Alpha Vault BTC

  • Эксперты
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 20

AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5

AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5, developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe.

Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities.

Rather than chasing every market movement, AlphaVault continuously evaluates market conditions before committing capital, prioritizing disciplined execution, controlled risk exposure, and long-term trading consistency.

Why AlphaVault?

Bitcoin is one of the most volatile financial markets, where rapid price expansion is often followed by equally aggressive reversals.

AlphaVault is designed around a simple philosophy:

Protect capital first. Pursue opportunity second.

Before every trade, the Expert Advisor evaluates multiple market conditions simultaneously to determine whether the potential reward justifies the associated risk. Only when predefined confirmation criteria are satisfied will a position be executed.

This selective approach helps reduce unnecessary exposure while maintaining systematic participation during higher-quality market conditions.

Intelligent Capital Intelligence Engine

Every trading decision is based on a multi-factor analytical framework that continuously evaluates:

  • Breakout opportunities

  • Momentum confirmation

  • Trend validation

  • Volatility qualification

  • Market structure analysis

  • Session-aware execution

  • Dynamic risk assessment

Instead of relying on a single indicator, AlphaVault combines multiple confirmation layers to improve execution quality and maintain disciplined trading decisions.

Adaptive Risk Management

Risk management is integrated into every stage of the trading process.

Every position includes:

  • Automatic position sizing

  • Adaptive stop-loss calculation

  • Dynamic Risk-to-Reward management

  • Intelligent trailing stop

  • Automatic break-even management

  • Maximum spread protection

  • Percentage-based account risk management

Trade management continuously adapts to changing market conditions while maintaining predefined risk parameters.

Built for Bitcoin

AlphaVault has been developed specifically for the volatility characteristics of BTCUSD.

Recommended environment:

  • Platform: MetaTrader 5

  • Symbol: BTCUSD

  • Strategy Timeframe: M30

  • Account Type: Hedging

  • ECN or Raw Spread broker recommended

  • VPS recommended for uninterrupted operation

The Expert Advisor internally evaluates M30 market conditions regardless of the chart timeframe on which it is attached, ensuring consistent signal generation across installations.

Optimization

AlphaVault provides configurable strategy parameters while maintaining carefully validated default settings.

Available settings include:

  • Breakout sensitivity

  • Momentum confirmation

  • Volatility filters

  • Stop-loss calculation

  • Risk-to-Reward ratio

  • Trailing stop

  • Risk percentage

  • Spread protection

Walk-Forward Analysis is recommended after optimization to validate strategy robustness under changing market conditions.

Development Philosophy

AlphaVault BTC was developed through extensive historical research covering thousands of Bitcoin market scenarios.

The objective was never to maximize trading activity, but to build a disciplined execution framework capable of protecting capital while participating in statistically favorable market conditions.

This philosophy emphasizes controlled exposure, systematic execution, and long-term portfolio stability over aggressive short-term trading.

Main Features

  • Fully automated Bitcoin Expert Advisor

  • Designed exclusively for BTCUSD

  • AI-inspired market intelligence

  • Multi-factor trade confirmation

  • Breakout and momentum analysis

  • Adaptive volatility filtering

  • Intelligent capital management

  • Dynamic risk management

  • Automatic position sizing

  • Intelligent trailing stop

  • Break-even management

  • Spread protection

  • Optimized for M30 trading

  • MetaTrader 5 compatible

Disclaimer

AlphaVault BTC uses a deterministic trading algorithm inspired by AI decision frameworks and multi-factor market analysis. References to AI describe the strategy's analytical design and should not be interpreted as self-learning or machine-learning functionality.

Historical performance and backtesting results do not guarantee future performance. Forward testing on a demo account is recommended before deploying the Expert Advisor on a live trading account.


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4.76 (140)
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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
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Shipra Gupta
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Meridian Flow — Индикатор структуры Смарт-Мани для MT5 Meridian Flow — это индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые следуют концепции Смарт-Мани (SMC) и методологии прайс экшн ICT. Он автоматически обнаруживает события BOS (Break of Structure / Пробой структуры) и CHoCH (Change of Character / Смена характера рынка) на любом символе и таймфрейме, а затем строит полную карту рисков — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала, включая исторические
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют. Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрац
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Shipra Gupta
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