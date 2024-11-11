Vortex Gold EA

Vortex - ваши инвестиции в будущее

Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать об идеальных точках входа и выхода. В основе советника Vortex Gold лежит передовая нейронная сеть и технология машинного обучения. Эти алгоритмы постоянно анализируют исторические данные и данные в реальном времени, что позволяет советнику адаптироваться и реагировать на меняющиеся рыночные тенденции с большей точностью. Используя глубокое обучение, советник Vortex Gold EA распознает закономерности, автоматически корректирует параметры индикаторов и улучшает свою работу с течением времени. Мощное сочетание собственных индикаторов, машинного обучения и адаптируемых торговых алгоритмов - вот что представляет собой советник Vortex Gold. Инвестируйте в свое будущее вместе с советником Vortex Gold.

Цена $755 (осталось 3/10), следующая цена $895

Instruction(Manual)

Технические характеристики:

  • Рабочие символы: XAUUSD(GOLD)
  • Рабочий таймфрейм: H1
  • Минимальный рекомендуемый депозит $300
  • Кредитное плечо зависит от настроек риска, при консервативном и низком риске подходит плечо 1:30
  • Тип счета: Любой
  • Необходим хороший ECN-брокер (обратитесь к автору за рекомендацией брокера)
  • Настоятельно рекомендуется VPS

Преимущества:

  • Отсутствие мартингала
  • Не используются опасные методы управления капиталом
  • Стоп-лосс и тейк-профит для каждой позиции
  • Стабильные результаты тестирования с качеством котировок 99,9%
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Легко устанавливается
  • Готовность к работе с FTMO и Prop firm

Vortex Advisor предлагает следующее

Две независимые стратегии, каждая из которых содержит функцию дополнительных ордеров. Все стратегии защищены жестким Stop Loss, что минимизирует потери депозита. Советник чрезвычайно гибок в настройках и может быть оптимизирован под любые торговые потребности с любым соотношением RR, с любым уровнем стоп-лосса и любым тейк-профитом в соответствии с потребностями пользователя. По умолчанию автору предлагаются две стратегии на выбор. В эксперте также реализована интеллектуальная система выбора рисков. Пользователю достаточно выбрать стратегию и уровень риска и прикрепить советник к графику.

Советник готов к торговле:

  • Советник был разработан с особым вниманием к управлению рисками, начиная с контроля просадки в реальном времени и заканчивая адаптивным подбором размера лота. Это делает его полностью совместимым с требованиями большинства проп-фирм, соответствующим всем основным стандартам риска для безопасной и совместимой торговли.

Индикаторы:

  • CCI (Commodity Channel Index): Помогает определить уровни пере-купленности и пере-проданности, обеспечивая точные входы и выходы в зависимости от направления и силы тренда.
  • Parabolic SAR: устанавливает динамические стоп-уровни, которые подстраиваются под рыночные тенденции, обеспечивая эффективное управление рисками и максимизацию прибыли на трендовых рынках.

Машинное обучение и нейронные сети:

  • Адаптивная технология нейронных сетей позволяет динамично реагировать на изменения рыночных условий.
  • Постоянное обучение на основе рыночных данных позволяет совершенствовать торговые решения и повышать точность сделок.

Инструменты управления рисками:

  • Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита для управления рисками по каждой сделке.
  • Функция трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.
  • Фильтры спреда и проскальзывания позволяют избежать входа в сделку при неблагоприятных рыночных условиях.

Настраиваемые параметры:

  • Удобные настройки позволяют трейдерам регулировать уровни риска, размеры лотов и другие параметры в зависимости от стиля торговли и допустимого риска.

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, помните о рисках. Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (советник также может приносить убытки).

Отзывы 27
Witt Sr.
66
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

Micky Willys
124
Micky Willys 2025.12.07 21:02 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I have in production, always reliable, and if you're an advanced trader, you can configure it according to your strategy. I'm also using it to complete a funding challenge on FTMO, and as soon as I've done that, I'll post an update. Stanislav is very committed and attentive to providing support and recommendations about his products, which is crucial for maintaining trust in the EAs.

