. Overall, Quantum Queen X has performed well for me, and I believe the flexibility and customization options make it a strong EA for users who understand the importance of proper risk management.

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Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
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Amazing Traders
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Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
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3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Scalp Master MT5
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Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
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Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
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DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
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Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
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Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
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lin lukha
29
lin lukha 2026.08.09 16:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

hank_2002
87
hank_2002 2026.08.07 15:41 
 

I’ve been running Quantum Queen on XAUUSD for about two weeks now, so it’s still early, but I wanted to share my initial experience. The EA is not a high-frequency trader. Some days it doesn’t place any trades at all, which may surprise users expecting daily activity. However, when it does trade, the results have been encouraging overall. I’ve seen a number of solid winning trades, although there have also been losing trades along the way. So far, the net performance has been positive. One thing I haven’t figured out yet is the exact logic or rationale behind the entries. The strategy isn’t immediately obvious, but for me, the outcome is ultimately what matters most. It’s still too early for me to comment on the EA’s risk management. Two weeks simply isn’t long enough to judge how it performs across different market conditions or during more challenging periods. Overall, my first impression is positive. I’ll continue running it and will update my review once I have more trading history and a better understanding of its long-term performance. Good direct interaction with the development team.

Farid
21
Farid 2026.08.06 17:09 
 

i bought this robot a week ago and it doesnt dissapoint. its been bringing very good results and i am happy with my experince with them.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:45
Thank you for your review and for your trust in Quantum Queen X! It's great to hear that your experience has been positive so far. Wishing you continued success, and I'm always here if you ever need any assistance.
Andreas Hoff
197
Andreas Hoff 2026.08.06 11:52 
 

I have been using Quantum Queen X on a live account and I am satisfied with the performance so far. The EA offers a good balance between automation and customization. One of the features I appreciate most is the ability to test the individual strategies separately. This makes it much easier to understand how each strategy performs and to adjust the overall risk according to your own preferences. You can also disable selected strategies and create a more conservative setup. The developer has been responsive and helpful. Overall, Quantum Queen X has performed well for me, and I believe the flexibility and customization options make it a strong EA for users who understand the importance of proper risk management.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:44
Thank you for taking the time to leave such a detailed review, Andreas! I'm glad to hear that you've been happy with the performance of Quantum Queen X. A lot of effort went into developing the independent built-in strategies and the customization options, giving traders the ability to enable or disable individual strategies and choose the approach that best matches their risk tolerance and trading objectives. Your support means a lot to me, and I'll continue working hard to further improve Quantum Queen X with every update.
Mubarak Ishola Aleem
128
Mubarak Ishola Aleem 2026.08.05 11:03 
 

I have been using the EA now with $5000 live account and it works smootly as advertized, I have made 9% in Just one week. The most interesting part is the community of users and daily discourse where the developer always respond very quickly to concerns and request. The impeccable backroom service for customized setups is also very great. Thank you Bogdan for the good work.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:40
I truly appreciate your review and your trust in Quantum Queen X, Mubarak! Building a reliable product is only part of the journey. I believe ongoing support is just as important. That's why I always make it a priority to be available for my customers, whether it's answering questions, helping with setup, or continuously improving the EA based on real-world experience. Your support and confidence in my work genuinely mean a lot. Thank you for being part of the Quantum community.
Zym Ibrm
63
Zym Ibrm 2026.08.03 04:55 
 

Working well so far and excellent after sales service!

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:40
I'm very pleased to hear everything is working well for you so far! I'm also grateful for your kind words about the after-sales support. Being there for my customers is just as important to me as developing the EA itself.
Andre Lucas Scholte
473
Andre Lucas Scholte 2026.08.01 20:40 
 

I already was fan of QQ but with the customization possibilities of the QQX version you can adjust risk levels and frequency of trade via the choice of strategies perfectly. Test it via the backtester and go live.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:41
Thank you for your review, Andre! I'm really glad you're enjoying Quantum Queen X! The additional customization was designed to give traders more control over risk and trading style, so it's great to see you making good use of it.
Jean Claude
39
Jean Claude 2026.07.30 15:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:34
Congratulations on your excellent results, and it's great to hear that you've achieved a 50% gain in three months! I really appreciate you highlighting the importance of proper risk and money management. It's one of the most overlooked aspects of trading, yet it's often the difference between long-term success and short-term disappointment. Your advice to begin with a conservative risk profile and gradually increase it only after building a solid foundation is very sensible. I'm also glad to know that the support and guidance have been valuable throughout your journey. It means a lot to see experienced users sharing their knowledge and helping new traders approach the markets with realistic expectations.
Nate
48
Nate 2026.07.30 02:50 
 

1-Week Review — QQ EA Risk Control: Excellent discipline, very selective entries (~24 trades/week). Execution: High-quality setups with an average hold time of ~1h 46m. Week 1 Performance: Net Profit +$42.83 | Profit Factor 1.66. Will continue testing for another 2–3 months and update the review with detailed results!

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:29
Thank you very much for taking the time to share your first-week results and experience with Quantum Queen X, Nate! I'm glad to see that you've recognized the EA's disciplined approach and selective trade execution, as that has always been one of the core principles behind its design. I look forward to hearing your long-term results, and I wish you continued success and many profitable trades ahead!
Prippex
33
Prippex 2026.07.29 12:01 
 

After testing many Expert Advisors over the years, I can honestly say that Quantum Queen X has been one of the most impressive trading systems I have used. What immediately stood out to me is that the EA is highly selective. It does not open random trades just to stay active in the market. Instead, it patiently waits for high-probability opportunities and only enters when market conditions truly make sense. That disciplined approach gives me much more confidence than EAs that trade excessively throughout the day. So far, every trade taken by the EA has been closed in profit. It is clear that the focus is on quality over quantity, and I really appreciate that philosophy. Watching the EA patiently wait for the right setup instead of forcing trades has been very refreshing. Another aspect worth mentioning is the excellent support from the developer. It is obvious that this project is actively maintained and continuously improved. Having a responsive developer behind the product makes a huge difference and gives users confidence in the long-term future of the EA. I also want to mention the large and active community surrounding Quantum Queen X. It is great to see so many traders sharing experiences, discussing settings, and helping each other get the best performance from the EA. That community adds significant value beyond the software itself. Overall, Quantum Queen X is a professional, well-designed Expert Advisor that focuses on smart trade selection, disciplined execution, and consistent performance rather than unnecessary trading activity. Based on my experience so far, I can highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system. Definitely a well-deserved 5-star rating. Keep up the excellent work!

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:20
Thank you very much for such an amazing and detailed review! I'm especially glad you've noticed the EA's disciplined and highly selective approach. From the very beginning, the goal was never to trade as often as possible, but to patiently wait for high-quality opportunities where the probabilities are in our favor. I firmly believe that quality will always outperform quantity in the long run. Thank you as well for your kind words about my support and the Quantum community. Building not only a product but also a place where traders can learn, share experiences, and help one another has always been an important part of this project. I sincerely appreciate your recommendation and your 5-star rating. Your trust and support motivate me to keep improving Quantum Queen X even further.
Julio González
42
Julio González 2026.07.28 13:24 
 

Estoy utilizando los Expert Advisors de este desarrollador desde hace tiempo. Comencé con Quantum Queen, que en mi experiencia ha demostrado una excelente rentabilidad y un funcionamiento muy estable. Nunca tuve inconvenientes importantes y, de hecho, somos varios amigos quienes actualmente lo utilizamos con muy buenos resultados. Desde la semana pasada también estoy operando con Quantum Queen X y, hasta el momento, la experiencia ha sido incluso mejor. He notado una evolución clara respecto a la versión anterior, con un rendimiento superior y una muy buena capacidad para generar resultados. Es un EA que cumple con lo esperado y no decepciona. También quiero destacar especialmente la atención de Bogdan. El asesoramiento es constante, siempre demuestra una excelente disposición y responde rápidamente ante cualquier consulta o duda. No se limita solamente a vender el producto, sino que acompaña al usuario y se preocupa por que todo funcione correctamente. Mi opinión se basa exclusivamente en mi experiencia personal utilizando ambos EAs en una cuenta real. Estoy muy conforme con Quantum Queen X y lo recomiendo a quienes estén buscando un asesor experto serio, rentable y respaldado por un desarrollador responsable y comprometido con sus clientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I have been using this developer’s Expert Advisors for some time. I started with Quantum Queen, which, in my experience, has shown excellent profitability and very stable performance. I have never experienced any major issues with it, and in fact, several of my friends are currently using it as well, with very good results. Since last week, I have also been trading with Quantum Queen X, and so far, the experience has been even better. I have noticed a clear improvement compared to the previous version, with stronger performance and a very good ability to generate results. It is an EA that lives up to expectations and does not disappoint. I would also like to highlight Bogdan’s support. His assistance is constant, he is always very helpful, and he responds quickly to any questions or concerns. He does not simply sell the product; he supports his users and genuinely cares about making sure everything works properly. My opinion is based entirely on my personal experience using both EAs on a live account. I am very satisfied with Quantum Queen X, and I recommend it to anyone looking for a serious and profitable Expert Advisor, backed by a responsible developer who is truly committed to his customers.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:15
Thank you very much for your wonderful review and for your continued trust in my work, Julio! I'm really pleased to know that you've had such a positive experience over time and that you're already seeing the benefits of the latest improvements in Quantum Queen X. Every update is the result of countless hours of development, testing, and optimization, so feedback like yours makes all the effort worthwhile. I also truly appreciate your kind words about my support. Providing reliable after-sales assistance and being available whenever my customers need help has always been one of my top priorities. I highly appreciate your recommendation and I wish you continued success and many profitable trades ahead!
andrecarvalhomtd5
56
andrecarvalhomtd5 2026.07.27 17:01 
 

I am very surprised by the evolution of QQ with the QQX version; I really didn't imagine there was such potential for improvement in terms of both security and operational optimization. Congratulations!

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:26
Thank you for your feedback! Comments like yours make all the development effort worthwhile. Every improvement in Quantum Queen X was designed with long-term reliability and usability in mind, so it's very rewarding to see those changes being recognised. I hope it continues to serve you well, and I wish you the very best in your trading journey.
Shang Liu
68
Shang Liu 2026.07.27 13:15 
 

In my experience of trading with QUANTUM QUEEN X, it is smart, stable, and professional, responsive but not the kind of aggressive. Also user support is very quick, the updates are very timely and quick, any questions are answered quickly. In Forex trading markets with highest leverage, it is not easy to find such an outstanding EA, I am very glad to have this well reputable EA. My thanks to Bogdan and all team members.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:25
Thank you for your review, Shang! Knowing that you consider Quantum Queen X an outstanding EA is incredibly rewarding. I invested a significant amount of time into building a system that is robust, disciplined, and capable of adapting to changing market conditions without relying on unnecessarily aggressive trading. Providing fast support and regular improvements has always been one of my highest priorities, so it's great to know that's been reflected in your experience. I sincerely appreciate your kind words and wish you many more successful trades with Quantum Queen X.
fxbountyhunter
75
fxbountyhunter 2026.07.26 14:41 
 

QQX is straightforward to operate, runs smoothly, and offers good customisation options, giving traders meaningful control over their strategy. The guidance provided is clear, and the support has been both responsive and professional. My early review is the key is understanding the risk and lot sizes based on your account balance. You need to give QQX room to trade its strategy and allow multiple trade baskets to be managed. You're better to lower your risk than increase it until you understand how it trades.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:23
Thank you for sharing your experience with Quantum Queen X! It's great to see you're making good use of the configurable features and that the overall setup process has been a smooth experience. I'm also pleased that the support has met your expectations. I also want to recognise the advice you shared with other users. Starting conservatively and becoming familiar with the EA before increasing exposure is a sensible approach that can make a real difference over the long term.
Liqiang Liu
156
Liqiang Liu 2026.07.26 14:05 
 

I initially had some issues with the settings, but the developer was very helpful and patiently configured the EA for me, removing the aggressive strategy as I requested. The EA works well and the support is excellent. Highly recommended.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:20
Thank you for your review! I'm glad I was able to help you configure the EA the way you wanted. I always do my best to make sure every user is comfortable with their setup and has everything running as intended. I'm grateful for your recommendation, and I wish you continued success with Quantum Queen X!
DanielCarter1990
50
DanielCarter1990 2026.07.25 18:33 
 

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Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:19
Thank you for your trust and support over the past two years, Daniel! Having long-term users like you is the greatest confirmation that all the work behind Quantum Queen is worthwhile. Purchasing Quantum Queen X for a new set of activations at the discounted price is definitely a smart approach, especially when you've been getting so much value from the previous version. Achieving over 2000% growth across two years is an outstanding result, and I'm genuinely happy to hear that. It's even more rewarding to know the EA has not only met your expectations but exceeded them, as that's exactly what I strive for when developing and refining my products. I'm also glad you've had a positive experience with the support. Being available for users and continuously improving my EAs has always been a top priority. I wish you continued success with Quantum Queen X, and I truly appreciate your continued confidence in my work.
nettaned kongtabtim
54
nettaned kongtabtim 2026.07.24 16:09 
 

I have been running Quantum Queen X on a live account since July 14, initialized with a $3,000 capital base. Operating under the 'Medium' Automatic Risk Level, the system has yielded approximately $80 in net profit over the past 10 days. During this period, the maximum drawdown recorded was roughly 15%. This drawdown aligns with the expectations of the selected risk parameters. Furthermore, the developer is highly professional, consistently delivering software updates and responsive technical support. I am highly satisfied with this steady growth and look forward to monitoring its performance in the coming months. Highly recommended.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:13
Congratulations on the strong start with Quantum Queen X, and thank you sharing your live trading experience with the community. It's great to know you're satisfied not only with the EA's performance but also with the ongoing updates and technical support. I put a lot of focus into continuously improving my products and being available whenever users need assistance. Reviews based on real trading are always valuable for other traders, so I'm grateful you took the time to post yours. Wishing you continued success, and I truly appreciate your recommendation!
Clemens Fricke
409
Clemens Fricke 2026.07.24 13:06 
 

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Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:07
Thank you for your review, Clemens! The custom strategy mode is one of the features I'm most proud of because it came directly from listening to the community. I always take user feedback seriously, and whenever an idea can genuinely improve the EA without compromising its core logic, I do my best to implement it. I'm also glad you pointed out the importance of proper risk and money management. No trading system can compensate for unrealistic risk, so using sensible settings is essential for achieving consistent long-term results. It's great to know you've had a positive experience with both the EA and the support. Your recommendation means a lot, and I'll continue working hard to make Quantum Queen X even better with future updates.
TradeSmart13
356
TradeSmart13 2026.07.24 09:03 
 

I have been extremely pleased with Quantum Queen X. The initial results have been excellent, with profitable trading grids and strong overall account performance. The EA manages positions effectively and has handled the gold market with impressive consistency. QQX is easy to use, runs smoothly and offers excellent customisation options, providing a high level of control over the trading setup. The guidance is clear, and the support is responsive and professional. I will continue posting my results in the EA comments section to help other traders gain a clear and realistic understanding of its performance. Quantum Queen X has exceeded my expectations, and I strongly recommend it to anyone looking for a reliable, high-performing and customisable EA.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:02
Thank you for sharing your experience! It's great to hear that Quantum Queen X has not only met your expectations but exceeded them. Consistent performance across changing market conditions has always been one of my main objectives, so it's rewarding to know that's been your experience. I'm also pleased that the support and the available configuration options have added to the overall experience. Your decision to keep sharing your trading results in the comments is genuinely appreciated. It gives other traders valuable real-world insight and helps them evaluate the EA based on long-term performance rather than short-term results. Wishing you continued success, and thank you for recommending Quantum Queen X to others!
tunglam13
66
tunglam13 2026.07.24 06:00 
 

excellent EA! Quantum Quen X is stable, easy to use ,and offers many useful settings for different risk levels. the developer provides great support and regular updates. i'm very satisfied with this product and highly recommend it

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 08:55
Thank you for your feedback! I'm delighted to hear that you've had such a positive experience with Quantum Queen X. A lot of work goes into ensuring the EA remains reliable while keeping the setup process as straightforward as possible, so it's great to know that's been reflected in your experience. Your recommendation truly means a lot, and I wish you continued success in your trading journey.
12
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