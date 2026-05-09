Nexorion Initium Novum EA
- Эксперты
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Valentina ZhuchkovaThe "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
- Версия: 1.4
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 13
NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике.
Мониторинг в реальном времениhttps://www.mql5.com/es/signals/2372338
Техническая спецификация системы
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Торговый актив: XAUUSD (Gold)
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Рабочий таймфрейм: H1
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Методология: Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic
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Базис принятия решений: Математический расчет зон ликвидности и уровней равновесия.
Математическая архитектура и визуализация
Ключевая инновация системы — Dynamic Computation Mapping. Алгоритм не просто анализирует цену, он выстраивает математическую модель рынка, используя следующие модули:
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Liquidity Tracking: Прецизионная идентификация зон Buy-Side и Sell-Side Liquidity (BSL/SSL) на основе глубокого анализа рыночных фаз.
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Equilibrium Analysis: Автоматический расчет уровней равновесия (EQ) для математического определения зон Premium и Discount.
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Vector Phase Resonance: Интеграция формул для точного определения фазовых переходов рынка, что позволяет исключить субъективность анализа.
Техническое превосходство и риск-менеджмент
Система разработана для работы в условиях высокой волатильности с соблюдением жестких стандартов безопасности капитала:
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NEXORION CORE: Интеллектуальный интерфейс управления, обеспечивающий оперативный контроль над параметрами спреда и статусом сканирования ликвидности в реальном времени.
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Linear Risk Management: В программном коде полностью исключены токсичные методы управления капиталом, такие как Martingale, Grid или усреднение. Применяется детерминированный стоп-лосс для каждой позиции.
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Visual Evidence: Каждая точка входа подтверждается графической разметкой, которая является прямой проекцией расчетного ядра советника.
Философия проекта
«The future is not written, it is forged». NEXORION создан для трейдеров, которые ценят грамотные профессиональные ответы и глубокую инженерную мысль. Это программно реализованная стратегия, где каждое действие обосновано строгой формулой, а не интуицией.
Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)