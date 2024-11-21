Quantum Bitcoin EA

4.81
Quantum Bitcoin EA : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать!


Шагните в будущее торговли биткойнами с Quantum Bitcoin EA , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют.


ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.



Цена будет увеличиваться на $50 с каждыми 10 покупками. Окончательная цена $1999

Канал Quantum Bitcoin/Queen:   Кликните сюда

***Купите Quantum Bitcoin EA и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении!

Quantum Bitcoin EA процветает на таймфрейме H1, используя стратегию следования за трендом , которая улавливает суть рыночного импульса. Он использует сложный подход сетки , чтобы гарантировать, что каждый торговый цикл завершается победой, превращая волатильность из проблемы в возможность. Рынок Bitcoin работает в циклах продолжительностью 4 года, и Quantum Bitcoin EA был оптимизирован для захвата закономерностей, которые возникают в течение каждого из этих циклов, гарантируя, что он всегда будет закрывать сделки благоприятным образом

Почему стоит выбрать Quantum Bitcoin EA?

  • Овладейте непредсказуемым: специально разработано для биткоина, самого нестабильного и динамичного актива в мире.
  • Точность, ориентированная на тренды: сочетает в себе передовой анализ трендов с интеллектуальными точками входа и выхода.
  • Система Win-Sealed Grid: использует революционную стратегию управления сделками и обеспечения постоянных выигрышных сделок.
  • Проверенное временем совершенство: от создателей Quantum Emperor, Quantum Queen и Quantum StarMan — известных инструментов, которым доверяют тысячи трейдеров по всему миру.


    Рекомендации:

  • Валютная пара: BTCUSD (БИТКОИН
  • Временные рамки: H1
  • Минимальный депозит: $1000
  • Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами. Спросите меня в частном порядке о рекомендуемых брокерах
  • ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
  • Кредитное плечо - 1:500
  • Тип счета: Хедж

Доминируйте на рынке криптовалют

Quantum Bitcoin — это не просто очередной торговый бот; это мощный стратегический гений, призванный обыграть рынок в его собственной игре. Независимо от того, лавируете ли вы на пиках бычьего забега или в глубинах отката, Quantum Bitcoin остается впереди, заботясь о вашем портфеле с высочайшей точностью.

Присоединяйтесь к квантовой революции

Измените способ торговли биткоинами с помощью Quantum Bitcoin EA. Воспользуйтесь преимуществами EA, который не просто выживает в шторм — он процветает в нем .


Отзывы 137
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

andrius144
116
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

Ответ на отзыв