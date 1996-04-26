Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
- Индикаторы
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 2.0
- Обновлено: 16 июля 2026
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтягивается и когда движение закончено. Этот индикатор рисует обе половины системы.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Канал Donchian (верхняя и нижняя границы) по последним N закрытым барам.
- Золотые стрелки там, где бар ЗАКРЫЛСЯ за границей канала — момент, в который пробойная система действительно вошла бы в рынок.
- Трейлинг-стоп по ATR, который затем вёл бы позицию: зелёный в лонге, красный в шорте, пунктиром. Он двигается только в сторону цены (никогда не ослабляется) и исчезает, когда цена закрывается за ним — именно там сделка бы завершилась.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Канал строится по уже закрытым барам, а пробой определяется по закрытию предыдущего бара. Из формирующегося бара ничего не рисуется, поэтому появившаяся стрелка уже не исчезнет. Можно прокрутить историю назад и доверять тому, что видите.
=== НАСТРОЙКИ ===
- N_Channel (по умолчанию 40): длина канала в барах.
- Trail_ATR (по умолчанию 8.0): дистанция трейлинга как множитель ATR.
- ATR_Period (по умолчанию 14).
- ShowArrows: включить или выключить метки пробоя.
Значения по умолчанию — это конфигурация для USDJPY H1. Длина пробоя, подходящая одному рынку, редко переносится на другой — заново подберите N_Channel и Trail_ATR на том инструменте, которым торгуете.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. У пробойного следования за трендом доля прибыльных сделок заметно ниже 50%: много мелких убытков и несколько крупных прибылей. Он работает на трендовых рынках и теряет деньги в боковике. Понаблюдайте, как ведут себя стрелки и трейлинг-стоп на вашем инструменте, прежде чем торговать по этой идее.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА В ВИДЕ EA (тоже бесплатно) ===
Donchian Trend Engine — Expert Advisor, который торгует ровно это: пробой по закрытию бара, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, трейлинг-стоп по ATR, одна позиция, без мартингейла и без сетки.
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/185537
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ЭТУ ЛОГИКУ ===
Этот индикатор рисует вход и трейлинг-стоп. Вот советники (Expert Advisors), которые их исполняют, с измеренными нами показателями на реальных тиках. Все они используют жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, держат только одну позицию одновременно, без мартингейла и без сетки.
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года на реальных тиках.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY H1) — профит-фактор 1.42, максимальная просадка по эквити 9.5%, 173 сделки за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182661
- Atlas Diversified Trend Portfolio — та же дисциплина пробоя на 5 рынках в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Каждое число выше получено в бэктесте по всем тикам на реальных тиках, и каждый из этих советников теряет деньги во флэте. Такова торговля на пробой.
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Другие наши бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это оказалось полезным, отзыв поможет нам больше всего остального.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтягивается и когда движение закончено. Этот индикатор рисует обе половины системы.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Канал Donchian (верхняя и нижняя границы) по последним N закрытым барам.
- Золотые стрелки там, где бар ЗАКРЫЛСЯ за границей канала — момент, в который пробойная система действительно вошла бы в рынок.
- Трейлинг-стоп по ATR, который затем вёл бы позицию: зелёный в лонге, красный в шорте, пунктиром. Он двигается только в сторону цены (никогда не ослабляется) и исчезает, когда цена закрывается за ним — именно там сделка бы завершилась.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Канал строится по уже закрытым барам, а пробой определяется по закрытию предыдущего бара. Из формирующегося бара ничего не рисуется, поэтому появившаяся стрелка уже не исчезнет. Можно прокрутить историю назад и доверять тому, что видите.
=== НАСТРОЙКИ ===
- N_Channel (по умолчанию 40): длина канала в барах.
- Trail_ATR (по умолчанию 8.0): дистанция трейлинга как множитель ATR.
- ATR_Period (по умолчанию 14).
- ShowArrows: включить или выключить метки пробоя.
Значения по умолчанию — это конфигурация для USDJPY H1. Длина пробоя, подходящая одному рынку, редко переносится на другой — заново подберите N_Channel и Trail_ATR на том инструменте, которым торгуете.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. У пробойного следования за трендом доля прибыльных сделок заметно ниже 50%: много мелких убытков и несколько крупных прибылей. Он работает на трендовых рынках и теряет деньги в боковике. Понаблюдайте, как ведут себя стрелки и трейлинг-стоп на вашем инструменте, прежде чем торговать по этой идее.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА В ВИДЕ EA (тоже бесплатно) ===
Donchian Trend Engine — Expert Advisor, который торгует ровно это: пробой по закрытию бара, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, трейлинг-стоп по ATR, одна позиция, без мартингейла и без сетки.
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/185537
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ЭТУ ЛОГИКУ ===
Этот индикатор рисует вход и трейлинг-стоп. Вот советники (Expert Advisors), которые их исполняют, с измеренными нами показателями на реальных тиках. Все они используют жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, держат только одну позицию одновременно, без мартингейла и без сетки.
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года на реальных тиках.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY H1) — профит-фактор 1.42, максимальная просадка по эквити 9.5%, 173 сделки за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182661
- Atlas Diversified Trend Portfolio — та же дисциплина пробоя на 5 рынках в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Каждое число выше получено в бэктесте по всем тикам на реальных тиках, и каждый из этих советников теряет деньги во флэте. Такова торговля на пробой.
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Другие наши бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это оказалось полезным, отзыв поможет нам больше всего остального.