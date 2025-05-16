Ultimate Breakout System

Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА!

Я рад представить Ultimate Breakout System — сложный и запатентованный экспертный советник (EA), тщательно разрабатывавшийся на протяжении восьми лет.

Эта система послужила основой для нескольких высокопроизводительных советников на рынке MQL5, включая известный советник Gold Reaper,

который удерживал первую позицию более семи месяцев, а также Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement и Daytrade Pro.


Ultimate Breakout System — это не просто очередной советник.

Это профессиональный инструмент, позволяющий трейдерам создавать неограниченное количество стратегий прорыва на любом рынке и в любом временном интервале.

Независимо от того, занимаетесь ли вы свинг-трейдингом, скальпингом или создаете диверсифицированный портфель, эта система предлагает непревзойденную гибкость и настраиваемость.

Возможности безграничны!


Для трейдеров частных фирм:    с помощью этой системы вы, наконец, сможете создавать свои собственные уникальные торговые стратегии и портфели, не опасаясь быть пойманным за копирование сделок!

 

Алгоритмы, интегрированные в этот экспертный советник (ЭС), прошли более восьми лет непрерывной разработки и совершенствования.

Благодаря итеративным улучшениям я внедрил широкий спектр функций, в результате чего получилась система, в которой я твердо уверен.

входит в число самых передовых решений «черного ящика», доступных в Интернете, для разработки эффективных стратегий прорыва.

Этот советник позволяет пользователям разрабатывать собственные уникальные стратегии с возможностью создания сотен уникальных вариаций.

Помимо предоставления системы «черного ящика», я предоставлю вам все основные инструменты и ресурсы, необходимые для разработки стратегий профессионального уровня.


В комплект поставки входит:

  • Более 100 готовых наборов файлов  : получите доступ к библиотеке стратегий, которые я создал лично, включая те, которые лежат в основе моих советников MQL5 Breakout.
  • Будущие файлы наборов  : получайте все новые файлы наборов, которые я разрабатываю с использованием этой системы.
  • Подробные руководства  : подробное руководство и видеоуроки, охватывающие параметры советника, оптимизацию, бэктестинг и стресс-тестирование, отражающие мой процесс разработки стратегии.
  • Шаблоны оптимизации  : предопределенные значения «старт», «шаг» и «стоп», используемые при создании стратегий для моих советников MQL5. Просто «подключите и оптимизируйте»!
  • Эксклюзивный доступ к сообществу  : присоединяйтесь к нашей закрытой чат-группе для получения прямой поддержки и рекомендаций.


Как запустить бэктесты с включенными файлами набора:

  • Настройки по умолчанию — это простой пример для XAUUSD DAILY. Так что вы можете запустить его без загрузки какого-либо setfile
  • Включено более 100 файлов с настройками. Во всех указано, какой таймфрейм использовать и какую пару.
  • Просто загрузите файл набора (щелкните правой кнопкой мыши в окне «входные данные», нажмите «загрузить» и выберите файл набора), а затем установите правильную пару и таймфрейм в тестере.
  • Вы можете запустить большинство наборов с качеством «1 минута OHLC» для быстрого тестирования.
  • для скальперских наборов я рекомендую использовать реальные тики для получения наиболее надежных результатов.


ВАЖНО:   Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)


 

Как работает стратегия EA?

Стратегия, автоматизированная в советнике, — это стратегия прорыва.  

Это означает, что советник будет торговать на прорыве важных уровней поддержки и сопротивления.  

Таким образом, он войдет в сделку на покупку при прорыве уровня сопротивления вверх и войдет в сделку на продажу при прорыве уровня поддержки вниз.

Существует множество параметров, позволяющих точно определить, какие уровни следует считать важными уровнями поддержки или сопротивления (полное описание приведено в руководстве, которое можно скачать  ЗДЕСЬ  ).  

На этих уровнях советник будет размещать отложенные ордера для наилучшего исполнения.  

Для каждой сделки можно установить SL и TP, и, что еще важнее, огромный выбор вариантов скользящего SL и скользящего TP:

  • Обычный трейлинговый SL с определяемым расстоянием, начальным уровнем, уровнем остановки и размером шага.
  • Завершающий SL на основе времени
  • Скользящий SL на основе последних уровней поддержки и сопротивления
  • «MagicTrail SL» -> очень агрессивный трейлинг-SL, полезен для скальпинговых стратегий
  • Трейлинг TP -> TP перемещается, когда цена удаляется от TP (попытка выйти с небольшим TP или небольшим убытком вместо полного SL)

 

Используя мое подробное пошаговое руководство и видеоруководство, вы сможете разработать собственные эффективные стратегии в кратчайшие сроки!

(или вы, конечно, можете просто использовать любую из +100 уже включенных стратегий!)

  

!! БОНУС !!

Да, это еще не все! 

Проведение оптимизаций и поиск хороших и надежных стратегий могут занять много времени.

Поэтому я решил предложить хорошее вознаграждение за некоторые из лучших стратегий, разработанных клиентами с помощью этого советника!

Идея заключается в том, что это станет беспроигрышной ситуацией, когда вы будете вознаграждены за создание стратегий с использованием моего советника, которые я, в свою очередь, смогу использовать сам или включить в будущие советники.

И хорошая новость: участие абсолютно бесплатное!


Для получения более подробной информации о бонусной программе свяжитесь со мной в личном сообщении!




Обо мне:

Я не участвую в торговых разговорах о «нейронных сетях/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовых компьютерах/идеальных прямых тестах на исторических данных».

Вместо этого я сосредоточен на создании реальных и честных торговых систем, основанных на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею более 15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем и историю высоко оцененных продуктов на MQL5.

Я знаю, что имеет потенциал сработать, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью получения реальных результатов, соответствующих бэктестам, без мошенничества.


Отзывы 34
Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Эксперты
Наша команда - @Supremacy_Lab - рада представить свой первый продукт - EA_Supremacy_NT - уникальное техническое решение для day трейдинга, скальпинга и следования за трендом. EA_Supremacy_NT - это неавтоматическая версия нашего основного автоматизированного советника, который будет опубликован позже. Это действительно инновационный продукт, основанный на нетрадиционном подходе к обработке рыночных данных. Заложенный в основу алгоритм позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль
Smrutiranjan Rout
28
Smrutiranjan Rout 2025.11.29 23:56 
 

I bought it and Wim’s support is excellent. I am from a different EA community and although his approach is slightly different, it becomes clear once you understand his system, installation process and usage method. Wim answers all questions without any hesitation. I am currently clarifying my basics before making further real-money investments. My final review will be shared after I use it in live trading soon. If he could add Zoom sessions with all the team on a weekly or monthly basis, it would be even better...

Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:54 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading robots that actually deliver in a way you want. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

Wei Lun Lim
300
Wei Lun Lim 2025.10.13 06:32 
 

Best customisable EA on the market, with guide and videos to create your own automated strategies, very comprehensive and great support from wim as well.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.24 10:28
Thx a lot for the review! Much appreciated
EShiN
284
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.16 08:41
thx a lot for the kind words!
Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.11 16:19 
 

Hi all, This is the second EA I purchased in 3 days from Wim . I first purchased the bitcoin reaper and was realy impressed with it .. then I started playnig around with this one. What this EA offers ... its over 100 strategies that work . I have tried it on demo every tick based on real ticks on BTCUSD .. about 8 set files. Different entries..different profits and drawdowns but all winers. The best one I found for BTCUSD made rom 100$ 493000 from the begining of 2020 with 2 % risk seting and a DD of 6.5% . I did not get the chance to try the other set files for the other currencies but what this EA offers is a real treasure . You can run multiple currencies with different strategies so its amazing really. + You get a nice bonus of EA's when you aquire it ( Don't know how long that offer will last ) but really its the best value for money purchase I have made.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:45
thx a lot for the great review mate!
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.07.07 09:40 
 

I appreciate seeing him make this tool available to retail traders like us. The extensive documentation makes it easy to understand and use right away. With it, we can generate, optimize, and refine ideas to build many strategies for our portfolios. I appreciate his tips to use this tool in cost-efficient ways e.g. optimization processes or strategy selection processes. I can recommend this tool for anyone, even if you just start your journey - this tool will be beneficial to you a lot in the future.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:44
Thx mate! Much appreciated!
Tjark Hendrik Groeger
561
Tjark Hendrik Groeger 2025.07.04 12:49 
 

Awesome product, unbelievable Value! Wim is honest and reliable, takes time to answer all our dumb questions, if we don’t make a suggestion to change the strategy entirely 🤣 I’m happy with it ! ATTENTION: even if you are experienced this is a bit more complicated and you should be very good on your computer and know the ins and outs of backtesting. It’s really more complicated than normal backtesting so if you not at least 3 years on mql then I would suggest you sticking with a premade product as he has many many top selling ea! Have a great day and always better to spend here then most other fake ea !

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.04 13:29
Thanks mate! Very happy that the products is received so well :-)
Ruben Spaander E V Lee
260
Ruben Spaander E V Lee 2025.06.18 10:06 
 

Great support group, absurd value, it’s basically all Wims work into one EA + you can make your working strategy’s

bi mo
226
bi mo 2025.06.18 02:33 
 

Solid EA, lot of setfiles provided, clear instructions including videos, great way to diversify and manage your risk, great communication and dedicated support, new setfiles and optimizations provided by the seller and community. And of course making profits as it goes. This is the definition of an all in one EA.

David Last
51
David Last 2025.06.15 08:40 
 

Excellent EA I can create my own unique breakout strategy’s fully customised to my liking genuine EA from a genuine seller very pleased

Jorge Dominguez Martinez
455
Jorge Dominguez Martinez 2025.06.13 13:50 
 

I’ve purchased the Ultimate Breakout System by Wim, and I have nothing but respect for his integrity and skill. In a crowded market full of empty promises and flashy marketing, Wim stands out as a pillar of honesty. His EA isn’t some gimmick—it’s a fully-tested, real trading tool. What impresses me most is that every EA he releases is genuinely designed for live, real trading, not just backtested demos. Wim’s dedication to controlled risk, realistic expectations, and practical deployment makes his work a true gem in an industry too often plagued by scams. Highly recommended for anyone who values transparency and quality. Thanks Wim for your cotinuous work an support!

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.06.13 17:17
Thx mate! Much appreciated to hear such nice words
Andre V
397
Andre V 2025.06.03 13:59 
 

I am a long-time admirer of Wim's work and I finally bought one of his EAs. From what I have seen so far it will be a Wim-Win EA!

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.06.03 15:07
Thx mate for the long term support!
Joshua Baker
49
Joshua Baker 2025.05.31 00:33 
 

Great product, very responsive support on how to use and the EA itself, lots of updates and request features added.

Paul Heintz
41
Paul Heintz 2025.05.30 07:48 
 

Love wim

kmli216644
129
kmli216644 2025.05.22 15:28 
 

This is an interesting EA. It has many parameters that can be modified and optimized. You need to test, experiment, and fine-tune your own parameters to develop your own strategy. This is not a plug-and-play EA—it requires time to learn and master. I like to think of this EA as an 'engine.' When all the parts are properly assembled, it can become a very effective EA. However, if you use poor parameters, it can also perform badly.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.05.22 15:47
Thx for the feedback! Keep in mind that you don't "have" to make your own strategy. the EA comes with +100 working strategies already that are ready to go live. but ofcourse, the great thing about this product, is that you can indeed create unlimited new strategies as well. I provide all the necessary guidance to be succesful at doing that
