У GoGoPips нет конечной точки. Есть только исследовательский путь, а модели являются естественным результатом этого пути.

Главная цель проекта это исследования в области машинного обучения и поиск новых подходов к анализу и предсказанию данных и рынков.

Любая модель, опубликованная в рамках этого или другого проекта, не является гарантией прибыли и не является сделкой с обещанным результатом.



Это открытый результат исследования, представленный таким, какой он есть, без сокрытия недостатков и без преувеличения достоинств.



Предсказать результат той или иной модели в будущем невозможно, это эксперимент в котором вы можете принять участия и попытатся получить с этого прибыль.

