



Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА!

Я рад представить Ultimate Breakout System — сложный и запатентованный экспертный советник (EA), тщательно разрабатывавшийся на протяжении восьми лет. Эта система послужила основой для нескольких высокопроизводительных советников на рынке MQL5, включая известный советник Gold Reaper, который удерживал первую позицию более семи месяцев, а также Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement и Daytrade Pro.





Ultimate Breakout System — это не просто очередной советник. Это профессиональный инструмент, позволяющий трейдерам создавать неограниченное количество стратегий прорыва на любом рынке и в любом временном интервале. Независимо от того, занимаетесь ли вы свинг-трейдингом, скальпингом или создаете диверсифицированный портфель, эта система предлагает непревзойденную гибкость и настраиваемость.

Возможности безграничны!





Для трейдеров частных фирм: с помощью этой системы вы, наконец, сможете создавать свои собственные уникальные торговые стратегии и портфели, не опасаясь быть пойманным за копирование сделок!

Алгоритмы, интегрированные в этот экспертный советник (ЭС), прошли более восьми лет непрерывной разработки и совершенствования. Благодаря итеративным улучшениям я внедрил широкий спектр функций, в результате чего получилась система, в которой я твердо уверен. входит в число самых передовых решений «черного ящика», доступных в Интернете, для разработки эффективных стратегий прорыва. Этот советник позволяет пользователям разрабатывать собственные уникальные стратегии с возможностью создания сотен уникальных вариаций. Помимо предоставления системы «черного ящика», я предоставлю вам все основные инструменты и ресурсы, необходимые для разработки стратегий профессионального уровня.





В комплект поставки входит:

Более 100 готовых наборов файлов : получите доступ к библиотеке стратегий, которые я создал лично, включая те, которые лежат в основе моих советников MQL5 Breakout.

Будущие файлы наборов : получайте все новые файлы наборов, которые я разрабатываю с использованием этой системы.

Подробные руководства : подробное руководство и видеоуроки, охватывающие параметры советника, оптимизацию, бэктестинг и стресс-тестирование, отражающие мой процесс разработки стратегии.

Шаблоны оптимизации : предопределенные значения «старт», «шаг» и «стоп», используемые при создании стратегий для моих советников MQL5. Просто «подключите и оптимизируйте»!

Эксклюзивный доступ к сообществу : присоединяйтесь к нашей закрытой чат-группе для получения прямой поддержки и рекомендаций.

Как запустить бэктесты с включенными файлами набора: Настройки по умолчанию — это простой пример для XAUUSD DAILY. Так что вы можете запустить его без загрузки какого-либо setfile

Включено более 100 файлов с настройками. Во всех указано, какой таймфрейм использовать и какую пару.

Просто загрузите файл набора (щелкните правой кнопкой мыши в окне «входные данные», нажмите «загрузить» и выберите файл набора), а затем установите правильную пару и таймфрейм в тестере.

Вы можете запустить большинство наборов с качеством «1 минута OHLC» для быстрого тестирования.

для скальперских наборов я рекомендую использовать реальные тики для получения наиболее надежных результатов.

ВАЖНО: Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)



Как работает стратегия EA?

Стратегия, автоматизированная в советнике, — это стратегия прорыва.

Это означает, что советник будет торговать на прорыве важных уровней поддержки и сопротивления.

Таким образом, он войдет в сделку на покупку при прорыве уровня сопротивления вверх и войдет в сделку на продажу при прорыве уровня поддержки вниз.

Существует множество параметров, позволяющих точно определить, какие уровни следует считать важными уровнями поддержки или сопротивления (полное описание приведено в руководстве, которое можно скачать ЗДЕСЬ ).

На этих уровнях советник будет размещать отложенные ордера для наилучшего исполнения.

Для каждой сделки можно установить SL и TP, и, что еще важнее, огромный выбор вариантов скользящего SL и скользящего TP:

Обычный трейлинговый SL с определяемым расстоянием, начальным уровнем, уровнем остановки и размером шага.

Завершающий SL на основе времени

Скользящий SL на основе последних уровней поддержки и сопротивления

«MagicTrail SL» -> очень агрессивный трейлинг-SL, полезен для скальпинговых стратегий

Трейлинг TP -> TP перемещается, когда цена удаляется от TP (попытка выйти с небольшим TP или небольшим убытком вместо полного SL)

Используя мое подробное пошаговое руководство и видеоруководство, вы сможете разработать собственные эффективные стратегии в кратчайшие сроки!

(или вы, конечно, можете просто использовать любую из +100 уже включенных стратегий!)

!! БОНУС !!

Да, это еще не все! Проведение оптимизаций и поиск хороших и надежных стратегий могут занять много времени. Поэтому я решил предложить хорошее вознаграждение за некоторые из лучших стратегий, разработанных клиентами с помощью этого советника! Идея заключается в том, что это станет беспроигрышной ситуацией, когда вы будете вознаграждены за создание стратегий с использованием моего советника, которые я, в свою очередь, смогу использовать сам или включить в будущие советники. И хорошая новость: участие абсолютно бесплатное!

Для получения более подробной информации о бонусной программе свяжитесь со мной в личном сообщении!













Обо мне:

Я не участвую в торговых разговорах о «нейронных сетях/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовых компьютерах/идеальных прямых тестах на исторических данных».

Вместо этого я сосредоточен на создании реальных и честных торговых систем, основанных на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею более 15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем и историю высоко оцененных продуктов на MQL5.

Я знаю, что имеет потенциал сработать, а что нет.

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью получения реальных результатов, соответствующих бэктестам, без мошенничества.



