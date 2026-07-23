Более интеллектуальное управление. Повышенная точность.
Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena.
Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GOLD, а новый мощный пользовательский режим позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.
Исходная оптимизированная конфигурация остается доступной для трейдеров, предпочитающих полностью готовую к использованию систему Plug & Play, в то время как пользовательский режим обеспечивает большую гибкость для тех, кто хочет создать свою собственную персонализированную комбинацию стратегий.
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Квантовая Афина X не претендует на то, чтобы быть всем сразу.
Основное внимание уделяется тому, что работает.
Почему трейдеры выбирают Quantum Athena X
Quantum Athena X берет все лучшее от Quantum Athena и расширяет это за счет большей гибкости и контроля, не поступаясь при этом целенаправленной торговой философией, лежащей в основе оригинальной системы.
Ключевые особенности включают в себя:
- Пользовательский режим, позволяющий трейдерам включать или отключать каждую отдельную стратегию.
- 6 тщательно отобранных встроенных стратегий, разработанных на основе многолетнего опыта реальной торговли и оптимизированных специально для текущего поведения рынка золота.
— Оптимизированная торговая система, разработанная для устранения ненужной сложности и сосредоточения внимания на эффективном исполнении сделок.
- Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию для трейдеров, предпочитающих мгновенную настройку по принципу «подключи и работай».
- Элитная система следования за трендом, которая интеллектуально формирует позиции, следуя структурированному рыночному импульсу, а не случайным движениям цен.
- Контролируемая частота торгов, ориентированная на качественные торговые ситуации, а не на постоянную активность на рынке.
— Более 15 лет опыта в сфере торговли, воплощенного в дисциплинированную алгоритмическую логику.
Компания Quantum Athena X никогда не совершает сделок просто ради поддержания активности.
Каждая позиция открывается только тогда, когда выполняются строгие рыночные условия и вероятность благоприятствует совершению сделки.
Оно ждёт. Оно анализирует.
А когда появляются подходящие условия, он выполняет свою работу с высокой точностью.
Как работает квантовая Афина X
Quantum Athena X разработана с учетом простоты использования для пользователя и глубины алгоритмического подхода.
Просто подключите советника к графику XAUUSD, выберите предпочтительный уровень риска, используйте оптимизированную конфигурацию по умолчанию — или создайте персонализированную комбинацию стратегий с помощью нового пользовательского режима, и пусть Quantum Athena X позаботится обо всем остальном.
В число функций входят:
- Установка по принципу Plug & Play
- Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию
- Настраиваемый выбор стратегии
- Непрерывный анализ рынка 24/5
- Стабильное и дисциплинированное торговое поведение
- Интеллектуальное исполнение, основанное исключительно на высоковероятных рыночных условиях.
- Контролируемое участие в рынке без излишней чрезмерной торговли.
В одни периоды может быть несколько высококачественных возможностей, в другие — меньше.
Компания Quantum Athena X обладает достаточной дисциплиной, чтобы понимать разницу.
Терпение остается его сильной стороной.
Точность остается его отличительной чертой.
Контроль остается его основой.
Минимальные требования и рекомендации
Рекомендуемые брокеры: VT Markets / TMGM или брокер, использующий ECN, RAW или брокер с низким спредом.
- Котировка цены золота: 2 знака после запятой. Quantum Athena X несовместима с брокерами, предлагающими цены на золото с 3 знаками после запятой.
Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов США с кредитным плечом 1:500.
- Рекомендуемый первоначальный депозит: от 1000 долларов США. Разработано для трейдеров, ценящих точность.
- Кредитное плечо: минимум 1:100; рекомендуется 1:500.
- Тип счета: Хеджирование
- VPS: Обязателен для непрерывной работы 24/7.
Атомная станция Quantum Athena X не предназначена для постоянных действий.
Он предназначен для трейдеров, которые:
- Ценность эффективности важнее избытка
- Предпочтение отдается чистому исполнению, а не излишней сложности.
— Поймите, что терпение — неотъемлемая часть профессиональной торговли.
- Желают иметь возможность персонализировать выбор стратегии.
- Соблюдать принципы дисциплинированного управления рисками и долгосрочной стабильности.
Независимо от того, используете ли вы тщательно оптимизированную конфигурацию по умолчанию или создаете полностью персонализированную комбинацию в пользовательском режиме, Quantum Athena X обеспечивает целенаправленный и профессиональный торговый опыт, основанный на ясности, структуре и контроле.
Добро пожаловать в Quantum Athena X. Более интеллектуальное управление. Усовершенствованная точность.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты прошлых сделок не гарантируют результатов будущих сделок.
Quantum Athena X фокусируется на выявлении высококачественных торговых возможностей, а не на непрерывном совершении сделок. Торговая активность, естественно, меняется в зависимости от рыночных условий. В некоторые периоды может быть совершено множество сделок, в то время как в другие периоды активность может быть незначительной или отсутствовать вовсе.
Сохранение капитала и дисциплинированное исполнение остаются основными принципами системы. Трейдерам рекомендуется ответственно управлять капиталом, тестировать советника на демо-счете перед началом реальной торговли и торговать только тем капиталом, который они могут позволить себе рисковать.
We've been using Quantum Athena X on XAUUSD for a while now, and honestly, the results have exceeded our expectations. The EA has been performing consistently well, with solid trade management and impressive overall profitability. What stands out the most is how stable and reliable it has been, even during periods of higher market volatility. Of course, no trading system is perfect, but so far the performance has been excellent and far better than we initially expected. We're very satisfied with Quantum Athena X and can confidently say it has become one of the best EAs we've worked with. Based on our experience, we would highly recommend it to anyone looking for a quality XAUUSD trading solution.