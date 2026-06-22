Rapid Trade Panel

Этот небольшой инструмент поможет вам определить управление рисками с помощью простого перетаскивания линии на графике. Он показывает фактический размер лота, рассчитанный на основе % счета или фиксированной суммы денег непосредственно на линии. Все, что вам нужно сделать, это активировать линию, нажав клавишу «t» на клавиатуре, и перетащить линию к точке стоп-лосса. Вот и все. В настройках вы можете определить цвет и толщину линии и текста, а также расстояние от текста до строки и справа, а т

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