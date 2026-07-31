Zoomini

5

Важная информация:
Поддержка и ответы на вопросы только тут: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia - UTC/GMT: Тайвань);


Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026.

Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold.

Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994

Что важно знать:

  • Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP.
    Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи.
    Поддерживаются крупные депозиты, поскольку тип торговли среднесрочный. 
  • 100% торговая активность.
    Это значит, что модели не избегают входов в рынок и всегда находятся в состоянии торговли.
    Модели специально обучались не искать удобные точки входа а предсказывать каждую минуту направление цены.
  • Полная прозрачность — до покупки. 
    Прямо сейчас (временно или навсегда если владельцы этого EA не будут против) модели этого EA торгуют в открытом нашем Live-лидерборде: вся статистика, все сделки, без задержек и фильтров.
    • При покупке этого EA у вас будет шанс получить модели из нового исследования, которое планируется завершить в августе этого года.
      • Исследования, которые лежат в основе этих моделей, являются актуальными и, возможно, не имеют публичных аналогов.


        Ваши гарантии:

        1. Своевременная поддержка и исправление ошибок.
        2. Помощь при установке, если она потребуется.
        3. Дружное и честное комьюнити, где есть много опытных трейдеров.


        Настройки:

        • описание параметров EA вы найдете на первой странице комментариев: нажать.

        Парадигма GoGoPips и отказ от ответственности:

        1. Главная цель проекта это исследования в области машинного обучения и поиск новых подходов к анализу и предсказанию данных и рынков.
          У GoGoPips нет конечной точки. Есть только исследовательский путь, а модели являются естественным результатом этого пути.

        2. Любая модель, опубликованная в рамках этого или другого проекта, не является гарантией прибыли и не является сделкой с обещанным результатом
          Это открытый результат исследования, представленный таким, какой он есть, без сокрытия недостатков и без преувеличения достоинств. 
          Предсказать результат той или иной модели в будущем невозможно, это эксперимент в котором вы можете принять участия и попытатся получить с этого прибыль.
          Цена набора моделей на старте продаж, расчитывается таким образом что бы в случае упеха EA окупил свою стоимость в течение 2-4 недель.
          Однако нет никаких гарантий, что это произойдёт. Это ваш торговый и инвестиционный риск.

        3. Недавно на сайте GoGoPips был открыт Liveboard (beta), на котором уже запущено около 100 моделей. 
          В дальнейшем туда будет добавляться ещё около 100 моделей из каждого нового исследования.
        Отзывы 6
        Michael 888
        460
        Michael 888 2026.08.05 10:10 
         

        New generation of machine learning is here,Gennady know how to do it to make it work.Very promising and nice project,i like it.Btw EA just payed for it self 👌Thank you!

        Khanaphot Pinij
        423
        Khanaphot Pinij 2026.08.05 06:32 
         

        This is fantastic, innovative, and exceeded expectations. +100 points!

        sidigi94
        341
        sidigi94 2026.08.05 04:06 
         

        This EA is what I'm looking for a long time and not aware of its existence until it releases. It is really unique in the market. It really gave high hopes for me, very promising!!!

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        Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
        Gold Snap
        Chen Jia Qi
        4.47 (17)
        Эксперты
        Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.86 (507)
        Эксперты
        Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
        XT Bitcoin Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        5 (4)
        Эксперты
        XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
        Pulse Engine
        Jimmy Peter Eriksson
        4 (36)
        Эксперты
        ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.31 (113)
        Эксперты
        The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
        Nexorion Initium Novum EA
        Valentina Zhuchkova
        4.32 (25)
        Эксперты
        NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
        Wave Rider EA MT5
        Adam Hrncir
        4.89 (46)
        Эксперты
        Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
        Chiroptera
        Rob Josephus Maria Janssen
        4.64 (47)
        Эксперты
        Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
        Cortex IDX
        Vladimir Mametov
        Эксперты
        Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
        SomaOil
        Andrii Soma
        5 (2)
        Эксперты
        SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
        HFT Spike EA
        OMG FZE LLC
        5 (3)
        Эксперты
        [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
        SomaGold
        Andrii Soma
        5 (9)
        Эксперты
        SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
        Range Breakout EA with Range Filters
        Jimmy Peter Eriksson
        4.5 (20)
        Эксперты
        ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
        Boring Pips MT5
        Thi Thu Ha Hoang
        4.77 (52)
        Эксперты
        Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
        Byrdi
        William Brandon Autry
        5 (21)
        Эксперты
        BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
        Precise Pair Trading Pro
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        3.75 (12)
        Эксперты
        Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
        Aetherion Prime EA
        Valentina Zhuchkova
        1 (2)
        Эксперты
        AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
        ArtQuant Gold
        Miguel Angel Vico Alba
        4.2 (25)
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        ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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        Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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        Фильтр:
        Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
        1074
        Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2026.08.06 07:42 
         

        Пользователь не оставил комментарий к оценке

        Michael 888
        460
        Michael 888 2026.08.05 10:10 
         

        New generation of machine learning is here,Gennady know how to do it to make it work.Very promising and nice project,i like it.Btw EA just payed for it self 👌Thank you!

        Khanaphot Pinij
        423
        Khanaphot Pinij 2026.08.05 06:32 
         

        This is fantastic, innovative, and exceeded expectations. +100 points!

        sidigi94
        341
        sidigi94 2026.08.05 04:06 
         

        This EA is what I'm looking for a long time and not aware of its existence until it releases. It is really unique in the market. It really gave high hopes for me, very promising!!!

        Jim
        1563
        Jim 2026.08.03 14:44 
         

        Researched and developed by Gennady, that's probably all the info you need to know this is of the highest quality!

        Thomas Christoph Lipka
        545
        Thomas Christoph Lipka 2026.08.03 14:16 
         

        I bought the Mini EA and I'm really happy to be part of this project from the very beginning. To me, it looks like a very promising project with a lot of potential. I know it's still in development, but that's exactly what makes it exciting. I'm looking forward to following its progress and supporting the project along the way. I truly believe this can grow into something really awesome, and I'm excited to see where it goes.

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