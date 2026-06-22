Aegis Account Protector

Утилита помогает открыть сделку со стоп-лоссом не больше той суммы, которую вы указали, или же вообще отказаться от сделки. То есть, она определяет количество лотов, на которые нужно совершить сделку, чтобы стоп-лосс был максимально приближен, но не больше суммы, которую вы указали. Например, она будет незаменима при торговле по стратегии Герчика. То есть, при торговле от рисков, когда у вас фиксированный риск и фиксированный тейк-профит по отношению к стоп-лоссу. Например, если вы всегда входит

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