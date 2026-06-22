Falcon Trailing Stop Manager
- Утилиты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 2 августа 2026
★ 100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Falcon Trailing Stop Manager — универсальный трейлинг-стоп и безубыток
Это самостоятельная утилита. Она НЕ открывает сделки. Управляет стоп-лоссом позиций, открытых любым советником, сигналом или вручную: добавляет безубыток и трейлинг-стоп стратегиям, у которых их нет, и автоматически защищает ручные сделки.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Стопы отправляются вашему брокеру и подвержены проскальзыванию, гэпам и минимальной дистанции стопа.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- Безубыток: при достижении заданной прибыли в пунктах переносит стоп на цену входа плюс зафиксированный отступ — сделка больше не уйдёт в минус.
- Трейлинг-стоп, три метода: фиксированные пункты / ATR x множитель / процент от цены.
- Шаговый трейлинг: двигает стоп только при улучшении минимум на заданное число пунктов.
- Принудительные SL/TP для «голых» позиций без стопа.
- Учёт минимальной дистанции брокера: изменения, нарушающие минимум, пропускаются, а не отклоняются.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Управляйте только символом графика или всем счётом, с опциональным фильтром по magic-номеру, чтобы вести трейлинг лишь одной стратегии.
ПАНЕЛЬ
Компактная панель показывает активные настройки безубытка и трейлинга, число управляемых позиций и плавающий P/L в валюте счёта.
Работает в тестере стратегий. Размер пункта и уровни стопов берутся из спецификации каждого символа — совместимо с любым брокером.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Falcon Trailing Stop Manager — универсальный трейлинг-стоп и безубыток
Это самостоятельная утилита. Она НЕ открывает сделки. Управляет стоп-лоссом позиций, открытых любым советником, сигналом или вручную: добавляет безубыток и трейлинг-стоп стратегиям, у которых их нет, и автоматически защищает ручные сделки.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Стопы отправляются вашему брокеру и подвержены проскальзыванию, гэпам и минимальной дистанции стопа.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- Безубыток: при достижении заданной прибыли в пунктах переносит стоп на цену входа плюс зафиксированный отступ — сделка больше не уйдёт в минус.
- Трейлинг-стоп, три метода: фиксированные пункты / ATR x множитель / процент от цены.
- Шаговый трейлинг: двигает стоп только при улучшении минимум на заданное число пунктов.
- Принудительные SL/TP для «голых» позиций без стопа.
- Учёт минимальной дистанции брокера: изменения, нарушающие минимум, пропускаются, а не отклоняются.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Управляйте только символом графика или всем счётом, с опциональным фильтром по magic-номеру, чтобы вести трейлинг лишь одной стратегии.
ПАНЕЛЬ
Компактная панель показывает активные настройки безубытка и трейлинга, число управляемых позиций и плавающий P/L в валюте счёта.
Работает в тестере стратегий. Размер пункта и уровни стопов берутся из спецификации каждого символа — совместимо с любым брокером.