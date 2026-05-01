Pulse Engine
- Эксперты
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Jimmy Peter ErikssonI have over 5 years of experience in trading and system development, focused on building structured and rule-based automated trading systems.
My approach is simple: real strategies, real logic — no martingale, no grid systems, and no hidden risk mechanics.
- Версия: 1.90
- Обновлено: 18 июля 2026
- Активации: 10
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ!
Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.
- ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ
- Окончательная цена: 1499 долларов США
Другой подход к торговле
Торговая система Pulse Engine не использует никаких индикаторов или конкретных таймфреймов. Она имеет уникальный подход, не применяемый ни одной другой торговой системой на MQL5.
Торговля ведется на основе внутридневных направленных паттернов. Эти паттерны были обнаружены с помощью специального программного обеспечения для распознавания паттернов, которое я разрабатывал и совершенствовал в течение многих лет.
Это программное обеспечение позволяет мне определять моменты дня, когда рынок исторически демонстрировал сильное движение в определенном направлении.
Каждый рынок и каждый день недели имеют свое уникальное поведение.
Эффективность этого подхода заключается в том, что он не зависит от того, находится ли рынок в тренде, развороте или в каком-либо конкретном рыночном режиме. Выявленные закономерности совершенно независимы от этого.
Pulse Engine включает более 70 различных моделей на 6 рынках, с общим объемом исторических данных, охватывающих более 50 000 сделок.
Каждый рынок был протестирован за период, максимально возможный по имеющимся данным: около 20 лет для валютных пар, 15 лет для индексов и 10 лет для криптовалют.
Это обеспечивает очень высокий уровень статистической значимости.
Более уникальной системы вы не найдете. Поскольку система настолько уникальна, и я хочу сохранить ее уникальность, будет продано лишь ограниченное количество экземпляров.
Акционная цена будет очень ограниченной, и окончательная цена этой системы составит 1499 долларов .
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Риски и особенности
- Настройка графика всего за один шаг!
- Торговые пары XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USTEC, BTCUSD
- Стоп-лосс на каждой сделке
- Без мартингейла / Без сетки
- Чрезвычайно уникальная стратегия
- Ежедневная защита от убытков
- Функция рандомизации для уникальных сделок
- Расширенный фильтр новостей
- 20-летнее тестирование
Простое руководство по настройке
Шаг 1: Прикрепите советника к графику EURUSD ( настройка одного графика )
Шаг 2: Укажите правильные названия символов брокера в разделе «Сопоставление символов».
Шаг 3: Выберите желаемый максимальный уровень просадки (рекомендуется около 9% для проп-фирм).
Время брокера
Эта система разработана для брокеров, использующих стандартное американское торговое время ( GMT+2 / GMT+3 ),
которое является наиболее распространенным серверным временем, используемым крупными брокерами по всему миру.
Если вы не уверены в серверном времени вашего брокера, свяжитесь со мной, и я помогу вам его проверить.
Предупреждение
Автоматизированные торговые системы часто рекламируются как системы искусственного интеллекта, машинного обучения, ChatGPT или даже квантовые компьютеры. Это одна из главных причин, почему трейдерам следует проявлять осторожность. Многие советники на рынке вводят в заблуждение и созданы с единственной целью: заставить покупателей поверить, что они нашли машину для печатания денег.
В реальности это случается крайне редко. Большинство таких систем со временем дают сбой и часто приводят к убыткам или обнулению счетов.
Предлагаемые мной системы не опираются на эти модные словечки или маркетинговые заявления. Они построены на хорошо известных фундаментальных и технических идеях, существующих на валютном рынке и показавших реальное долгосрочное преимущество при структурированном применении на основе правил.
Также важно проявлять осторожность с системами, позиционируемыми как ИКТ или SMC. Эти подходы по своей природе в значительной степени носят дискреционный характер, и при преобразовании в автоматизированные правила они часто не имеют четко определенных или доказанных преимуществ.
Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.