ThunderGold Scalper

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ThunderGold Scalper

ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5.

Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями.

Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих рыночных условий и не открывает сделки постоянно.

Live Signal — TMGM

Основные возможности

  • Разработан для XAUUSD и GOLD
  • Рекомендуемый таймфрейм: M15
  • Полностью автоматическая торговля
  • Без сеточной стратегии
  • Автоматические Stop Loss и Take Profit
  • Динамический трейлинг-стоп
  • Расчет объема по риску или фиксированный лот
  • Фильтры тренда и импульса
  • Фильтры качества свечей и объема
  • Фильтр важных экономических новостей
  • Защита в праздничные дни и при закрытии рынка
  • Система корректировки проскальзывания
  • Дневной лимит сделок и период ожидания
  • Информационная торговая панель
  • Автоматическая корректировка пунктов для Exness

Рекомендуемые торговые условия

ThunderGold Scalper чувствителен к спреду, проскальзыванию, ликвидности и скорости исполнения. Поэтому условия брокера могут существенно влиять на результаты.

Советник был протестирован у следующих брокеров:

  • TMGM
  • Vantage
  • VT Markets

Настоятельно рекомендуется использовать счет Raw Spread или Raw ECN.

При использовании Exness выберите Exness в параметре Broker Type. Для остальных протестированных брокеров используйте значение Default.

Если вашего брокера нет в списке, протестируйте советник перед использованием большого объема. Выполните тест в MetaTrader 5 в режиме Every tick based on real ticks или проверьте работу на демо-счете либо с минимальным лотом.

Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, комиссии, спецификации символа, скорости исполнения, ликвидности и проскальзывания.

Рекомендуемые настройки

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD или GOLD
  • Таймфрейм: M15
  • Тип счета: Raw Spread или Raw ECN
  • Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD
  • Рекомендуемый начальный объем: 0.01 лота
  • Рекомендуемый риск: 0.5%–1%
  • Максимальный рекомендуемый риск: 2%

Для стабильной работы MetaTrader 5 и Algo Trading должны оставаться включенными. Рекомендуется использовать VPS, расположенный рядом с торговым сервером брокера.

Управление рисками

ThunderGold Scalper использует относительно короткий Stop Loss.

Из-за этой особенности в неблагоприятных рыночных условиях могут возникать несколько последовательных Stop Loss. Это является нормальной характеристикой стратегии и не обязательно означает техническую проблему.

Не увеличивайте объем после убыточной сделки. Попытки быстро отыграть убытки, эмоциональное вмешательство и чрезмерный риск могут значительно увеличить просадку.

Максимальный рекомендуемый риск составляет 2% на одну сделку.

Новым пользователям рекомендуется начать с демо-счета или с объема 0.01 лота, пока они не поймут частоту торговли, особенности исполнения и управление позициями.

Доступные параметры

Идентификация

  • Magic Number
  • Комментарий сделки
  • Тип брокера

Управление рисками

  • Режим фиксированного лота
  • Фиксированный объем
  • Процент риска

Фильтр новостей

  • Включение или отключение фильтра
  • Блокировка перед важными новостями
  • Блокировка после важных новостей
  • Выбранные валюты

Защита и работа

  • Фильтр праздничных дней
  • Информационная панель
  • Метки прибыли и убытка
  • Журнал отладки

Внутренние параметры стратегии предварительно настроены и оптимизированы для предполагаемых торговых условий.

Важная информация

Советник не гарантирует прибыль. Исторические тесты и предыдущие результаты не гарантируют будущую доходность.

Результаты тестирования могут отличаться от реальной торговли из-за спреда, комиссии, задержки, проскальзывания, ликвидности и исполнения брокера.

Всегда тестируйте советник в условиях вашего брокера перед увеличением лота или риска.

Поддержка продукта предоставляется в комментариях к продукту и через систему сообщений MQL5.


Отзывы 4
WillsterZA
55
WillsterZA 2026.08.07 15:01 
 

Very impressed with ThunderGold Scalper so far. The EA is well designed, easy to set up, and I particularly like that it focuses on quality setups rather than constantly opening trades. The risk management, automatic SL/TP and trade management all work smoothly, and the information displayed on the chart makes it easy to see exactly what the EA is doing. Another big positive is the support and continued development from Jorge. It’s clear that a lot of thought has gone into the strategy and protecting the account rather than simply chasing aggressive profits. So far my experience has been very positive. Definitely one of the more professional Gold EAs I have tested. Looking forward to seeing how it performs over the longer term. Highly recommended.

Panda Meme
28
Panda Meme 2026.08.07 10:28 
 

Using the EA since launch day has been profitable, and within 2 weeks, managed to recoup the cost. The bot has amazing on-chart info showing the bot's earnings, stats and relevant info. Jorge has been very active in community updates, and updates do come regularly to his bots based on community feedback.

liu000202
1233
liu000202 2026.08.07 10:13 
 

"After a week of live trading tests, this EA works well with most brokers and has been fully profitable."

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Другие продукты этого автора
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
NeonGamer EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (2)
Эксперты
NeonGamer EA — Умный Грид-Советник для Золота   Если вы любите сеточную торговлю, но устали смотреть, как счёт сливается из-за слепых входов — NeonGamer EA создан для вас. Этот советник объединяет мощь грида с усреднением и жёсткий набор фильтров тренда и импульса, которые не дают ему входить в рынок в неподходящий момент.   Прикрепите его к любому графику XAUUSD M15 и дайте ему работать.   LIVE SIGNAL     Как Он Торгует   NeonGamer не открывает сделки наугад. Перед первым входом он проверяет к
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Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.53 (17)
Эксперты
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot !!! AFTER BUY IT SEND ME A MESSAGE TO HAVE SET FILE !!! LIVE SIGNAL Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M15 Timeframe) NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe (M15). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a lo
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
3.5 (8)
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LIVE SIGNAL EXNESS Overview  CatFather EA- Advanced Breakout System for XAUUSD and BTCUSD CatFather EA is a professional multi-asset Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) and BTCUSD (Bitcoin). This breakout strategy leverages support and resistance levels to place pending orders during key market sessions, with built-in risk management and trailing stops for optimized performance. Optimized for fast backtesting and live trading, it includes a compact control panel for rea
Фильтр:
WillsterZA
55
WillsterZA 2026.08.07 15:01 
 

Very impressed with ThunderGold Scalper so far. The EA is well designed, easy to set up, and I particularly like that it focuses on quality setups rather than constantly opening trades. The risk management, automatic SL/TP and trade management all work smoothly, and the information displayed on the chart makes it easy to see exactly what the EA is doing. Another big positive is the support and continued development from Jorge. It’s clear that a lot of thought has gone into the strategy and protecting the account rather than simply chasing aggressive profits. So far my experience has been very positive. Definitely one of the more professional Gold EAs I have tested. Looking forward to seeing how it performs over the longer term. Highly recommended.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8771
Ответ разработчика Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 15:54
Thank you so much for the detailed review — you’ve captured exactly what ThunderGold is built for: quality setups and protecting the account first. Glad it’s working well for you, and support and updates will always be a priority. Looking forward to your longer-term results — thanks again for the trust and recommendation!
Panda Meme
28
Panda Meme 2026.08.07 10:28 
 

Using the EA since launch day has been profitable, and within 2 weeks, managed to recoup the cost. The bot has amazing on-chart info showing the bot's earnings, stats and relevant info. Jorge has been very active in community updates, and updates do come regularly to his bots based on community feedback.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8771
Ответ разработчика Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 10:34
Thanks for the review and the trust, my friend!
liu000202
1233
liu000202 2026.08.07 10:13 
 

"After a week of live trading tests, this EA works well with most brokers and has been fully profitable."

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8771
Ответ разработчика Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 10:34
Thanks for the review and the trust, my friend!
Ksaim
146
Ksaim 2026.08.01 14:10 
 

Been super excited about this EA since Jorge announced it and have full trust in this as I’ve done so with TwisterPro and NeonGamer. I’ve done my backtest and the results seems very exciting can’t wait to start running this week. 🤝👊

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8771
Ответ разработчика Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.01 15:10
It is a great pleasure to have you as part of the community; thank you for your trust.
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