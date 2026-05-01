Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.

Торговая система Pulse Engine не использует никаких индикаторов или конкретных таймфреймов. Она имеет уникальный подход, не применяемый ни одной другой торговой системой на MQL5.

Торговля ведется на основе внутридневных направленных паттернов. Эти паттерны были обнаружены с помощью специального программного обеспечения для распознавания паттернов, которое я разрабатывал и совершенствовал в течение многих лет.

Это программное обеспечение позволяет мне определять моменты дня, когда рынок исторически демонстрировал сильное движение в определенном направлении.

Каждый рынок и каждый день недели имеют свое уникальное поведение.

Эффективность этого подхода заключается в том, что он не зависит от того, находится ли рынок в тренде, развороте или в каком-либо конкретном рыночном режиме. Выявленные закономерности совершенно независимы от этого.

Pulse Engine включает более 70 различных моделей на 6 рынках, с общим объемом исторических данных, охватывающих более 50 000 сделок.

Каждый рынок был протестирован за период, максимально возможный по имеющимся данным: около 20 лет для валютных пар, 15 лет для индексов и 10 лет для криптовалют.

Это обеспечивает очень высокий уровень статистической значимости.

Более уникальной системы вы не найдете. Поскольку система настолько уникальна, и я хочу сохранить ее уникальность, будет продано лишь ограниченное количество экземпляров. Акционная цена будет очень ограниченной, и окончательная цена этой системы составит 1499 долларов .



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Риски и особенности