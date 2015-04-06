Aureus Gold Averaging Grid MT4

AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок.



AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатильности, входит на пробое закрытой свечи 48-барного канала по направлению тренда и сопровождает движение узким групповым трейлинг-выходом. При неблагоприятном движении могут добавляться входы сетки восстановления того же размера (НИКАКОГО мартингейла — каждый добавленный ордер того же размера), а жёсткий групповой стоп-лосс по ATR всегда ограничивает всю корзину. Агрессивная система по золоту, проверенная на 22,5 годах реальных тиковых данных.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим по умолчанию — ULTRA, идентичный Aggressive и являющийся измеренным потолком риска этого советника. В Ultra/Aggressive относительная просадка по средствам достигает ~89% — глубокий, высокорисковый профиль. За пределами примерно 2x риска относительная просадка превышает 90% (зона обнуления), поэтому мы не предлагаем более высокий уровень. Выбирайте Run-Mode под свой счёт и терпимость к просадке — большинству трейдеров мы рекомендуем от Standard до Aggressive. Все бэктесты ниже — исторические, а не реальная история торговли.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, XAUUSD M30, 22,5 года, $10 000, пресет-пути RunMode 0/1/2/3):

- Defensive: +370% / Профит-фактор 1,32 / макс. просадка по средствам 17,5%

- Standard: +1 766% / Профит-фактор 1,41 / макс. просадка по средствам 27,6% (относительная просадка 61%)

- Aggressive: +5 744% / Профит-фактор 1,34 / макс. просадка по средствам 40,1% (относительная просадка 89%)

- Ultra (по умолчанию): +5 744% / Профит-фактор 1,34 / макс. просадка по средствам 40,1% (относительная просадка 89%)



Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется только риск размера позиции. Ultra = Aggressive (2x риск) = измеренный потолок риска этого советника; оба уровня одинаковы, потому что за пределами ~2x относительная просадка превышает 90% (зона обнуления), поэтому мы намеренно не предлагаем ничего выше. Честно говоря: самые большие цифры доходности сопровождаются относительной просадкой по средствам около 89%. Рекомендуемый уровень — от Standard до Aggressive в зависимости от того, какую просадку вы можете вытерпеть — учтите, что Aggressive и Ultra оба достигают ~89% относительной просадки.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, а система сетки восстановления может удерживать открытую корзину через глубокие неблагоприятные отклонения, пока групповой стоп или тренд её не разрешат. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать её на реальном счёте.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Фильтр режима — торговать только расширение волатильности

Советник торгует только в режимах сильного расширения волатильности: соотношение быстрого/медленного ATR не менее 1,2 вместе с чёткой трендовой дистанцией EMA50/200. Тихие, бесцельные рынки пропускаются, поэтому система включается только тогда, когда золото движется убедительно.



2) Вход — подтверждённый пробой канала

Сделка открывается на пробое закрытой свечи 48-барного канала M30, расширенного на ATR-маржу, по направлению тренда. Лонг и шорт оба включены. ATR-маржа отсеивает незначительные проколы полосы и требует, чтобы пробой был решительным.



3) Выход — узкий групповой трейлинг, жёсткий групповой SL

Фиксированного тейк-профита нет. Узкий групповой трейлинг-выход (активация 3,0 ATR / трейл 0,4 ATR) сопровождает тренд за пределы старой фиксированной цели, тогда как жёсткий групповой стоп-лосс по ATR (1,5 ATR) ограничивает риск всей корзины. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается, когда цена откатывается на трейлинг-дистанцию или достигает группового стопа.



4) Сетка восстановления — тот же размер, без мартингейла

При неблагоприятном движении могут добавляться входы сетки восстановления того же размера (максимум 3, БЕЗ мартингейла — каждый добавленный ордер того же лота). Жёсткий групповой стоп-лосс всегда ограничивает всю корзину, поэтому риск ограничен даже при полностью развёрнутой сетке.



5) Размер позиции

Нормализованный по волатильности размер означает, что срабатывание группового SL стоит фиксированного процента баланса как в спокойных, так и в бурных рынках. Селектор Run-Mode затем масштабирует этот процент: Defensive уменьшает его вдвое, Aggressive удваивает, а Ultra равен Aggressive.





RUN-MODE: ОДИН СПИСОК ДЛЯ РИСКА

AUREUS GOLD включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой в таблице выше:

- Defensive: риск x0,5 — наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: риск x2 — сильная доходность при глубокой (~89% относительной) просадке, для опытных трейдеров

- Ultra: по умолчанию — идентичен Aggressive; измеренный потолок риска этого советника

Поскольку риск и вознаграждение масштабируются вместе, вы выбираете профиль под свой счёт и темперамент одним вводом. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.





ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Жёсткий групповой стоп-лосс по ATR на каждой корзине — вся сетка всегда ограничена

- Аварийное закрытие по марже (120%) и проверка свободной маржи перед каждым входом

- Ограничение объёма по мин/макс/шагу вашего брокера

- Фильтры сессии и дня недели; избегание новостей по экономическому календарю

- Панель на графике с кнопкой паузы: баланс, средства, уровень маржи, P&L, винрейт, серии, текущая просадка, спред и следующее важное событие

- Независимость от брокера: динамическая спецификация символа, использует символ графика





РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: Золото (XAUUSD / GOLD / XAUUSDm — использует символ графика)

- Таймфрейм: M30

- Счёт: плечо 1:200+, $1 000+ (цент/микро-счёт для меньших балансов)

- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал без перерывов

- Режим по умолчанию — Ultra (= Aggressive, ~89% относительной просадки). Для меньшей просадки понизьте до Standard или Defensive.





КЛЮЧЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- RiskPercent / MaxLot: размер позиции и лимит лота

- EntryChannel: длина пробойного канала (48 баров M30)

- ATRPeriod, настройки ATR: измерение волатильности

- TrailActivate, TrailDistance: групповой трейлинг-выход (3,0 / 0,4 ATR)

- GroupSL: жёсткий групповой стоп-лосс (1,5 ATR)

- MaxGridOrders: лимит сетки восстановления (макс. 3, тот же размер)

- Фильтр режима: соотношение быстрого/медленного ATR и дистанция EMA50/200

- TradeLong, TradeShort: включить лонг / шорт

- Фильтр сессии/дня, фильтр новостей, настройки уведомлений





ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Это агрессивная система по золоту: на уровнях Aggressive и Ultra относительная просадка по средствам достигает ~89%, а система сетки восстановления может удерживать открытую корзину через глубокие неблагоприятные отклонения, пока групповой стоп её не разрешит. Значение по умолчанию Ultra намеренно агрессивно; начните с демо-счёта и понижайте до Aggressive, Standard или Defensive под свою терпимость к просадке. Торгуйте только деньгами, потерю которых вы можете себе позволить.





ПОДДЕРЖКА

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