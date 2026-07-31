ThunderGold Scalper

ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5.

Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями.

Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих рыночных условий и не открывает сделки постоянно.

Основные возможности

Разработан для XAUUSD и GOLD

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Полностью автоматическая торговля

Без сеточной стратегии

Автоматические Stop Loss и Take Profit

Динамический трейлинг-стоп

Расчет объема по риску или фиксированный лот

Фильтры тренда и импульса

Фильтры качества свечей и объема

Фильтр важных экономических новостей

Защита в праздничные дни и при закрытии рынка

Система корректировки проскальзывания

Дневной лимит сделок и период ожидания

Информационная торговая панель

Автоматическая корректировка пунктов для Exness

Рекомендуемые торговые условия

ThunderGold Scalper чувствителен к спреду, проскальзыванию, ликвидности и скорости исполнения. Поэтому условия брокера могут существенно влиять на результаты.

Советник был протестирован у следующих брокеров:

TMGM

Vantage

VT Markets

Настоятельно рекомендуется использовать счет Raw Spread или Raw ECN.

При использовании Exness выберите Exness в параметре Broker Type. Для остальных протестированных брокеров используйте значение Default.

Если вашего брокера нет в списке, протестируйте советник перед использованием большого объема. Выполните тест в MetaTrader 5 в режиме Every tick based on real ticks или проверьте работу на демо-счете либо с минимальным лотом.

Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, комиссии, спецификации символа, скорости исполнения, ликвидности и проскальзывания.

Рекомендуемые настройки

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD или GOLD

Таймфрейм: M15

Тип счета: Raw Spread или Raw ECN

Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD

Рекомендуемый начальный объем: 0.01 лота

Рекомендуемый риск: 0.5%–1%

Максимальный рекомендуемый риск: 2%

Для стабильной работы MetaTrader 5 и Algo Trading должны оставаться включенными. Рекомендуется использовать VPS, расположенный рядом с торговым сервером брокера.

Управление рисками

ThunderGold Scalper использует относительно короткий Stop Loss.

Из-за этой особенности в неблагоприятных рыночных условиях могут возникать несколько последовательных Stop Loss. Это является нормальной характеристикой стратегии и не обязательно означает техническую проблему.

Не увеличивайте объем после убыточной сделки. Попытки быстро отыграть убытки, эмоциональное вмешательство и чрезмерный риск могут значительно увеличить просадку.

Максимальный рекомендуемый риск составляет 2% на одну сделку.

Новым пользователям рекомендуется начать с демо-счета или с объема 0.01 лота, пока они не поймут частоту торговли, особенности исполнения и управление позициями.

Доступные параметры

Идентификация

Magic Number

Комментарий сделки

Тип брокера

Управление рисками

Режим фиксированного лота

Фиксированный объем

Процент риска

Фильтр новостей

Включение или отключение фильтра

Блокировка перед важными новостями

Блокировка после важных новостей

Выбранные валюты

Защита и работа

Фильтр праздничных дней

Информационная панель

Метки прибыли и убытка

Журнал отладки

Внутренние параметры стратегии предварительно настроены и оптимизированы для предполагаемых торговых условий.

Важная информация

Советник не гарантирует прибыль. Исторические тесты и предыдущие результаты не гарантируют будущую доходность.

Результаты тестирования могут отличаться от реальной торговли из-за спреда, комиссии, задержки, проскальзывания, ликвидности и исполнения брокера.

Всегда тестируйте советник в условиях вашего брокера перед увеличением лота или риска.

Поддержка продукта предоставляется в комментариях к продукту и через систему сообщений MQL5.