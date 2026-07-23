Quantum Athena X

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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность.
Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena.

Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GOLD, а новый мощный пользовательский режим позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать.

Исходная оптимизированная конфигурация остается доступной для трейдеров, предпочитающих полностью готовую к использованию систему Plug & Play, в то время как пользовательский режим обеспечивает большую гибкость для тех, кто хочет создать свою собственную персонализированную комбинацию стратегий.
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

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Квантовая Афина X не претендует на то, чтобы быть всем сразу.
Основное внимание уделяется тому, что работает.

Почему трейдеры выбирают Quantum Athena X
Quantum Athena X берет все лучшее от Quantum Athena и расширяет это за счет большей гибкости и контроля, не поступаясь при этом целенаправленной торговой философией, лежащей в основе оригинальной системы.

Ключевые особенности включают в себя:

- Пользовательский режим, позволяющий трейдерам включать или отключать каждую отдельную стратегию.
- 6 тщательно отобранных встроенных стратегий, разработанных на основе многолетнего опыта реальной торговли и оптимизированных специально для текущего поведения рынка золота.
— Оптимизированная торговая система, разработанная для устранения ненужной сложности и сосредоточения внимания на эффективном исполнении сделок.
- Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию для трейдеров, предпочитающих мгновенную настройку по принципу «подключи и работай».
- Элитная система следования за трендом, которая интеллектуально формирует позиции, следуя структурированному рыночному импульсу, а не случайным движениям цен.
- Контролируемая частота торгов, ориентированная на качественные торговые ситуации, а не на постоянную активность на рынке.
— Более 15 лет опыта в сфере торговли, воплощенного в дисциплинированную алгоритмическую логику.

Компания Quantum Athena X никогда не совершает сделок просто ради поддержания активности.

Каждая позиция открывается только тогда, когда выполняются строгие рыночные условия и вероятность благоприятствует совершению сделки.

Оно ждёт. Оно анализирует.

А когда появляются подходящие условия, он выполняет свою работу с высокой точностью.

Как работает квантовая Афина X
Quantum Athena X разработана с учетом простоты использования для пользователя и глубины алгоритмического подхода.

Просто подключите советника к графику XAUUSD, выберите предпочтительный уровень риска, используйте оптимизированную конфигурацию по умолчанию — или создайте персонализированную комбинацию стратегий с помощью нового пользовательского режима, и пусть Quantum Athena X позаботится обо всем остальном.

В число функций входят:

- Установка по принципу Plug & Play
- Полностью оптимизированная конфигурация по умолчанию
- Настраиваемый выбор стратегии
- Непрерывный анализ рынка 24/5
- Стабильное и дисциплинированное торговое поведение
- Интеллектуальное исполнение, основанное исключительно на высоковероятных рыночных условиях.
- Контролируемое участие в рынке без излишней чрезмерной торговли.

В одни периоды может быть несколько высококачественных возможностей, в другие — меньше.

Компания Quantum Athena X обладает достаточной дисциплиной, чтобы понимать разницу.

Терпение остается его сильной стороной.
Точность остается его отличительной чертой.
Контроль остается его основой.

Минимальные требования и рекомендации
Рекомендуемые брокеры: VT Markets / TMGM или брокер, использующий ECN, RAW или брокер с низким спредом.
- Котировка цены золота: 2 знака после запятой. Quantum Athena X несовместима с брокерами, предлагающими цены на золото с 3 знаками после запятой.
Минимальный первоначальный депозит: 500 долларов США с кредитным плечом 1:500.
- Рекомендуемый первоначальный депозит: от 1000 долларов США. Разработано для трейдеров, ценящих точность.
- Кредитное плечо: минимум 1:100; рекомендуется 1:500.
- Тип счета: Хеджирование
- VPS: Обязателен для непрерывной работы 24/7.

Атомная станция Quantum Athena X не предназначена для постоянных действий.

Он предназначен для трейдеров, которые:

- Ценность эффективности важнее избытка
- Предпочтение отдается чистому исполнению, а не излишней сложности.
— Поймите, что терпение — неотъемлемая часть профессиональной торговли.
- Желают иметь возможность персонализировать выбор стратегии.
- Соблюдать принципы дисциплинированного управления рисками и долгосрочной стабильности.

Независимо от того, используете ли вы тщательно оптимизированную конфигурацию по умолчанию или создаете полностью персонализированную комбинацию в пользовательском режиме, Quantum Athena X обеспечивает целенаправленный и профессиональный торговый опыт, основанный на ясности, структуре и контроле.

Добро пожаловать в Quantum Athena X. Более интеллектуальное управление. Усовершенствованная точность.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты прошлых сделок не гарантируют результатов будущих сделок.

Quantum Athena X фокусируется на выявлении высококачественных торговых возможностей, а не на непрерывном совершении сделок. Торговая активность, естественно, меняется в зависимости от рыночных условий. В некоторые периоды может быть совершено множество сделок, в то время как в другие периоды активность может быть незначительной или отсутствовать вовсе.

Сохранение капитала и дисциплинированное исполнение остаются основными принципами системы. Трейдерам рекомендуется ответственно управлять капиталом, тестировать советника на демо-счете перед началом реальной торговли и торговать только тем капиталом, который они могут позволить себе рисковать.

Отзывы 2
TradeWithBryanAndAngelo
108
TradeWithBryanAndAngelo 2026.08.06 08:15 
 

We've been using Quantum Athena X on XAUUSD for a while now, and honestly, the results have exceeded our expectations. The EA has been performing consistently well, with solid trade management and impressive overall profitability. What stands out the most is how stable and reliable it has been, even during periods of higher market volatility. Of course, no trading system is perfect, but so far the performance has been excellent and far better than we initially expected. We're very satisfied with Quantum Athena X and can confidently say it has become one of the best EAs we've worked with. Based on our experience, we would highly recommend it to anyone looking for a quality XAUUSD trading solution.

Lim Zi Yang
124
Lim Zi Yang 2026.08.06 05:03 
 

This is my first EA bought in Mql5 market.Then I got Quantum Anthena X. In just one week, my account went from $10,000 to over $12,190 – that's a 21% gain! It performed amazingly well! it analyses calmly and only strikes when it sees a high‑probability setup (Always listen to the author. It's his concept and his the author he know his EA the best)

Tak Hung Chan
256
Tak Hung Chan 2026.07.28 00:40 
 

Joining the Quantum family has been fantastic! The support is exceptional, and the system is remarkably easy to use. It brought me my first profit within the very first week—it's highly precise and never enters the market recklessly."

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Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
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Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
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Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
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Фильтр:
TradeWithBryanAndAngelo
108
TradeWithBryanAndAngelo 2026.08.06 08:15 
 

We've been using Quantum Athena X on XAUUSD for a while now, and honestly, the results have exceeded our expectations. The EA has been performing consistently well, with solid trade management and impressive overall profitability. What stands out the most is how stable and reliable it has been, even during periods of higher market volatility. Of course, no trading system is perfect, but so far the performance has been excellent and far better than we initially expected. We're very satisfied with Quantum Athena X and can confidently say it has become one of the best EAs we've worked with. Based on our experience, we would highly recommend it to anyone looking for a quality XAUUSD trading solution.

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:36
Your continued trust and support across the entire Quantum collection are truly appreciated! It's great to see Quantum Athena X delivering the consistency and profitability it was designed for. A tremendous amount of work has gone into developing and refining the EA, so seeing it exceed your expectations is incredibly rewarding. I also highly appreciate your recommendation and your confidence in my work. Support like yours motivates me to keep improving every Quantum product and providing the highest possible experience for all customers.
Lim Zi Yang
124
Lim Zi Yang 2026.08.06 05:03 
 

This is my first EA bought in Mql5 market.Then I got Quantum Anthena X. In just one week, my account went from $10,000 to over $12,190 – that's a 21% gain! It performed amazingly well! it analyses calmly and only strikes when it sees a high‑probability setup (Always listen to the author. It's his concept and his the author he know his EA the best)

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:33
Thank you very much for your review and for placing your trust in my product as your very first EA on the MQL5 Market. As we've already discussed privately, I hope you've taken my advice regarding risk and money management seriously, as that's the key to maintaining long-term success. I'm also glad you've recognized that the EA is designed to patiently wait for high-probability opportunities rather than forcing trades.
Hailey Henry
61
Hailey Henry 2026.08.02 18:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:45
Thank you very much for your excellent review and for sharing such a well-balanced perspective, Henry! It's incredibly rewarding to know that the dedication, research, and continuous development behind Quantum Athena X are being recognized. My objective has always been to deliver a professional trading solution that combines reliability, flexibility, and ease of use without compromising on quality. I also appreciate your emphasis on disciplined trading and realistic expectations. Automated trading is most effective when paired with proper risk management, and I'm glad that message resonates with your experience. Your feedback and support are truly appreciated. Wishing you continued success and consistent results with Quantum Athena X!
Tak Hung Chan
256
Tak Hung Chan 2026.07.28 00:40 
 

Joining the Quantum family has been fantastic! The support is exceptional, and the system is remarkably easy to use. It brought me my first profit within the very first week—it's highly precise and never enters the market recklessly."

Bogdan Ion Puscasu
75830
Ответ разработчика Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:28
Thank you for being the very first user to leave a review for Quantum Athena X! Congratulations on your first profits! I hope they're just the beginning of a long and successful journey. I'm also pleased that you've had a positive experience with the support, as helping my users is always one of my top priorities.
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