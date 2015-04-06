Nasdaq Dip Buyer MT4
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.91
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 5
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки)
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок.
NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему только на покупку: она покупает временно перепроданные откаты, возникающие внутри установившегося восходящего тренда, и выходит, когда импульс восстанавливается. Замысел опирается на простую и хорошо известную особенность фондовых индексов — долгосрочный дрейф вверх, прерываемый откатами, которые обычно выкупаются. По задумке это спокойная, низкочастотная система: за примерно семь лет она совершила всего 74 сделки. Доходность намеренно скромная. Она задумана как инструмент диверсификации и стабильности, а не как робот высокой доходности.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наибольшую доходность и достигает более глубоких просадок. Для этого консервативного продукта со скромной доходностью наша честная рекомендация — Run-Mode Standard или Defensive: это варианты, ориентированные на стабильность. Даже уровень Ultra даёт лишь +51% за семь лет (при просадке 35%), поэтому задайте реалистичные ожидания. Все приведённые ниже бэктесты историчны и не являются реальным торговым результатом.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, тестер стратегий MT5, US Tech 100 / USTECm H4 2018-2025, $10 000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive: +7.8% / Профит-фактор 1.42 / макс. просадка по средствам 5.6%
- Standard (рекомендуется): +15.7% / Профит-фактор 1.40 / макс. просадка по средствам 11.0%
- Aggressive: +31% / Профит-фактор 1.36 / макс. просадка по средствам 21.3%
- Ultra (опубликован по умолчанию): +51% / Профит-фактор 1.30 / макс. просадка по средствам 35.1%
Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется лишь риск размера позиции. Это низкочастотная система — 74 сделки за примерно семь лет — поэтому доходность накапливается медленно, а кривая средств движется терпеливыми шагами. Более высокие уровни масштабируют те же сделки как по доходности, так и по просадке; они не торгуют чаще.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, и «откат» может продолжить падение в настоящий нисходящий тренд. Это инструмент диверсификации и стабильности с намеренно скромной доходностью, а не робот высокой доходности — прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня (Standard или Defensive для большинства трейдеров) и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать его на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Фильтр режима — Покупать только в восходящем тренде
Советник торгует только тогда, когда цена выше своей SMA200, что определяет долгосрочный восходящий тренд. По задумке он только на покупку: он не шортит индекс. Так каждая сделка остаётся согласованной со структурным восходящим смещением индекса, а не борется с ним.
2) Вход — Покупка перепроданного отката
Внутри этого восходящего тренда советник ждёт краткосрочного отката. Когда RSI(14) опускается до уровня покупки (по умолчанию 40 или ниже), он покупает, трактуя откат как временную перепроданность, а не начало нового нисходящего тренда. Ограничение максимального числа позиций сдерживает накопление экспозиции.
3) Выход — Восстановление, стоп по времени или защитный стоп
- Выход по восстановлению: позиция закрывается, когда RSI поднимается выше уровня выхода (по умолчанию 50), захватывая отскок.
- Стоп по времени: если отскок не состоялся после заданного числа баров (по умолчанию 30), сделка закрывается.
- Защитный стоп: стоп ATR×8 ограничивает убыток, если откат превращается в более глубокую распродажу.
4) Расчёт размера позиции
Лоты рассчитываются из процента риска от баланса относительно расстояния до стопа, с жёстким максимальным ограничением лота. Также доступен режим фиксированного лота.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
NASDAQ DIP BUYER включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: сбалансированный профиль — наша рекомендация для этого консервативного продукта
- Aggressive: более высокий риск и доход, для трейдеров, принимающих более глубокую просадку
- Ultra: опубликованный по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доход масштабируются пропорционально, вы выбираете подходящий вашему счёту и темпераменту профиль одним вводом. Для этой спокойной системы со скромной доходностью мы рекомендуем Standard или Defensive. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Стоп по дневному убытку и защита от серий убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / всё время, процент прибыльных, самая длинная серия выигрышей/проигрышей, текущая просадка, спред и следующее важное событие
- Push- и e-mail-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: US Tech 100 / USTECm (NASDAQ-100). Имена символов различаются у брокеров (например, NAS100, US100, USTEC); выберите CFD NASDAQ-100 вашего брокера
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта индекса; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для CFD NASDAQ-100
- Плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по индексу у вашего брокера
- Торгуйте только в часы торговли индексом у брокера; советник соблюдает их автоматически
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для этого консервативного продукта мы рекомендуем Standard (сбалансированный) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если принимаете более глубокую просадку.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / UseFixedLot / FixedLot / MaxLot: размер позиции и ограничение лота
- TrendSMA, TrendTF_Bars: фильтр режима восходящего тренда
- RSI_Period, RSI_BuyLevel: вход на перепроданном откате
- MaxPositions: максимальное число одновременных позиций
- RSI_ExitLevel: уровень выхода по восстановлению
- SL_ATR, ATR_Period: защитный стоп
- MaxHoldBars: длительность стопа по времени
- Настройки фильтра новостей, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Системы возврата к среднему уязвимы, когда откат превращается в устойчивое снижение; защитный стоп ограничивает каждый убыток, но смена режима всё равно может навредить. Это низкочастотная система со скромной доходностью; Ultra по умолчанию намеренно является самым агрессивным уровнем, поэтому начните на демо-счёте и снизьте до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
По вопросам используйте встроенный чат. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
Возможно, вы знаете нас по бесплатному индикатору Dip Buyer Zones — это откалиброванная и проверенная на реальных тиках версия для реальной торговли: https://www.mql5.com/en/market/product/185644
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок.
NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему только на покупку: она покупает временно перепроданные откаты, возникающие внутри установившегося восходящего тренда, и выходит, когда импульс восстанавливается. Замысел опирается на простую и хорошо известную особенность фондовых индексов — долгосрочный дрейф вверх, прерываемый откатами, которые обычно выкупаются. По задумке это спокойная, низкочастотная система: за примерно семь лет она совершила всего 74 сделки. Доходность намеренно скромная. Она задумана как инструмент диверсификации и стабильности, а не как робот высокой доходности.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наибольшую доходность и достигает более глубоких просадок. Для этого консервативного продукта со скромной доходностью наша честная рекомендация — Run-Mode Standard или Defensive: это варианты, ориентированные на стабильность. Даже уровень Ultra даёт лишь +51% за семь лет (при просадке 35%), поэтому задайте реалистичные ожидания. Все приведённые ниже бэктесты историчны и не являются реальным торговым результатом.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, тестер стратегий MT5, US Tech 100 / USTECm H4 2018-2025, $10 000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive: +7.8% / Профит-фактор 1.42 / макс. просадка по средствам 5.6%
- Standard (рекомендуется): +15.7% / Профит-фактор 1.40 / макс. просадка по средствам 11.0%
- Aggressive: +31% / Профит-фактор 1.36 / макс. просадка по средствам 21.3%
- Ultra (опубликован по умолчанию): +51% / Профит-фактор 1.30 / макс. просадка по средствам 35.1%
Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется лишь риск размера позиции. Это низкочастотная система — 74 сделки за примерно семь лет — поэтому доходность накапливается медленно, а кривая средств движется терпеливыми шагами. Более высокие уровни масштабируют те же сделки как по доходности, так и по просадке; они не торгуют чаще.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, и «откат» может продолжить падение в настоящий нисходящий тренд. Это инструмент диверсификации и стабильности с намеренно скромной доходностью, а не робот высокой доходности — прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня (Standard или Defensive для большинства трейдеров) и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать его на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Фильтр режима — Покупать только в восходящем тренде
Советник торгует только тогда, когда цена выше своей SMA200, что определяет долгосрочный восходящий тренд. По задумке он только на покупку: он не шортит индекс. Так каждая сделка остаётся согласованной со структурным восходящим смещением индекса, а не борется с ним.
2) Вход — Покупка перепроданного отката
Внутри этого восходящего тренда советник ждёт краткосрочного отката. Когда RSI(14) опускается до уровня покупки (по умолчанию 40 или ниже), он покупает, трактуя откат как временную перепроданность, а не начало нового нисходящего тренда. Ограничение максимального числа позиций сдерживает накопление экспозиции.
3) Выход — Восстановление, стоп по времени или защитный стоп
- Выход по восстановлению: позиция закрывается, когда RSI поднимается выше уровня выхода (по умолчанию 50), захватывая отскок.
- Стоп по времени: если отскок не состоялся после заданного числа баров (по умолчанию 30), сделка закрывается.
- Защитный стоп: стоп ATR×8 ограничивает убыток, если откат превращается в более глубокую распродажу.
4) Расчёт размера позиции
Лоты рассчитываются из процента риска от баланса относительно расстояния до стопа, с жёстким максимальным ограничением лота. Также доступен режим фиксированного лота.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
NASDAQ DIP BUYER включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: сбалансированный профиль — наша рекомендация для этого консервативного продукта
- Aggressive: более высокий риск и доход, для трейдеров, принимающих более глубокую просадку
- Ultra: опубликованный по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доход масштабируются пропорционально, вы выбираете подходящий вашему счёту и темпераменту профиль одним вводом. Для этой спокойной системы со скромной доходностью мы рекомендуем Standard или Defensive. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Стоп по дневному убытку и защита от серий убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / всё время, процент прибыльных, самая длинная серия выигрышей/проигрышей, текущая просадка, спред и следующее важное событие
- Push- и e-mail-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: US Tech 100 / USTECm (NASDAQ-100). Имена символов различаются у брокеров (например, NAS100, US100, USTEC); выберите CFD NASDAQ-100 вашего брокера
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта индекса; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для CFD NASDAQ-100
- Плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по индексу у вашего брокера
- Торгуйте только в часы торговли индексом у брокера; советник соблюдает их автоматически
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для этого консервативного продукта мы рекомендуем Standard (сбалансированный) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если принимаете более глубокую просадку.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / UseFixedLot / FixedLot / MaxLot: размер позиции и ограничение лота
- TrendSMA, TrendTF_Bars: фильтр режима восходящего тренда
- RSI_Period, RSI_BuyLevel: вход на перепроданном откате
- MaxPositions: максимальное число одновременных позиций
- RSI_ExitLevel: уровень выхода по восстановлению
- SL_ATR, ATR_Period: защитный стоп
- MaxHoldBars: длительность стопа по времени
- Настройки фильтра новостей, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Системы возврата к среднему уязвимы, когда откат превращается в устойчивое снижение; защитный стоп ограничивает каждый убыток, но смена режима всё равно может навредить. Это низкочастотная система со скромной доходностью; Ultra по умолчанию намеренно является самым агрессивным уровнем, поэтому начните на демо-счёте и снизьте до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
По вопросам используйте встроенный чат. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
Возможно, вы знаете нас по бесплатному индикатору Dip Buyer Zones — это откалиброванная и проверенная на реальных тиках версия для реальной торговли: https://www.mql5.com/en/market/product/185644