Bitcoin Glacier Daily Trend MT4

BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок.



BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий советник: он ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана на дневном графике, защищает каждую сделку начальным стопом по ATR, а затем ведёт стоп на более широком расстоянии по ATR, чтобы отрабатывать длинные криптотренды. Здесь нет мартингейла, нет сетки и одновременно открыта только одна позиция. Каждая сделка имеет жёсткий стоп-лосс, поэтому ваш риск всегда определён. Сделки редки по своей сути — это система D1 в стиле «настроил и забыл», которая действует только на крупных дневных пробоях.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и достигает глубокой просадки около 47%. Выбирайте режим Run-Mode, который соответствует вашему счёту и характеру — Aggressive мы рекомендуем для повседневного использования; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к большим колебаниям капитала. Все приведённые ниже бэктесты являются историческими, а не результатами реальной торговли.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИНАКОВЫЙ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, BTCUSD D1 2018-2025, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):

- Defensive: +43% / Profit Factor 7.03 / макс. просадка по средствам 8.9%

- Standard: +92% / Profit Factor 5.52 / макс. просадка по средствам 13.8%

- Aggressive (рекомендуется): +224% / Profit Factor 4.24 / макс. просадка по средствам 15.9%

- Ultra (по умолчанию): +1,937% / Profit Factor 2.40 / макс. просадка по средствам 46.8%



Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется только риск размера позиции. Обратите внимание на большой скачок от Aggressive к Ultra: доходность растёт с +224% до +1,937%, но и максимальная просадка по средствам резко увеличивается с 15.9% до 46.8% (примерно 47%). Это низкочастотная система — всего 28 сделок примерно за 8 лет, доля прибыльных сделок около 57%. Поскольку сделки столь редки, результаты концентрированы и зависят от захвата нескольких крупных движений.



Честное замечание о характере: GLACIER — это система захвата бычьего тренда. У неё были убыточные годы — в годы флэта или медвежьего рынка (2019, 2022, 2025) она показывала небольшие отрицательные результаты, а её прибыль концентрируется в годы сильного восходящего тренда. Это не всепогодная система; она дополняет системы на H4, такие как наш COMET, а не заменяет их.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, а дневной трендследящий советник торгует редко и получает серию небольших убытков в ожидании крупного движения. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать его на реальном счёте.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — подтверждённый дневной пробой Дончиана

Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана на графике D1 и входит, когда дневное закрытие выходит за пределы этого диапазона на подтверждающую величину (долю ATR). Дневной таймфрейм отфильтровывает внутридневной шум и фокусируется на доминирующем тренде.



2) Фильтр силы тренда

Входы совершаются только в направлении наклона более долгосрочной SMA. Когда чёткого наклона нет, советник остаётся в стороне, сохраняя согласованность с преобладающим трендом.



3) Начальный стоп — на основе ATR

При входе защитный стоп размещается на расстоянии, кратном ATR, от точки входа. Риск рассчитывается исходя из текущей волатильности, а не из фиксированного расстояния.



4) Трейлинг-стоп — дать тренду развиваться

По мере движения сделки в вашу пользу стоп следует за ценой на более широком расстоянии по ATR. Фиксированного тейк-профита нет; трейлинг одновременно защищает открытую прибыль и позволяет многонедельному или многомесячному тренду продолжаться, закрывая позицию только тогда, когда цена откатывается на величину трейлинга.



Размер позиции вычисляется из тиковой стоимости символа (с запасным вариантом по размеру контракта для крипты), поэтому советник адаптируется к BTC-контракту любого брокера. Лот выводится из вашего процента риска и расстояния до стопа. Если свободной маржи недостаточно для открытия позиции, сделка пропускается.



RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

BITCOIN GLACIER включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — числа для каждой приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка — высокая доходность при умеренной просадке около 16%

- Ultra: значение по умолчанию — максимальная проверенная доходность, но глубокая просадка около 47%, только для опытных трейдеров

Поскольку риск и вознаграждение масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и характеру, из одного входного параметра. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.



ДЛЯ КОГО ЭТО

BITCOIN GLACIER подходит трейдерам, которые хотят получить экспозицию к крупнейшим трендам биткоина и которым комфортна система, торгующая лишь несколько раз в год. Используйте его на графике BTCUSD D1 и держите терминал включённым, чтобы он не пропустил дневной пробой. Для повседневного использования мы рекомендуем уровень Aggressive — профиль +224% / просадка 16% является стабильным выбором. Ultra предназначен только для опытных трейдеров, которые принимают просадку примерно 47%. Начните с демо-счёта, подтвердите поведение со спредом и свопом вашего брокера, и только затем рассматривайте реальную торговлю на деньги, которыми вы можете рискнуть.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- EntryChannel — канал пробоя Дончиана в барах D1

- ATRPeriod / ATRMult — период ATR и ширина трейлинг-стопа в кратностях ATR

- BreakMargin — ширина подтверждения пробоя (кратность ATR)

- UseTrendFilter / TrendSMA — торговать только в направлении наклона SMA

- RiskPercent — риск на сделку в процентах от баланса

- MaxLot — жёсткий предел размера лота

- TradeLong / TradeShort — включение каждого направления



ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Этот продукт является программным инструментом для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкую долю прибыльных сделок и могут переживать длительные просадки в периоды флэта; биткоин крайне волатилен и может давать гэпы. GLACIER сконцентрирован на бычьих рынках и имел убыточные годы. Режим Ultra по умолчанию намеренно агрессивен и достигает просадки по средствам около 47%; начните с демо-счёта и перейдите на Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.



ПОДДЕРЖКА

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