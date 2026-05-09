Nexorion Initium Novum EA

4.32
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез

NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике.

Мониторинг в реальном времени

https://www.mql5.com/es/signals/2372338

Техническая спецификация системы

  • Торговый актив: XAUUSD (Gold)

  • Рабочий таймфрейм: H1

  • Методология: Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic

  • Базис принятия решений: Математический расчет зон ликвидности и уровней равновесия.

Математическая архитектура и визуализация

Ключевая инновация системы — Dynamic Computation Mapping. Алгоритм не просто анализирует цену, он выстраивает математическую модель рынка, используя следующие модули:

  • Liquidity Tracking: Прецизионная идентификация зон Buy-Side и Sell-Side Liquidity (BSL/SSL) на основе глубокого анализа рыночных фаз.

  • Equilibrium Analysis: Автоматический расчет уровней равновесия (EQ) для математического определения зон Premium и Discount.

  • Vector Phase Resonance: Интеграция формул для точного определения фазовых переходов рынка, что позволяет исключить субъективность анализа.

Техническое превосходство и риск-менеджмент

Система разработана для работы в условиях высокой волатильности с соблюдением жестких стандартов безопасности капитала:

  1. NEXORION CORE: Интеллектуальный интерфейс управления, обеспечивающий оперативный контроль над параметрами спреда и статусом сканирования ликвидности в реальном времени.

  2. Linear Risk Management: В программном коде полностью исключены токсичные методы управления капиталом, такие как Martingale, Grid или усреднение. Применяется детерминированный стоп-лосс для каждой позиции.

  3. Visual Evidence: Каждая точка входа подтверждается графической разметкой, которая является прямой проекцией расчетного ядра советника.

Философия проекта

«The future is not written, it is forged». NEXORION создан для трейдеров, которые ценят грамотные профессиональные ответы и глубокую инженерную мысль. Это программно реализованная стратегия, где каждое действие обосновано строгой формулой, а не интуицией.


Отзывы 25
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:11 
 

Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)

joseph_anfruns
24
joseph_anfruns 2026.07.30 20:28 
 

Excellent EA! Easy to set up, trades with solid risk management, and avoids risky strategies like martingale and grid. The developer is responsive and professional. Highly recommended!

David
697
David 2026.07.30 08:43 
 

Testing EA currently and will update later.

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Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
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Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
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Фильтр:
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:11 
 

Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)

Khaled Keh...
58
Khaled Keh... 2026.08.04 18:06 
 

Risk-to-reward ratio too bad. i stopped the EA till new update comes to fix this issue.

Simone Pozzi
529
Simone Pozzi 2026.08.04 05:10 
 

Alexandra is very kind, but I had to stop using this EA until the risk-to-reward ratio becomes acceptable. I hope an update will come soon; otherwise, I don't think this EA is profitable in the long run.

bc01
501
bc01 2026.08.03 19:49 
 

today 1 single trade 20% loss on the signal as well Ratio of average profit to average loss extremely bad, 1 loss means 2 month recovery not recommended

joseph_anfruns
24
joseph_anfruns 2026.07.30 20:28 
 

Excellent EA! Easy to set up, trades with solid risk management, and avoids risky strategies like martingale and grid. The developer is responsive and professional. Highly recommended!

David
697
David 2026.07.30 08:43 
 

Testing EA currently and will update later.

Taher Mhamdi
393
Taher Mhamdi 2026.07.30 08:31 
 

Total Disaster. I was patient with all the developer products for more than a month. I didnt want to leave bad review before to make sure. We just hit another SL wit Nexorion and huge losses. Fancy design and text but the EA trade few times a month few wons ald the losses are huge

22243276
46
22243276 2026.07.28 08:06 
 

I have been using this EA for over a month now and it has been working well. There only have been two losses and they were small and the wins have been much larger and consistant. I have used a few gold EA's in the past and the profits were small and the losses large and the balance went backwards pretty fast! I consider this EA to be very good and a credit to Valentina. She has always responded to my queries promptly and is very helpful. This one is definitely worth buying.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:13 
 

If you are one of those spending much time filtering across MQL looking for a very reliable expert advisor, I can beat my chest to let you know that this one stand out. If you truly want a set and forget system with peace of mind, Nexorion Initium Novum EA. I would be so selfish to keep this to myself. I have been running this EA on two separate accounts ($20,000 and $3,500) for the past one month now, I can tell you for a fact I have had peace of mind I have been looking for in this industry using Nexorion Initium Novum EA. The two accounts are now in 20.16% profit with super low drawdown. Asides this, Valentina has been so supportive, prompt in responding to every query. Her transparency is unmatchable. I want to say a very big thanks to her for her patience and consistency. I recommend her projects to all.

DutchOD
166
DutchOD 2026.07.23 10:17 
 

I am running this EA since almost 2 month now: 29 trades, 100% winrate even without trailing activated! Exceptionally good performance. Thanks Valentina for the great work and your responsive and professional support!

EA--TESTER--REALMONEY
1479
EA--TESTER--REALMONEY 2026.07.10 22:33 
 

The EA is very dangerously because of his far away Stop Loss. 1 SL hit kicks you back 2 Months of earnings. In the last week 2 Stop Loss hits happened in a row. The earnings of 4 Months are gone again. If you buy this EA, your trading account makes suicide...

Rustan Nino Mallari
244
Rustan Nino Mallari 2026.07.10 12:14 
 

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

mathmath2010
102
mathmath2010 2026.07.07 08:32 
 

Bought the ea, for now its looking good with simple install, the developer is responsive and nice risk management setup.

ricardocrz24
133
ricardocrz24 2026.07.01 14:00 
 

ola venho dizer que o robo e espetacular tem dado muito lucro , praticamente dobrou a minha conta , obvio que usei um risco alto mas mesmo assim comportou se muito bem , nao recomendo fazerem o mesmo ,e sim serem conservadores , ele da exelentes resultados , muitos parabens a Valentina , valeu cada centavo que comprei , mais uma vez muitos parabens

CheapCheap
107
CheapCheap 2026.06.29 13:07 
 

Excellent EA

kiran sidhartha
93
kiran sidhartha 2026.06.26 13:16 
 

Nexorion EA is powerful and precise. It waits for good opportunity and delivers strong profits.

lee79b
132
lee79b 2026.06.26 07:24 
 

10% up in less than a week. Excited about this EA. Will report back in a month or so. Developer has been really helpful and responsive.

Vitalii Boev
127
Vitalii Boev 2026.06.10 06:41 
 

Добрый день уважаемые коллеги, на истории за 2 года он торговал отлично, для советника отлично, как будет торговать в реальном времени покажет только будущее!))))

Fukuoka
84
Fukuoka 2026.06.05 03:10 
 

I believe this is a powerful logic that allows you to continue generating profits even amidst changing market conditions.

nauman422
20
nauman422 2026.06.02 07:25 
 

This is the mightiest of EAs which one can find on MT5. Running it for 2 weeks and results are super solid. I am the lucky one who bough it at the base price of 210 USD which the EA has given back more than 4 times already. The author is super supportive and is thoughtful in replying and updating the EA. Salute!

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