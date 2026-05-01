Pulse Engine

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ!

Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток. 

  • ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ
  • Окончательная цена: 1499 долларов США
[Сигнал в реальном времени]   |   [Результаты тестирования]   |   [Руководство по настройке]   |   [Результаты FTMO]

Другой подход к торговле

Торговая система Pulse Engine не использует никаких индикаторов или конкретных таймфреймов. Она имеет уникальный подход, не применяемый ни одной другой торговой системой на MQL5.

Торговля ведется на основе внутридневных направленных паттернов. Эти паттерны были обнаружены с помощью специального программного обеспечения для распознавания паттернов, которое я разрабатывал и совершенствовал в течение многих лет.
Это программное обеспечение позволяет мне определять моменты дня, когда рынок исторически демонстрировал сильное движение в определенном направлении.
Каждый рынок и каждый день недели имеют свое уникальное поведение.

Эффективность этого подхода заключается в том, что он не зависит от того, находится ли рынок в тренде, развороте или в каком-либо конкретном рыночном режиме. Выявленные закономерности совершенно независимы от этого.

Pulse Engine включает более  70  различных моделей на  6  рынках, с общим объемом исторических данных, охватывающих более  50 000  сделок.
Каждый рынок был протестирован за период, максимально возможный по имеющимся данным: около  20  лет для валютных пар,  15  лет для индексов и  10  лет для криптовалют.
Это обеспечивает очень высокий уровень статистической значимости.

Более уникальной системы вы не найдете. Поскольку система настолько уникальна, и я хочу сохранить ее уникальность, будет продано лишь ограниченное количество экземпляров.

Акционная цена будет очень ограниченной, и окончательная цена этой системы составит  1499 долларов  .


Присоединяйтесь к сообществу!

ОБЩЕСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО:   Нажмите здесь!

Отправьте мне личное сообщение с подтверждением покупки, чтобы получить приглашение в наше закрытое сообщество.


Риски и особенности

  • Настройка графика всего за один шаг!
  • Торговые пары XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USTEC, BTCUSD
  • Стоп-лосс на каждой сделке
  • Без мартингейла / Без сетки
  • Чрезвычайно уникальная стратегия
  • Ежедневная защита от убытков
  • Функция рандомизации для уникальных сделок
  • Расширенный фильтр новостей
  • 20-летнее тестирование


Простое руководство по настройке

Шаг 1: Прикрепите советника к графику EURUSD (  настройка одного графика  )

Шаг 2:   Укажите правильные названия символов брокера в разделе «Сопоставление символов».

Шаг 3: Выберите желаемый максимальный уровень просадки (рекомендуется около 9% для проп-фирм).


Время брокера

Эта система разработана для брокеров, использующих стандартное американское торговое время (  GMT+2 / GMT+3  ),
которое является наиболее распространенным серверным временем, используемым крупными брокерами по всему миру.
Если вы не уверены в серверном времени вашего брокера, свяжитесь со мной, и я помогу вам его проверить.


Предупреждение

Автоматизированные торговые системы часто рекламируются как системы искусственного интеллекта, машинного обучения, ChatGPT или даже квантовые компьютеры. Это одна из главных причин, почему трейдерам следует проявлять осторожность. Многие советники на рынке вводят в заблуждение и созданы с единственной целью: заставить покупателей поверить, что они нашли машину для печатания денег.

В реальности это случается крайне редко. Большинство таких систем со временем дают сбой и часто приводят к убыткам или обнулению счетов.

Предлагаемые мной системы не опираются на эти модные словечки или маркетинговые заявления. Они построены на хорошо известных фундаментальных и технических идеях, существующих на валютном рынке и показавших реальное долгосрочное преимущество при структурированном применении на основе правил.

Также важно проявлять осторожность с системами, позиционируемыми как ИКТ или SMC. Эти подходы по своей природе в значительной степени носят дискреционный характер, и при преобразовании в автоматизированные правила они часто не имеют четко определенных или доказанных преимуществ.



Отзывы 40
LFX
134
LFX 2026.08.09 16:55 
 

Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.

Thierry robert
53
Thierry robert 2026.08.04 03:31 
 

I just bought this Expert Advisor after asking Jimmy what would be best for starting out with a $100k prop firm account. I installed it following his instructions, and so far, the results are promising. This EA works on multiple pairs, without Martingale or grid strategies, and includes account protection.I really appreciate that he answers all messages and offers help; I highly recommend him.

loong0902
143
loong0902 2026.07.18 08:22 
 

Pulse Engine is one of the most unique EAs I've used. It doesn't rely on grid, or common breakout, and instead trades statistically proven intraday patterns across multiple markets. The risk management is excellent, with stop losses on every trade and adjustable drawdown settings. The developer is also responsive, honest, and provides great support. No EA is perfect, but this feels like a genuine long-term trading system rather than an overhyped product. Highly recommended.

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Фильтр:
LFX
134
LFX 2026.08.09 16:55 
 

Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.08.09 17:03
Thank you for the review!
Happy to hear that you appreciate real trading systems and understand the ups and downs. It will pay off in the end :)
Thierry robert
53
Thierry robert 2026.08.04 03:31 
 

I just bought this Expert Advisor after asking Jimmy what would be best for starting out with a $100k prop firm account. I installed it following his instructions, and so far, the results are promising. This EA works on multiple pairs, without Martingale or grid strategies, and includes account protection.I really appreciate that he answers all messages and offers help; I highly recommend him.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.08.04 09:09
Thanks mate!
loong0902
143
loong0902 2026.07.18 08:22 
 

Pulse Engine is one of the most unique EAs I've used. It doesn't rely on grid, or common breakout, and instead trades statistically proven intraday patterns across multiple markets. The risk management is excellent, with stop losses on every trade and adjustable drawdown settings. The developer is also responsive, honest, and provides great support. No EA is perfect, but this feels like a genuine long-term trading system rather than an overhyped product. Highly recommended.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.07.18 09:43
Thank you for the review!
Abdullah Uygar Tuna
915
Abdullah Uygar Tuna 2026.07.16 08:00 
 

Jimmy is one of the most honest, capable, and accessible developers out there, and I know he has invested a great deal of time and effort into this product. I have been using the EA since its launch, and as of today, I am facing a significant loss. I understand that losses are part of trading and that performance may recover over time. However, I cannot give five stars to an EA that has consistently lost money during the period I have used it. I will be more than happy to return and update my review if the results improve in the future. I genuinely wish Jimmy and all users the very best.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.07.17 10:56
Thank you for the honest and respectful review. I completely understand that you can only rate the system based on the results you have experienced so far.
I believe you will change your mind about the systems once it has recovered and you see the long term performance of it :)
Yao Heng Leong
322
Yao Heng Leong 2026.07.08 14:14 
 

Have yet to shown profitability, feels like Im losing money everyday One might expect a 1k account is sufficient to run this system at minimum lot size as with most other expert advisors. With a 1k account, one would be at 80% drawdown since it's release. The account size wasnt communicated properly during launch, and the goalpost seem to keep moving. The system wont win every day, the system wont win every week, the system wont win every month. The drawdown is big because your account size isnt big enough, it isnt 5k, it isnt 10k, it isnt 100k etc It would be fine if it's just pulse engine. But I bought 5 out of 6 systems (less range breakout), all 5 of them have not made a new high in the last 3-6 months

Update (28 July 2026):

Profitability remains to be seen, drawdown since release, finally some rebound last week, proceeds to lose all rebound profits by this week tuesday

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.07.17 10:53
Thank you for the review. I’m sorry the recent performance has been disappointing. However, a few difficult months can occur even across multiple uncorrelated systems, and past drawdowns do not mean the long-term edge is gone. These systems are designed and evaluated over years, not weeks or individual months.
robvon86
337
robvon86 2026.07.03 07:29 
 

For now I cant reccomend it, because its not delivering postive results from the beggining, will cehck the signal later, if there will be any change.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.07.05 13:23
You will change your mind of the systems once you see the long term performance and the real edge it has. Try to only risk what you are comfortable with so you can stay calm during less good periods. Feel free to reach out to me if you have any questions. I am always willing to explain and help
Ednan Kadenic
372
Ednan Kadenic 2026.07.02 18:22 
 

This is very bad ea and PLEASE DONT BUY IT !!! I am doing algo trading for more than 10 years but never saw such a bad ea. Developer sold the ea and made a great marketing when the live signal was at the peak with over 40%. Since i bought the EA its loosing every day and my account is getting less and less. This is a very good ea if you want to spend free money to your broker. This is not the EA it was marketed. Second thing is that seller never wrote in description that to run all the pairs especially gold your account need to have about 10k so the risk settings can be that one you set. Also as you can see the live account from seller is loosing day by day month by month. Developer is also not willing to refund the money. He cares only for his own pocket but dont want to refund money for the EA that he sold and this is nothing else than bull shit. I can create a thousnds time better ea within few minutes with AI. The simple breakout EA is working a way better than this one. Shame on you to talking people money and sell such a bull shit.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.07.03 07:51
This system is based on long term growth.
You have to let the edge play out and not base conclusions after 1 month. Because it is not using Martingale or grid it will not always win and that’s just how trading works. Some periods are better and some worse. Please run it on a demo if you have lost trust and then use on live again once you see its actually working.
Evgeny Mikhaylov
924
Evgeny Mikhaylov 2026.06.23 10:31 
 

Pros: Well known developer with background, users support. Manageable risk. Cons: It's black-box EA and noone know how it's work. Developer claims it's uses some patterns; but these patterns pretend to disappear and edge is gone. Overall - the results were disappointing.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.23 10:39
Hey mate, thank you for the review. The system is actually very simple, and I have explained the logic multiple times in the community group. It is based on long-term intraday pattern recognition, where the software compares many years of historical market behavior and finds specific time-based patterns with positive expectancy. Of course, these patterns do not work every day or every week. No real trading edge does. Some periods will be better and some periods will be worse, and that is completely normal in trading. I do not believe the edge is gone just because the recent results have been disappointing. The system is still operating based on the same logic it was built on, and the patterns are tested over long historical periods through many different market conditions. Please reach out to me and I will be happy to explain the logic in more detail for you :)
Emmanuel PIERRE
96
Emmanuel PIERRE 2026.06.22 16:59 
 

Honnest and responsive developer, that knows the ups and down of these markets

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.22 18:53
Thank you man! Appreciate it a lot :)
Omar Espinel
134
Omar Espinel 2026.06.10 00:53 
 

I have been subscribed since May 10, 2026, and from day one this EA has done nothing but generate losses. Today alone I'm down -$942 USD, and the creator's response remains unchanged: "this is real trading, just wait for it to recover on its own." What stands out most isn't the performance — that could at least be fixable — but the gap between the sales pitch and the actual track record. Jimmy positions himself as a vocal critic of grid and martingale strategies, as if that alone were a seal of quality. But criticizing other strategies doesn't give you an edge in the market; your numbers do, and the numbers here speak for themselves. The Telegram group has a remarkably loyal following that defends every losing trade with enthusiasm better spent elsewhere. Looking across the author's full signal history: every single EA is in the red. The answer is always the same — wait. Just wait. Why 2 stars and not 1? The second star is sincere: Jimmy has a good sense of humor and responds with genuine friendliness. In a world where most signal sellers go silent the moment drawdown hits, he at least shows up and keeps smiling. That counts for something. What does not count for $599 USD is an EA that has been losing consistently since the day of purchase, with the only exit strategy being blind faith in a spontaneous recovery. Recommendation: If you're looking for "real trading," this track record shows it to you with complete transparency — and that transparency alone should be enough to make an informed decision.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.22 14:18
Hi. Thank you for the review. Not sure what you are talking about with “every signal in red.” That is straight up not true haha. You can clearly see that my signals are in profit, with some track records of 1–2 years even. I cannot see the future, and neither can the EA, so of course it will not win all the time. Yes, one month of drawdown is normal, and every real trading system will have periods like this. I do try to preach to people to stay away from martingale and grid because those systems have literally ruined people’s lives, with people losing their life savings on money management systems that are basically bound to blow up eventually. Of course I do not want any of my clients to go through that. All I want with my community is to help people succeed in trading. Simply look at my personal trading account with a +400% track record and you can clearly see that I know what I am doing. I hope you can change your mind eventually after realizing the value of my work.
abe abe
325
abe abe 2026.06.09 08:38 
 

This is a real trading system designed for actual traders: people who understand risk management and put emphasis on longevity and stability. There are only a handful of good, unique developers at the MQL5 store and Jimmy is one of them. Amazing work Jimmy!

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.09 09:09
Thank you man! Appreciate it
Sam Mirzagharcheh
386
Sam Mirzagharcheh 2026.06.09 03:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.09 09:08
Thank you for the review!
RJ_ Vdw
147
RJ_ Vdw 2026.06.05 08:20 
 

after my losses today with the EA I sadly can't recommand it with the current market conditions. I disabled it on my funded account. i'll keep it running on a demo account, Let's hope it improves and i can update this review in a few weeks. Developper is responsive and helpfull for sure.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.05 09:09
Hi. Yes losses are part of it in trading. We are currently in a 4% drawdown so just leave it running and it will recover :) One month is to short period to judge the long term performance. Last 4 months have all been profitable as can be seen here https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller
carboon
238
carboon 2026.06.03 14:37 
 

Unfortunately, the EA did not deliver the performance that was advertised. The results were disappointing and did not justify the time spent testing and using it.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.03 15:00
The EA is performing exactly like it should. Keeping very small drawdowns with diversified steady growth.
Maybe you didnt set it up correctly.
The system is up 38%
Max drawdown is 9.5%. Please reach out to me if you have any questions about the performance.
All the live results are here on the signal: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller
ys1267 tkhs
309
ys1267 tkhs 2026.06.02 08:05 
 

His analysis is truly professional. The entries have a level of precision that feels as if they’re being judged by an AI drawing from the collective knowledge of the past. Losses are limited, enabling perfect risk management through drawdown control. The fact that this single product can cover a large portion of an ideal portfolio is extremely appealing. On top of that, the product support is as fast as an arrow of light. If you’re unsure where to look, start with this product.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.02 09:44
Thank you man! :)
Profalgo Limited
94174
Wim Schrynemakers 2026.06.01 05:36 
 

Jimmy is a top developer on MQL5 and one of the very few that makes real trading systems. All these 1 star reviews are a bit silly to be honest. "a few days of losses and they stop trading". If that is the mentality, then I believe you have no clue about real trading. Buying a grid system that makes money every day until it blows is NOT trading. It's gambling. Yet sadly, that is what most people are still putting their hopes in. Jimmy's systems are different. They actually use SL to protect the account and have losing streak. Welcome to real trading! Just look at longterm results. Very steady growth over time. Drawdown and losses are part of trading. You NEED to accept that if you ever want to become a longterm profitable trader like Jimmy and me. If not, you'll just be chasing the next new shiny thing again and again. There is a reason why so few people succeed in trading. It's because they don't accept losses. Jimmy puts emphasis on running well diversified portfolios, and his systems are a very good choice for that. Don't focus on the short term guys. Focus longterm. If you want to succeed in trading, see what succesful traders are doing. Traders that put their money where their mouth is, run bigger accounts with respectable brokers. Traders that don't constantly start new live account because the last one had a loss. Traders that are different than the 95%. Jimmy is different. Be more like Jimmy ;-)

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.06.01 16:32
Thank you Wim! It means a lot coming from you.
Jop85
138
Jop85 2026.05.31 03:18 
 

Hi All, Please do not spend money on this system yet .I have been using this system for a while now and now I am disabling symbols one by one (started with XAUUSD) and I don't think I can recover my investment with the current updates. To be honest I am compensating loss by using free EA's .I will update my review if author revisit this system again and ensures this system worth the money he is asking for .

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.05.31 03:59
I think that you do not understand how real trading works. You have not even used the system for 1 month and ofc it will not work as intended if you keep disabling symbols after a few days of losses. The system is profitable all 4 months that it has been live.
jakkrit.wsn
19
jakkrit.wsn 2026.05.26 02:43 
 

So bad , go away.

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.05.26 03:00
The live results are available here: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller The account is currently showing around 41% profit with approximately 9.5% drawdown, and all 4 months on the signal have been profitable. So I’m not sure what you are referring to in your review. The results are public and can be checked directly. Based on the live signal, your statement does not match the actual performance, so this either seems to be a misunderstanding or an unfair review.
georgesmith2390
90
georgesmith2390 2026.05.20 10:32 
 

Been using this for a while but with no success. The balance keeps going either in a straight line or down. I think this should be further improved

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.05.21 14:48
The system has been Live on MQL5 for 3 weeks so I would call that a while. very short term. The system is in profit every months since the signal was started with also this month included when the EA has been live on MQL5.
So not sure if there is something wrong with your setup but the EA is going very good!
Here is the live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Signals+My
Mats ST
33
Mats ST 2026.05.19 16:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jimmy Peter Eriksson
8495
Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2026.05.21 14:46
Thank you man!
12
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