Megamax Donchian Trend MT4

MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.



MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана недавнего диапазона, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом по ATR без фиксированного тейк-профита. Ни сетки, ни мартингейла. В основе заложено принятие того, что большинство сделок — это мелкие убытки или закрытия «в ноль», а результат должно приносить меньшинство сильных и устойчивых трендов USD/JPY — при длительной истории проверки в 9,4 года.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Публикуемый режим Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и достигает самой глубокой относительной просадки. Выбирайте Run-Mode под свой счёт и темперамент — для повседневного использования рекомендуются Defensive, Standard или Aggressive; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к большим колебаниям капитала. Все приведённые ниже бэктесты историчны и не являются реальной торговой историей.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, USDJPY H1, 2017-2026, ~9,4 года, $10 000, в остальном настройки по умолчанию):

- Defensive: +71% / Profit Factor 1.59 / макс. просадка по эквити 4.8%

- Standard: +165% / Profit Factor 1.50 / макс. просадка по эквити 7.3%

- Aggressive (рекомендуется): +716% / Profit Factor 1.55 / макс. просадка по эквити 16.4% (относительная 19.5%)

- Ultra (по умолчанию): +2,155% / Profit Factor 1.55 / относительная просадка по эквити 58.6% (абсолютная макс. просадка всего 16.3%)



Каждый уровень торгует одним и тем же сигналом; масштабируется только риск размера позиции. Обратите внимание на две цифры просадки на верхних уровнях: поскольку высокодоходная трендовая система реинвестирует прибыль, АБСОЛЮТНАЯ максимальная просадка по эквити остаётся умеренной (~16%), тогда как ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка от пика до впадины растёт вместе со сложным процентом — достигая 58.6% на Ultra. Обе величины раскрыты намеренно, чтобы вы могли оценить реальный размах колебаний. Перекрёстная проверка на потоке Exness (модель OHLC) показала согласованность между источниками данных.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, а трендовые системы переносят длительные полосы мелких убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня и определите размер риска, прежде чем использовать систему на реальном счёте.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — пробой Дончиана

Советник отслеживает наивысший максимум и наинизший минимум недавнего канала Дончиана (по умолчанию 20 баров H1) и входит, когда цена выходит за пределы этого диапазона. Пробой сигнализирует, что рынок покинул недавнее равновесие и может начать направленное движение.



2) Начальный стоп — на основе ATR

При входе защитный стоп выставляется на расстоянии, кратном ATR (по умолчанию 2.0×), от цены входа. Это соизмеряет начальный риск с текущей волатильностью, а не с фиксированным числом пунктов, поэтому стоп одинаково хорошо адаптируется как к спокойному, так и к активному рынку.



3) Трейлинг-стоп — дать тренду идти

По мере движения сделки в вашу пользу стоп следует за ценой на более широком расстоянии по ATR (по умолчанию 4.0×). Фиксированного тейк-профита нет: трейлинг-стоп одновременно защищает открытую прибыль и даёт тренду пространство для продолжения, закрывая сделку лишь тогда, когда цена откатывается на величину трейлинга.



4) Стоп по времени

Если позиция не превратилась в тренд после заданного числа баров (по умолчанию 120), она закрывается стопом по времени, высвобождая капитал и избегая бессрочного удержания застоявшейся сделки.



5) Расчёт размера позиции

Лоты рассчитываются от процента риска к балансу относительно дистанции начального стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Выбранный вами Run-Mode масштабирует этот процент риска вверх или вниз.





RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

MEGAMAX DONCHIAN включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры по каждой приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка роста — сильная доходность при умеренной просадке

- Ultra: значение по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая относительная просадка, для опытных трейдеров

Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль под свой счёт и темперамент одним параметром. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.





ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader, внешнее подключение не требуется)

- Дневной стоп по убытку и защита от серии убытков

- Опция закрытия на выходные

- Панель на графике: баланс, эквити, уровень маржи, P&L за сегодня/неделю/месяц/за всё время, винрейт, самая длинная серия побед/убытков, текущая просадка, спред и следующее важное событие

- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже





РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: USDJPY

- Таймфрейм: H1

- Счёт: работает даже на скромном стандартном счёте; при очень малом балансе рекомендуется микро/цент-счёт, чтобы минимальный лот не был чрезмерным

- Плечо: 1:100 или выше комфортно

- Рекомендуется VPS или всегда включённый ПК, чтобы советник работал 24/5 без перерывов

- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive/Standard (надёжность); оставляйте Ultra, только если принимаете более глубокую относительную просадку.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- RiskPercent / FixedLot / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота

- N_Channel: длина канала пробоя Дончиана (бары H1)

- ATR_Period: период ATR

- SL_ATR: дистанция начального стопа (кратность ATR)

- Trail_ATR: дистанция трейлинг-стопа (кратность ATR)

- HoldBars: длина стопа по времени

- MinATR_Abs: необязательный минимальный абсолютный ATR для требования волатильности

- AllowBuy, AllowSell: включение направлений покупки/продажи

- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений





ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Данный продукт является программным инструментом для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендовые системы по своей природе имеют низкий винрейт и могут переживать затяжные просадки на боковом рынке. Значение Ultra по умолчанию намеренно агрессивно и достигает относительной просадки по эквити от пика до впадины около 59%; начните с демо-счёта и понижайте до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка окажется больше желаемой. Торгуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.





ПОДДЕРЖКА

По вопросам используйте встроенный чат. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.

