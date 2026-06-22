Rapid Trade Panel
- Утилиты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 2 августа 2026
★ 100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Rapid Trade Panel — панель торговли в один клик с расчётом объёма по риску
Панель на графике для дискреционной торговли. Открывайте и управляйте сделками одним кликом, рассчитывайте объём каждого ордера по риску, а панель берёт на себя стопы, безубыток, частичное закрытие и трейлинг — чтобы действовать быстро и дисциплинированно.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Ордера отправляются вашему брокеру и подвержены проскальзыванию, гэпам и правилам исполнения.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- BUY/SELL в один клик по символу графика, со стопом и тейком в пунктах.
- Расчёт объёма по риску: задайте риск в %, и панель вычислит лот из дистанции стопа и стоимости тика; каждая сделка рискует одной долей баланса. Можно переключиться на фиксированный лот.
- Безопасный объём: лот автоматически приводится к минимуму, максимуму, шагу и лимиту брокера и ограничивается вашим максимумом. Перед каждым ордером проверяется маржа — никаких отказов «нет денег» или превышения объёма.
- Управление закрытием: CLOSE ALL, CLOSE PROFIT, CLOSE LOSS и PARTIAL 50%.
- BREAK-EVEN: перенос стопа в безубыток для всех подходящих позиций.
- Переключатель TRAIL: включение/выключение трейлинг-стопа по пунктам.
- Живая сводка: баланс, эквити, открытые позиции, плавающий P/L и точный лот следующего ордера.
ОБЛАСТЬ
По умолчанию панель управляет только своими сделками (по своему magic), безопасно сосуществуя с другими советниками и ручными ордерами.
Работает в тестере стратегий (визуальный режим). Совместима с любым брокером и валютой счёта.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Rapid Trade Panel — панель торговли в один клик с расчётом объёма по риску
Панель на графике для дискреционной торговли. Открывайте и управляйте сделками одним кликом, рассчитывайте объём каждого ордера по риску, а панель берёт на себя стопы, безубыток, частичное закрытие и трейлинг — чтобы действовать быстро и дисциплинированно.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Ордера отправляются вашему брокеру и подвержены проскальзыванию, гэпам и правилам исполнения.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- BUY/SELL в один клик по символу графика, со стопом и тейком в пунктах.
- Расчёт объёма по риску: задайте риск в %, и панель вычислит лот из дистанции стопа и стоимости тика; каждая сделка рискует одной долей баланса. Можно переключиться на фиксированный лот.
- Безопасный объём: лот автоматически приводится к минимуму, максимуму, шагу и лимиту брокера и ограничивается вашим максимумом. Перед каждым ордером проверяется маржа — никаких отказов «нет денег» или превышения объёма.
- Управление закрытием: CLOSE ALL, CLOSE PROFIT, CLOSE LOSS и PARTIAL 50%.
- BREAK-EVEN: перенос стопа в безубыток для всех подходящих позиций.
- Переключатель TRAIL: включение/выключение трейлинг-стопа по пунктам.
- Живая сводка: баланс, эквити, открытые позиции, плавающий P/L и точный лот следующего ордера.
ОБЛАСТЬ
По умолчанию панель управляет только своими сделками (по своему magic), безопасно сосуществуя с другими советниками и ручными ордерами.
Работает в тестере стратегий (визуальный режим). Совместима с любым брокером и валютой счёта.