ThunderGold Scalper
- Эксперты
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 20
ThunderGold Scalper
ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5.
Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями.
Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих рыночных условий и не открывает сделки постоянно.
Live Signal — TMGM
Основные возможности
- Разработан для XAUUSD и GOLD
- Рекомендуемый таймфрейм: M15
- Полностью автоматическая торговля
- Без сеточной стратегии
- Автоматические Stop Loss и Take Profit
- Динамический трейлинг-стоп
- Расчет объема по риску или фиксированный лот
- Фильтры тренда и импульса
- Фильтры качества свечей и объема
- Фильтр важных экономических новостей
- Защита в праздничные дни и при закрытии рынка
- Система корректировки проскальзывания
- Дневной лимит сделок и период ожидания
- Информационная торговая панель
- Автоматическая корректировка пунктов для Exness
Рекомендуемые торговые условия
ThunderGold Scalper чувствителен к спреду, проскальзыванию, ликвидности и скорости исполнения. Поэтому условия брокера могут существенно влиять на результаты.
Советник был протестирован у следующих брокеров:
- TMGM
- Vantage
- VT Markets
Настоятельно рекомендуется использовать счет Raw Spread или Raw ECN.
При использовании Exness выберите Exness в параметре Broker Type. Для остальных протестированных брокеров используйте значение Default.
Если вашего брокера нет в списке, протестируйте советник перед использованием большого объема. Выполните тест в MetaTrader 5 в режиме Every tick based on real ticks или проверьте работу на демо-счете либо с минимальным лотом.
Результаты могут отличаться у разных брокеров из-за спреда, комиссии, спецификации символа, скорости исполнения, ликвидности и проскальзывания.
Рекомендуемые настройки
- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD или GOLD
- Таймфрейм: M15
- Тип счета: Raw Spread или Raw ECN
- Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD
- Рекомендуемый начальный объем: 0.01 лота
- Рекомендуемый риск: 0.5%–1%
- Максимальный рекомендуемый риск: 2%
Для стабильной работы MetaTrader 5 и Algo Trading должны оставаться включенными. Рекомендуется использовать VPS, расположенный рядом с торговым сервером брокера.
Управление рисками
ThunderGold Scalper использует относительно короткий Stop Loss.
Из-за этой особенности в неблагоприятных рыночных условиях могут возникать несколько последовательных Stop Loss. Это является нормальной характеристикой стратегии и не обязательно означает техническую проблему.
Не увеличивайте объем после убыточной сделки. Попытки быстро отыграть убытки, эмоциональное вмешательство и чрезмерный риск могут значительно увеличить просадку.
Максимальный рекомендуемый риск составляет 2% на одну сделку.
Новым пользователям рекомендуется начать с демо-счета или с объема 0.01 лота, пока они не поймут частоту торговли, особенности исполнения и управление позициями.
Доступные параметры
Идентификация
- Magic Number
- Комментарий сделки
- Тип брокера
Управление рисками
- Режим фиксированного лота
- Фиксированный объем
- Процент риска
Фильтр новостей
- Включение или отключение фильтра
- Блокировка перед важными новостями
- Блокировка после важных новостей
- Выбранные валюты
Защита и работа
- Фильтр праздничных дней
- Информационная панель
- Метки прибыли и убытка
- Журнал отладки
Внутренние параметры стратегии предварительно настроены и оптимизированы для предполагаемых торговых условий.
Важная информация
Советник не гарантирует прибыль. Исторические тесты и предыдущие результаты не гарантируют будущую доходность.
Результаты тестирования могут отличаться от реальной торговли из-за спреда, комиссии, задержки, проскальзывания, ликвидности и исполнения брокера.
Всегда тестируйте советник в условиях вашего брокера перед увеличением лота или риска.
Поддержка продукта предоставляется в комментариях к продукту и через систему сообщений MQL5.
Very impressed with ThunderGold Scalper so far. The EA is well designed, easy to set up, and I particularly like that it focuses on quality setups rather than constantly opening trades. The risk management, automatic SL/TP and trade management all work smoothly, and the information displayed on the chart makes it easy to see exactly what the EA is doing. Another big positive is the support and continued development from Jorge. It’s clear that a lot of thought has gone into the strategy and protecting the account rather than simply chasing aggressive profits. So far my experience has been very positive. Definitely one of the more professional Gold EAs I have tested. Looking forward to seeing how it performs over the longer term. Highly recommended.