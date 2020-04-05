Atlas Diversified Trend Portfolio
- Эксперты
-
Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.47
- Обновлено: 5 августа 2026
- Активации: 5
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum)
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидите ноль сделок.
ATLAS PORTFOLIO — это единый Expert Advisor, который торгует низкокоррелированный портфель из пяти рынков одновременно с одного графика. Три пары JPY (USDJPY, GBPJPY, EURJPY) используют движок MEGAMAX Donchian — пробой только на покупку с жёстким стоп-лоссом по ATR, трейлинг-стопом по ATR и выходом по времени. Два крипторынка (BTCUSD, ETHUSD) используют движок COMET — пробой Donchian, отфильтрованный трендом SMA200, с трейлинг-стопом по ATR. Каждый актив использует движок, проверенный именно для него. Здесь нет сетки и нет мартингейла — одна позиция на символ, каждая с жёстким стоп-лоссом.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Начиная с v1.47 режим Run-Mode по умолчанию — STANDARD. Наша собственная проверка на 100% реальных тиках (раздел ниже) показала, что прежний режим по умолчанию Ultra достигает просадок значительно глубже, чем предполагают цифры длинных окон, поэтому мы изменили режим по умолчанию и открыто публикуем эти измерения. Выбирайте режим Run-Mode, который соответствует вашему счёту и темпераменту — Standard является повседневной рекомендацией, Defensive — если сохранение капитала на первом месте; Aggressive и Ultra предназначены для опытных трейдеров, принимающих измеренные ниже просадки. Все приведённые ниже бэктесты являются историческими, а не реальным торговым результатом.
ЗАМЕЧАНИЕ О ЦИФРАХ — БЭКТЕСТ ВСЕГО ПОРТФЕЛЯ ЗА 7,5 ЛЕТ: Полный портфель из пяти направлений протестирован в тестере стратегий MT5 с 2019.01.01 по 2026.06.28 (7,5 лет) на одном счёте $10,000 с реинвестированием, в режиме Standard: профит-фактор 1,48, 1 193 сделки, доля прибыльных 33,19%, максимальная просадка по эквити 19,74% (по балансу 16,29%), фактор восстановления 6,17. Итог за эти 7,5 лет составил +4 941%, то есть примерно +68,8% годовых с реинвестированием. Именно этот прогон показан на скриншоте отчёта Strategy Tester. Таблица из четырёх уровней ниже измерена отдельно на одном представительном календарном году (2023), чтобы уровни риска можно было сравнивать в одинаковых условиях; один год не отражает все рыночные режимы. Всё это — исторические бэктесты, а не результаты реальной торговли.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДНИ И ТЕ ЖЕ СИГНАЛЫ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (MT5 Strategy Tester, все пять направлений, $10,000, единый счёт, представительный календарный год 2023):
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / макс. просадка капитала 9.2%
- Standard (по умолчанию): +95% / Profit Factor 1.55 / макс. просадка капитала 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / макс. просадка капитала 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / макс. просадка капитала 49.2%
Каждый уровень торгует идентичный набор сигналов; масштабируется только риск размера позиции. Эти цифры — за один представительный год, а не сложный многолетний результат. Прежде чем выбирать уровень, прочитайте раздел проверки на реальных тиках ниже — это самое реалистичное измерение, которое у нас есть.
100% ПРОВЕРКА НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (2026) — ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБИРАТЬ УРОВЕНЬ: Брокеры хранят подлинную потиковую историю только за последние месяцы, поэтому многолетний бэктест на 100% реальных тиках структурно невозможен ни у одного брокера; длинные окна всегда моделируются тестером. На самом длинном окне, где существуют 100% реальные тики (2026.04-2026.07, все пять направлений, $10,000), четыре уровня показали:
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / макс. просадка по эквити 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / макс. просадка по эквити 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / макс. просадка по эквити 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / макс. просадка по эквити 70.9%
Независимое окно реальных тиков у второго брокера (2026.01-2026.07) подтвердило результат Ultra (PF 0.90, просадка по эквити 75.1%). Два вывода, на основании которых мы действуем: просадки на реальных тиках на каждом уровне существенно глубже, чем цифры длинных окон, и Ultra оказался единственным убыточным уровнем — именно поэтому в v1.47 режим по умолчанию сменён с Ultra на Standard. Мы публикуем это измерение именно потому, что оно менее лестно, чем бэктест на длинном окне: оно ближе к тому, что вы испытаете в реальной торговле.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическое следование за трендом переживает долгие периоды небольших убытков в ожидании тренда, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начинайте с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
ПОЧЕМУ ПЯТЬ РЫНКОВ
Сегмент FX (тренд слабости иены) и сегмент крипто (тренд risk-on) движимы независимыми силами. Измеренная корреляция дневной доходности между сегментами JPY и крипто близка к нулю (~0.05 и ниже). Объединение почти некоррелированных потоков с положительным матожиданием снижает совокупную просадку ниже, чем у любого отдельного рынка, и сглаживает кривую капитала. Каждое направление использует движок, отдельно проверенный для его рынка — MEGAMAX для пар JPY, COMET для крипто.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ (применяется к каждому символу)
1) Вход
- Направления MEGAMAX (JPY): длинная позиция открывается, когда закрытый бар закрывается выше максимума N-барного канала Donchian (по умолчанию: USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 баров). Только на покупку, что соответствует исторически устойчивому профилю слабости иены.
- Направления COMET (крипто): сделка открывается, когда цена пробивает канал Donchian на величину подтверждающего буфера ATR, только в направлении наклона SMA200, пропуская пробои, которые уже слишком сильно оторвались от средней.
2) Риск на сделку — Жёсткий стоп-лосс
Каждая позиция имеет жёсткий стоп с момента открытия (MEGAMAX: фиксированный стоп-ордер кратный ATR; COMET: трейлинг-стоп кратный ATR, который также выступает начальным стопом). Ни одна позиция никогда не остаётся без определённого риска.
3) Выход — Трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. По мере движения цены стоп следует за ней на расстоянии, кратном ATR, фиксируя большую часть движения, оставляя при этом пространство для нормальной волатильности. Направления MEGAMAX дополнительно выходят по времени после максимального периода удержания.
4) Расчёт размера позиции по каждому направлению
Каждое направление рискует настраиваемым процентом баланса счёта на основе дистанции своего стопа и тиковой стоимости символа, так что лоты автоматически масштабируются под ваш капитал и под каждый рынок. Run-Mode масштабирует этот риск по каждому направлению сразу для всех пяти направлений.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
ATLAS PORTFOLIO включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: значение по умолчанию и наша повседневная рекомендация — сбалансированный профиль
- Aggressive: настройка для роста для опытных трейдеров — более сильная доходность при существенно более глубокой измеренной просадке
- Ultra: максимальный риск, самая глубокая просадка — в нашей проверке на реальных тиках 2026 года это был единственный убыточный уровень; выбирайте его, только если вы прочитали этот раздел и принимаете это
Вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Пользователям, обновляющимся с v1.46 или более ранних версий: прежним значением по умолчанию был Ultra — выберите Ultra, если хотите сохранить прежнее поведение.
ВАЖНО — КАК ЭТО ТЕСТИРОВАТЬ
MetaTrader Strategy Tester запускает ОДИН символ за раз, поэтому прогон в тестере показывает только то направление, чей символ графика вы выбрали (например, прикрепите к BTCUSD, чтобы проверить направление Bitcoin, или к USDJPY для этого направления). Полная диверсификация по пяти рынкам проявляется только на РЕАЛЬНОМ или демо-счёте, где все пять символов доступны в Market Watch. Прикрепите единственный советник к ОДНОМУ графику; советник выбирает каждый указанный символ, существующий у вашего брокера, и торгует ими независимо. Отсутствующие символы безопасно пропускаются. Суффиксы символов брокера (m, c, .xxx и т. д.) определяются автоматически.
КОНФИГУРАЦИЯ
Всё управляется параллельными списками по каждому направлению (SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList), так что вы можете добавить, удалить или перенастроить любой рынок, не касаясь кода.
НЕ включено: нет сетки, нет мартингейла, нет усреднения вниз, нет скрытого восстановления. Одна позиция на символ, всегда с жёстким стопом.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символы: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, BTCUSD, ETHUSD (советник торгует теми, что существуют у вашего брокера)
- График: прикрепите к любому одному из указанных символов, на мультиактивном счёте, где существуют все пять
- Счёт: достаточный баланс и маржа как для пар JPY, так и для размеров крипто-контрактов
- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните крипто-плечо у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Standard (это и наша рекомендация). Выбирайте Defensive, если низкая просадка на первом месте; используйте Aggressive или Ultra, только если принимаете просадки, измеренные в разделе проверки на реальных тиках.
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Данный продукт — это программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Основные цифры получены из бэктеста всего портфеля из пяти направлений в тестере стратегий за 7,5 лет (2019.01.01-2026.06.28, режим Standard), а таблица из четырёх уровней измерена за один календарный год (2023); один год не отражает все режимы рынка. Подлинные потиковые данные существуют только за последние месяцы, и на этом окне каждый уровень показал более глубокие просадки, чем цифры длинных окон — см. раздел проверки на реальных тиках. Системы следования за трендом по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Уровень Ultra намеренно агрессивен: он достиг примерно 49% просадки в тесте уровней 2023 года и 70.9% (с чистым убытком) в проверке на реальных тиках 2026 года, поэтому он больше не является значением по умолчанию. Начните с демо-счёта и понизьте уровень на ступень, если просадка окажется больше, чем вы хотите. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидите ноль сделок.
ATLAS PORTFOLIO — это единый Expert Advisor, который торгует низкокоррелированный портфель из пяти рынков одновременно с одного графика. Три пары JPY (USDJPY, GBPJPY, EURJPY) используют движок MEGAMAX Donchian — пробой только на покупку с жёстким стоп-лоссом по ATR, трейлинг-стопом по ATR и выходом по времени. Два крипторынка (BTCUSD, ETHUSD) используют движок COMET — пробой Donchian, отфильтрованный трендом SMA200, с трейлинг-стопом по ATR. Каждый актив использует движок, проверенный именно для него. Здесь нет сетки и нет мартингейла — одна позиция на символ, каждая с жёстким стоп-лоссом.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Начиная с v1.47 режим Run-Mode по умолчанию — STANDARD. Наша собственная проверка на 100% реальных тиках (раздел ниже) показала, что прежний режим по умолчанию Ultra достигает просадок значительно глубже, чем предполагают цифры длинных окон, поэтому мы изменили режим по умолчанию и открыто публикуем эти измерения. Выбирайте режим Run-Mode, который соответствует вашему счёту и темпераменту — Standard является повседневной рекомендацией, Defensive — если сохранение капитала на первом месте; Aggressive и Ultra предназначены для опытных трейдеров, принимающих измеренные ниже просадки. Все приведённые ниже бэктесты являются историческими, а не реальным торговым результатом.
ЗАМЕЧАНИЕ О ЦИФРАХ — БЭКТЕСТ ВСЕГО ПОРТФЕЛЯ ЗА 7,5 ЛЕТ: Полный портфель из пяти направлений протестирован в тестере стратегий MT5 с 2019.01.01 по 2026.06.28 (7,5 лет) на одном счёте $10,000 с реинвестированием, в режиме Standard: профит-фактор 1,48, 1 193 сделки, доля прибыльных 33,19%, максимальная просадка по эквити 19,74% (по балансу 16,29%), фактор восстановления 6,17. Итог за эти 7,5 лет составил +4 941%, то есть примерно +68,8% годовых с реинвестированием. Именно этот прогон показан на скриншоте отчёта Strategy Tester. Таблица из четырёх уровней ниже измерена отдельно на одном представительном календарном году (2023), чтобы уровни риска можно было сравнивать в одинаковых условиях; один год не отражает все рыночные режимы. Всё это — исторические бэктесты, а не результаты реальной торговли.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДНИ И ТЕ ЖЕ СИГНАЛЫ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (MT5 Strategy Tester, все пять направлений, $10,000, единый счёт, представительный календарный год 2023):
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / макс. просадка капитала 9.2%
- Standard (по умолчанию): +95% / Profit Factor 1.55 / макс. просадка капитала 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / макс. просадка капитала 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / макс. просадка капитала 49.2%
Каждый уровень торгует идентичный набор сигналов; масштабируется только риск размера позиции. Эти цифры — за один представительный год, а не сложный многолетний результат. Прежде чем выбирать уровень, прочитайте раздел проверки на реальных тиках ниже — это самое реалистичное измерение, которое у нас есть.
100% ПРОВЕРКА НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (2026) — ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБИРАТЬ УРОВЕНЬ: Брокеры хранят подлинную потиковую историю только за последние месяцы, поэтому многолетний бэктест на 100% реальных тиках структурно невозможен ни у одного брокера; длинные окна всегда моделируются тестером. На самом длинном окне, где существуют 100% реальные тики (2026.04-2026.07, все пять направлений, $10,000), четыре уровня показали:
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / макс. просадка по эквити 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / макс. просадка по эквити 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / макс. просадка по эквити 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / макс. просадка по эквити 70.9%
Независимое окно реальных тиков у второго брокера (2026.01-2026.07) подтвердило результат Ultra (PF 0.90, просадка по эквити 75.1%). Два вывода, на основании которых мы действуем: просадки на реальных тиках на каждом уровне существенно глубже, чем цифры длинных окон, и Ultra оказался единственным убыточным уровнем — именно поэтому в v1.47 режим по умолчанию сменён с Ultra на Standard. Мы публикуем это измерение именно потому, что оно менее лестно, чем бэктест на длинном окне: оно ближе к тому, что вы испытаете в реальной торговле.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическое следование за трендом переживает долгие периоды небольших убытков в ожидании тренда, а криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начинайте с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
ПОЧЕМУ ПЯТЬ РЫНКОВ
Сегмент FX (тренд слабости иены) и сегмент крипто (тренд risk-on) движимы независимыми силами. Измеренная корреляция дневной доходности между сегментами JPY и крипто близка к нулю (~0.05 и ниже). Объединение почти некоррелированных потоков с положительным матожиданием снижает совокупную просадку ниже, чем у любого отдельного рынка, и сглаживает кривую капитала. Каждое направление использует движок, отдельно проверенный для его рынка — MEGAMAX для пар JPY, COMET для крипто.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ (применяется к каждому символу)
1) Вход
- Направления MEGAMAX (JPY): длинная позиция открывается, когда закрытый бар закрывается выше максимума N-барного канала Donchian (по умолчанию: USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 баров). Только на покупку, что соответствует исторически устойчивому профилю слабости иены.
- Направления COMET (крипто): сделка открывается, когда цена пробивает канал Donchian на величину подтверждающего буфера ATR, только в направлении наклона SMA200, пропуская пробои, которые уже слишком сильно оторвались от средней.
2) Риск на сделку — Жёсткий стоп-лосс
Каждая позиция имеет жёсткий стоп с момента открытия (MEGAMAX: фиксированный стоп-ордер кратный ATR; COMET: трейлинг-стоп кратный ATR, который также выступает начальным стопом). Ни одна позиция никогда не остаётся без определённого риска.
3) Выход — Трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. По мере движения цены стоп следует за ней на расстоянии, кратном ATR, фиксируя большую часть движения, оставляя при этом пространство для нормальной волатильности. Направления MEGAMAX дополнительно выходят по времени после максимального периода удержания.
4) Расчёт размера позиции по каждому направлению
Каждое направление рискует настраиваемым процентом баланса счёта на основе дистанции своего стопа и тиковой стоимости символа, так что лоты автоматически масштабируются под ваш капитал и под каждый рынок. Run-Mode масштабирует этот риск по каждому направлению сразу для всех пяти направлений.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
ATLAS PORTFOLIO включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: значение по умолчанию и наша повседневная рекомендация — сбалансированный профиль
- Aggressive: настройка для роста для опытных трейдеров — более сильная доходность при существенно более глубокой измеренной просадке
- Ultra: максимальный риск, самая глубокая просадка — в нашей проверке на реальных тиках 2026 года это был единственный убыточный уровень; выбирайте его, только если вы прочитали этот раздел и принимаете это
Вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Пользователям, обновляющимся с v1.46 или более ранних версий: прежним значением по умолчанию был Ultra — выберите Ultra, если хотите сохранить прежнее поведение.
ВАЖНО — КАК ЭТО ТЕСТИРОВАТЬ
MetaTrader Strategy Tester запускает ОДИН символ за раз, поэтому прогон в тестере показывает только то направление, чей символ графика вы выбрали (например, прикрепите к BTCUSD, чтобы проверить направление Bitcoin, или к USDJPY для этого направления). Полная диверсификация по пяти рынкам проявляется только на РЕАЛЬНОМ или демо-счёте, где все пять символов доступны в Market Watch. Прикрепите единственный советник к ОДНОМУ графику; советник выбирает каждый указанный символ, существующий у вашего брокера, и торгует ими независимо. Отсутствующие символы безопасно пропускаются. Суффиксы символов брокера (m, c, .xxx и т. д.) определяются автоматически.
КОНФИГУРАЦИЯ
Всё управляется параллельными списками по каждому направлению (SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList), так что вы можете добавить, удалить или перенастроить любой рынок, не касаясь кода.
НЕ включено: нет сетки, нет мартингейла, нет усреднения вниз, нет скрытого восстановления. Одна позиция на символ, всегда с жёстким стопом.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символы: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, BTCUSD, ETHUSD (советник торгует теми, что существуют у вашего брокера)
- График: прикрепите к любому одному из указанных символов, на мультиактивном счёте, где существуют все пять
- Счёт: достаточный баланс и маржа как для пар JPY, так и для размеров крипто-контрактов
- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните крипто-плечо у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Standard (это и наша рекомендация). Выбирайте Defensive, если низкая просадка на первом месте; используйте Aggressive или Ultra, только если принимаете просадки, измеренные в разделе проверки на реальных тиках.
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Данный продукт — это программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Основные цифры получены из бэктеста всего портфеля из пяти направлений в тестере стратегий за 7,5 лет (2019.01.01-2026.06.28, режим Standard), а таблица из четырёх уровней измерена за один календарный год (2023); один год не отражает все режимы рынка. Подлинные потиковые данные существуют только за последние месяцы, и на этом окне каждый уровень показал более глубокие просадки, чем цифры длинных окон — см. раздел проверки на реальных тиках. Системы следования за трендом по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; криптовалюта крайне волатильна и может давать гэпы. Уровень Ultra намеренно агрессивен: он достиг примерно 49% просадки в тесте уровней 2023 года и 70.9% (с чистым убытком) в проверке на реальных тиках 2026 года, поэтому он больше не является значением по умолчанию. Начните с демо-счёта и понизьте уровень на ступень, если просадка окажется больше, чем вы хотите. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831