Более интеллектуальное управление. Повышенная точность.





Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena.





Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GOLD, а новый мощный пользовательский режим позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.





Исходная оптимизированная конфигурация остается доступной для трейдеров, предпочитающих полностью готовую к использованию систему Plug & Play, в то время как пользовательский режим обеспечивает большую гибкость для тех, кто хочет создать свою собственную персонализированную комбинацию стратегий.

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Со скидкой цена . Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 1999 долларов. Рынки интегральных схем для передачи сигналов в реальном времени: КЛИКНИТЕ СЮДА



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Квантовая Афина X не претендует на то, чтобы быть всем сразу.