Zoomini
- Эксперты
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- Версия: 1.11
- Активации: 10
Важная информация:
Поддержка и ответы на вопросы только тут: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia - UTC/GMT: Тайвань);
Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026.
Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold.
Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994
Что важно знать:
- Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP.
Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи.
Поддерживаются крупные депозиты, поскольку тип торговли среднесрочный.
- 100% торговая активность.
Это значит, что модели не избегают входов в рынок и всегда находятся в состоянии торговли.
Модели специально обучались не искать удобные точки входа а предсказывать каждую минуту направление цены.
- Полная прозрачность — до покупки.
Прямо сейчас (временно или навсегда если владельцы этого EA не будут против) модели этого EA торгуют в открытом нашем Live-лидерборде: вся статистика, все сделки, без задержек и фильтров.
- При покупке этого EA у вас будет шанс получить модели из нового исследования, которое планируется завершить в августе этого года.
- Исследования, которые лежат в основе этих моделей, являются актуальными и, возможно, не имеют публичных аналогов.
Ваши гарантии:
- Своевременная поддержка и исправление ошибок.
- Помощь при установке, если она потребуется.
- Дружное и честное комьюнити, где есть много опытных трейдеров.
Настройки:
- описание параметров EA вы найдете на первой странице комментариев: нажать.
Парадигма GoGoPips и отказ от ответственности:
- Главная цель проекта это исследования в области машинного обучения и поиск новых подходов к анализу и предсказанию данных и рынков.
У GoGoPips нет конечной точки. Есть только исследовательский путь, а модели являются естественным результатом этого пути.
- Любая модель, опубликованная в рамках этого или другого проекта, не является гарантией прибыли и не является сделкой с обещанным результатом.
Это открытый результат исследования, представленный таким, какой он есть, без сокрытия недостатков и без преувеличения достоинств.
Предсказать результат той или иной модели в будущем невозможно, это эксперимент в котором вы можете принять участия и попытатся получить с этого прибыль.
Цена набора моделей на старте продаж, расчитывается таким образом что бы в случае упеха EA окупил свою стоимость в течение 2-4 недель.
Однако нет никаких гарантий, что это произойдёт. Это ваш торговый и инвестиционный риск.
- Недавно на сайте GoGoPips был открыт Liveboard (beta), на котором уже запущено около 100 моделей.
В дальнейшем туда будет добавляться ещё около 100 моделей из каждого нового исследования.
New generation of machine learning is here,Gennady know how to do it to make it work.Very promising and nice project,i like it.Btw EA just payed for it self 👌Thank you!