Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ

Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс. Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских счетах - возможность, которая никогда не существовала в розничной торговле на форекс до настоящего момента. Syna работает безупречно с AiQ, Mean Machine GPT или несколькими экземплярами самой себя, создавая совместную экосистему, где EA делятся коллективным интеллектом, учатся на сделках друг друга и координируют стратегии во всем вашем портфеле.

Опираясь на прямой доступ к API Версии 3+ к OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek, Perplexity и обширной экосистеме моделей OpenRouter, Версия 4 добавляет революционную архитектуру Мастер-Агент, которая фундаментально меняет то, как трейдеры диверсифицируют и управляют рисками на нескольких счетах. Это рассвет координированного управления портфелем из нескольких EA, где искусственный интеллект оркеструет несколько специализированных торговых стратегий как единый адаптивный организм.

Основные улучшения Версии 4:

  • Первая в индустрии агентная экосистема: Революционная система режимов Мастер-Агент-Независимый, где Syna работает как мозг Мастера, координирующий AiQ, Mean Machine GPT или несколько экземпляров Syna в качестве Агентов в неограниченных терминалах MT5 и брокерских счетах. Эта межтерминальная координация снижает затраты на API на 70-90% при одновременном обеспечении истинной диверсификации портфеля и коллективного обучения.
  • Автономное обучение нейронной сети: Продвинутая система, которая непрерывно учится на каждой сделке во всех координированных EA, с ежемесячным переобучением и настраиваемой частотой обучения.
  • Расширенное агентное обучение: Сложное мета-обучение, при котором Syna синтезирует гипотезы из исторических сделок во всей экосистеме, внедряет стратегии исследования и непрерывно улучшает принятие решений.
  • Расширенная поддержка моделей: Доступ к GPT-5, Claude Opus 4.1, Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Grok 4, DeepSeek V3.1 Reasoning, продвинутым моделям поиска Perplexity и более 100 моделям OpenRouter.
  • Возможности визуального/изображений ввода: Революционный визуальный анализ, позволяющий моделям ИИ интерпретировать графики, паттерны и визуальные рыночные данные напрямую.
  • Автоматическое управление ключами API: Ключи API автоматически сохраняются и используются повторно, устраняя повторяющуюся настройку.
  • Обновленный протокол веб-обоснования ИИ: Расширенный мониторинг более 50 поисковых запросов с 10-кратной скоростью, теперь с передовым веб-поиском Perplexity.
  • Усовершенствованные промпты ИИ: Оптимизированная инженерия промптов для улучшенного качества ответов и точности торговли.

Ключевые революционные функции:

  • Координация Мастер-Агент (первая в индустрии): Syna работает как Мастер (координирует другие EA), Агент (получает интеллект от Мастера), Независимый (автономный) или только Мастер (управление без торговли). Вызовы API одного Мастера обеспечивают работу нескольких EA Агентов в разных терминалах и счетах.
  • Межтерминальная интеллектуальная сеть: Мастер обрабатывает все вызовы API и использует адаптивное агентное рассуждение для контекстуализации и оптимального распределения инсайтов каждому Агенту на основе их конкретной стратегии, таймфрейма и рыночных условий. Все результаты сделок возвращаются к Мастеру, создавая двунаправленный интеллектуальный цикл, где каждый EA получает преимущества коллективной мудрости. Это снижает затраты на 70-90% при одновременном обеспечении истинной диверсификации портфеля.
  • Максимальное разнообразие через координацию нескольких EA: Комбинируйте Syna (Мастер) с AiQ (Агент), Mean Machine GPT (Агент) и несколькими экземплярами Syna в разных терминалах для беспрецедентной диверсификации стратегий во всем вашем портфеле.
  • Революционный интерфейс интерактивного помощника: Профессиональные экранные кнопки, включая Syna Analyst (найти новые сделки), Syna Assistant (управлять позициями), Syna Custom (спросить что угодно) и Forecast (еженедельные рыночные прогнозы).
  • Чтение индикаторов графиков с несколькими таймфреймами: Революционная возможность для помощника читать ЛЮБОЙ индикатор с графиков нескольких таймфреймов одновременно. Просто добавьте ваши предпочтительные индикаторы, и помощник автоматически включит все данные в анализ ИИ.
  • Расширенная интеграция веб-поиска: Продвинутая инфраструктура отслеживает более 50 поисковых запросов с 10-кратной скоростью, отслеживая последние новости, экономические данные, политические события и геополитические сдвиги 24/7.
  • Мульти-ИИ архитектура: Три специализированные системы ИИ работают согласованно: интерактивный помощник ИИ для запросов в реальном времени, автоматизированный торговый ИИ для работы 24/7 и управление позициями с ИИ (APM) как ваш преданный защитник рисков.
  • Интеграция умного обучения: Продвинутая возможность отправлять историю счета моделям ИИ для персонализированных торговых прогнозов и оптимизации стратегии на основе фактической производительности.
  • Система Sacred Phi: Собственное управление позициями с использованием математических принципов для навигации по рыночному шуму. Не обычная сетка или мартингейл система, а интеллектуальный метод поддержания целей прибыли при адаптации к условиям.
  • Набор для соответствия требованиям проп-фирм: Встроенные функции для правил финансируемых счетов, включая статический DD%, DD на основе баланса EOD и соответствие разделенным ордерам.

Снижение портфельного риска через агентную диверсификацию - практический пример

Проблема торговли на одном счете: Традиционные трейдеры запускают один EA на одном счете, создавая концентрированный риск. Просадка в 20% означает, что весь ваш капитал затронут.

Покрытие символов Мастером: Мастер Syna одновременно отслеживает все предпочтительные валютные пары (пример: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURAUD). Мастер обрабатывает всю аналитику ИИ для этих символов с одним набором вызовов API, затем распределяет контекстуально адаптированные инсайты всем Агентам. Каждый Агент торгует всеми символами или фокусируется на стратегических подмножествах с разными критериями входа, таймфреймами или профилями риска.

Решение агентного портфеля:

  • Счет 1 (Консервативный финансируемый - FTMO): Агент Syna работает с 0.01 лотом на AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD с жестким риском (1% на сделку, лимит просадки 3% в день). Использует строгие фильтры входа для стабильного роста с низкой просадкой. Фокусируется на парах Содружества во время маловолатильной азиатской сессии.
  • Счет 2 (Умеренный личный - IC Markets): Агент AiQ работает с 0.05 лотом на EURUSD, GBPUSD, USDJPY со сбалансированным риском (2% на сделку). Использует входы на основе импульса, захватывая тренды во время европейской и ранней североамериканской сессий.
  • Счет 3 (Агрессивный рост - Розничный брокер): Агент Mean Machine GPT работает с 0.1 лотом на AUDUSD, NZDUSD, USDCAD с более высоким риском (3% на сделку). Использует входы на основе волатильности, используя волатильное ценовое действие североамериканской сессии.
  • Счет 4 (Диверсификация - Другая проп-фирма): Другой агент Syna работает с 0.02 лотом на EURAUD, AUDCAD, GBPUSD с умеренно-консервативным риском (1.5% на сделку). Использует различные критерии входа для дополнительного разнообразия стратегий, получая при этом выгоду от координированной информации Мастера.

Снижение риска в действии: Когда счет 3 испытывает просадку в 15% из-за неожиданной волатильности североамериканской сессии, счета 1, 2 и 4 полностью изолированы. Общая просадка вашего портфеля составляет только 3.75% (15% на 25% капитала). Мастер учится на трудностях счета 3 и корректирует сигналы риска для всех Агентов. Исторический анализ показывает, что правильно диверсифицированные портфели с несколькими стратегиями снижают максимальную просадку на 40-60% по сравнению с подходами с одной стратегией. Это тот же принцип, который используют институциональные трейдеры - теперь доступный розничным трейдерам впервые через агентную архитектуру Syna.

Как работает обмен данными и адаптивное агентное рассуждение

Двунаправленный интеллектуальный цикл:

  1. Сбор данных (Агенты к Мастеру): Каждый EA Агент непрерывно отправляет торговые данные Мастеру: входы/выходы сделок с обоснованием, рыночные условия, паттерны обучения нейронной сети, метрики производительности и решения по управлению позициями.
  2. Обработка Мастером с адаптивным рассуждением: Мастер обрабатывает все входящие данные и делает ОДИН набор вызовов API, затем применяет сложное адаптивное агентное рассуждение:
    • Контекстно-осведомленный анализ: Оценивает уникальную стратегию, таймфрейм, фокус инструмента и профиль риска каждого Агента
    • Настроенное распределение интеллекта: Адаптирует инсайты ИИ специально для нужд каждого Агента
    • Синтез коллективного обучения: Объединяет паттерны от всех Агентов для выявления межрыночных возможностей
    • Динамическое назначение приоритетов: Определяет, какие инсайты наиболее релевантны для каких Агентов
  3. Распределение интеллекта (Мастер к Агентам): Мастер распределяет контекстуально адаптированные инсайты: рыночные настроения, настроенные для каждого инструмента, предупреждения о рисках, релевантные для каждой стратегии, коллективное обучение от всех EA, рекомендации по управлению позициями и улучшения нейронной сети на основе паттернов всей экосистемы.
  4. Непрерывный цикл обратной связи: По мере того как Агенты действуют на основе полученного интеллекта, их результаты возвращаются к Мастеру, создавая самосовершенствующуюся систему, где коллективный интеллект становится все более сложным со временем.

Преимущество в затратах: Запуск нескольких EA с поддержкой ИИ независимо создает массовые расходы на API. С архитектурой Мастер-Агент Syna вы достигаете снижения затрат на API на 70-90% во всем вашем портфеле - экономия, которая часто превышает стоимость самой Syna, делая систему фактически самоокупаемой - при фактическом улучшении качества решений через коллективный интеллект.

Переопределите свою торговлю с интеграцией агентного ИИ корпоративного уровня

Выведите свою торговлю на следующий уровень с Syna 4 - первой и единственной настоящей агентной торговой экосистемой ИИ в индустрии с непревзойденной универсальностью. Через прямые API подключения к OpenAI, Anthropic, Google Gemini, X.AI (Grok), DeepSeek, Mistral AI, Perplexity и обширной экосистеме OpenRouter, Syna 4 создает революционную архитектуру, где она работает как мозг Мастера, координирующий AiQ, Mean Machine GPT или несколько экземпляров Syna во всем вашем портфеле.

Syna Версия 4 выходит 1 ноября 2025 года

Ограниченное ценообразование запуска - цена увеличивается в дату выпуска

Закрепите свою копию сейчас по специальной цене до релиза. Цена увеличится, когда Syna 4 официально запустится 1 ноября 2025 года.

Живые сигналы

Не упустите эту возможность быть среди первых, кто испытает настоящую агентную портфельную торговлю по вступительной цене.

Почему Syna 4 выделяется:

Бесплатная индивидуальная первоначальная настройка и обучение через AnyDesk. Просто напишите мне после покупки.

  • Лидерство в первой в индустрии агентной экосистеме: Революционная архитектура Мастер-Агент, которая никогда не существовала в розничной торговле на форекс до настоящего момента. Один Мастер обеспечивает неограниченных Агентов на одном компьютере, снижая затраты на API на 70-90% при одновременном обеспечении коллективного обучения и истинной диверсификации портфеля.
  • Межтерминальная диверсификация портфеля: Разверните Агентов на нескольких терминалах с разными брокерскими счетами, профилями риска, выбором символов и торговыми стратегиями при сохранении единого обмена интеллектом. Создайте сложный агентный портфель, где один счет использует консервативные стратегии на парах Содружества, другой использует агрессивные подходы на основных парах, третий торгует разными сессиями на кросс-курсах валют - все координируется одним Мастером с общими инсайтами ИИ, контекстуально адаптированными для уникальных нужд каждого Агента.
  • Гибкое управление символами: Мастер одновременно отслеживает до 10 валютных пар (или больше), обрабатывая всесторонний анализ ИИ для всех символов с одним набором вызовов API. Каждый Агент затем торгует всеми символами или фокусируется на стратегических подмножествах - некоторые специализируются на парах Содружества, другие на основных, другие на кроссах. Даже когда Агенты торгуют одинаковыми парами, разные таймфреймы и критерии входа создают отдельные некоррелированные стратегии.
  • Максимальное разнообразие стратегий: Комбинируйте Syna как Мастера с Агентом AiQ, Агентом Mean Machine GPT и дополнительными Агентами Syna - каждый с разной основной логикой, таймфреймами, выбором пар и подходами для беспрецедентной диверсификации.
  • Автономная нейронная сеть: Продвинутая система обучения, которая непрерывно улучшается с каждой сделки во всех координированных EA, с ежемесячным переобучением и настраиваемыми прогонами обучения.
  • Революционный интерфейс кнопок: Профессиональные экранные элементы управления, которые превращают сложный анализ ИИ в простые клики. Кнопки Analyst, Assistant, Custom и Forecast обеспечивают мгновенный доступ к интеллекту ИИ.
  • Настоящая мультифункциональная архитектура: Syna работает как полностью автоматизированный EA с торговлей, управляемой ИИ 24/7, интерактивный помощник ИИ с руководством в реальном времени для ручной торговли, координатор Мастера для агентных экосистем нескольких EA, EA Агент, получающий координированный интеллект, или гибридный режим, комбинирующий все функции.
  • Система консенсуса нескольких моделей: Использует нескольких провайдеров ИИ, включая Perplexity, работающих согласованно для проверки торговых решений с точностью институционального уровня, усиленной коллективным интеллектом в агентном режиме.
  • Управление позициями с ИИ (APM): Преданный защитник рисков, использующий специализированные модели для непрерывного мониторинга всех позиций, динамической корректировки SL/TP и оптимизации выходов с использованием консенсуса ИИ. Выбирайте из профилей управления Relaxed, Balanced или Strict.
  • Анализ, улучшенный визуализацией: Продвинутые возможности ввода изображений позволяют ИИ напрямую анализировать паттерны графиков, технические установки и визуальные рыночные данные.
  • Динамическое управление графиками для помощника: Открытие/закрытие графиков одним кликом для всех выбранных символов и таймфреймов. Индикаторы, размещенные на любом открытом графике, автоматически интегрируются в анализ помощника ИИ для решений ручной торговли.
  • Беспрецедентная эффективность затрат: Режим снижения затрат API сокращает затраты на токены на 60-80%, ПЛЮС агентная архитектура позволяет одному Мастеру обеспечивать неограниченных Агентов на нескольких терминалах, снижая затраты еще на 70-90%. В сумме снижайте ваши затраты на торговлю с ИИ до 95% по сравнению с запуском нескольких независимых EA с поддержкой ИИ.
Критическое раскрытие: новая парадигма в агентной торговле с ИИ
Syna 4 представляет собой фундаментальный сдвиг в том, как трейдеры взаимодействуют с ИИ и как несколько EA сотрудничают - возможности, которые никогда не существовали в розничной торговле на форекс раньше. Ее революционная агентная архитектура, автономное обучение нейронной сети, межтерминальная координация и интерактивный интерфейс выходят далеко за пределы традиционных возможностей EA, создавая опыт, который не может отразить бэктестирование.

Функции интерактивного помощника, элементы управления кнопками в реальном времени, динамический выбор модели ИИ, интеллектуальное управление позициями, координация Мастер-Агент на нескольких терминалах, адаптивное агентное рассуждение, коллективное обучение и диверсификация портфеля представляют примерно 70% функциональности Syna 4 - ничто из этого не может быть оценено через историческое тестирование. Эти функции раскрывают свой истинный потенциал только во время живого рыночного взаимодействия и сотрудничества нескольких EA на различных торговых счетах.

Хотя автоматизированный компонент EA включает проверенные стратегии от Mean Machine и AIQ, усиленные автономным обучением нейронной сети, революционная ценность Syna 4 заключается в ее способности бесшовно сочетать автоматизированный интеллект с человеческой интуицией через беспрецедентный интерфейс ИИ, одновременно позволяя нескольким EA работать как единый организм во всем вашем торговом портфеле - создавая первую настоящую агентную торговую экосистему в индустрии.

Как начать:

  1. Настройка интеграции API: Просто вставьте ваши ключи API и запустите Test API для проверки. Syna автоматически сохраняет и управляет вашими ключами. Прямые подключения доступны для OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral, DeepSeek, Perplexity и OpenRouter.
  2. Выберите ваш режим: Выберите только EA (полностью автоматизированный), только Assistant (ручной с руководством ИИ), оба (максимальная гибкость) или настройте агентную координацию с экземплярами AiQ/Mean Machine GPT/несколькими Syna.
  3. Настройте агентную систему (опционально, но рекомендуется): Установите Syna как Мастера для координации других EA в качестве Агентов на нескольких терминалах и счетах. Настройте Мастера с всесторонним покрытием символов (до 10 пар или больше) и позвольте каждому Агенту фокусироваться на всех символах или стратегических подмножествах. Вы можете использовать одну Syna как Мастера и дополнительные экземпляры Syna как Агентов, или координировать с AiQ и Mean Machine GPT для максимального разнообразия.
  4. Разверните и взаимодействуйте: Разместите на любом графике MT5 и начните использовать интуитивный интерфейс кнопок для анализа и торговли, в то время как нейронная сеть учится на каждой сделке во всей вашей экосистеме.

Преимущество агентной экосистемы:

  • Массовое снижение затрат: Вызовы API одного Мастера обеспечивают неограниченных EA Агентов, снижая затраты на API на 70-90%. В сочетании с режимом снижения затрат API достигайте до 95% общей экономии затрат при сохранении превосходного интеллекта.
  • Истинная диверсификация портфеля (первая в индустрии): Разверните Агентов на разных терминалах с отдельными брокерскими счетами, различными размерами лотов, разными профилями риска, отдельными выборами символов и дополнительными торговыми стратегиями - все координируется одним Мастером. Торгуйте консервативными стратегиями на парах Содружества на одном финансируемом счете, одновременно используя агрессивные подходы на основных парах на другом. Эта межсчетная координация никогда не была возможна в розничной торговле на форекс до Syna 4.
  • Всестороннее покрытие символов со стратегическим фокусом: Мастер одновременно отслеживает и анализирует 10 или более валютных пар. Каждый Агент затем торгует всеми символами или фокусируется на стратегических подмножествах (пары Содружества, основные, кроссы) на основе их мандата счета и профиля риска.
  • Адаптивное распределение интеллекта: Мастер использует продвинутое адаптивное агентное рассуждение для контекстуализации и настройки инсайтов ИИ для конкретной стратегии, таймфрейма, выбора символов и рыночных условий каждого Агента.
  • Коллективный интеллект на счетах: Все EA делятся инсайтами обучения, рыночным анализом и торговыми паттернами. Мастер обрабатывает сложный анализ ИИ один раз и мгновенно распределяет контекстуально адаптированный интеллект всем Агентам. Каждая успешная сделка любого Агента улучшает интеллект, доступный всем Агентам, даже тем, кто торгует разными парами.
  • Максимальное разнообразие стратегий: Комбинируйте разные EA с фундаментально разными подходами - логика нейронной сети Syna плюс стратегии импульса AiQ плюс паттерны волатильности Mean Machine плюс дополнительные экземпляры Syna с различными конфигурациями и фокусом символов.
  • Обучение с изоляцией рисков: Изучайте и тестируйте новые стратегии на одном терминале/счете, сохраняя проверенные подходы на других, все при получении преимуществ от общего интеллекта ИИ без перекрестного загрязнения рисков.
  • Геометрические преимущества долговечности: Диверсифицированные портфели драматически продлевают срок службы счета. Агентный портфель из 4 счетов, торгующий разными подмножествами символов, может выдержать неудачи отдельных счетов, продолжая генерировать доходы от других. Исторический анализ показывает, что этот подход может продлить долговечность торговых операций в 3-5 раз.
  • Бесшовное масштабирование: Добавляйте больше Агентов на новых терминалах и счетах без добавления дополнительных затрат на API. Один Мастер Syna может координировать 5, 10 или 20 EA Агентов во всем вашем портфеле с полным обменом коллективным интеллектом.
  • Автономное обучение на всей экосистеме: Нейронная сеть непрерывно учится на всех сделках во всех координированных EA, всех терминалах и всех комбинациях символов, улучшая принятие решений для всей экосистемы со временем.
  • Покрытие нескольких счетов 24/7: Разные EA торгуют разными инструментами, таймфреймами и сессиями на нескольких счетах, делясь рыночной аналитикой - никогда не упустите возможность при сохранении надлежащей диверсификации.

Практические примеры реализации:

  • Мультитерминальный портфель максимального разнообразия: Настройте Мастера Syna на мониторинг 10 пар (AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURAUD). Установите AiQ (Агент) на терминале 2, торгующий EURUSD, GBPUSD, USDJPY с промежуточными таймфреймами на консервативном счете. Установите Mean Machine GPT (Агент) на терминале 3, торгующий AUDUSD, NZDUSD, USDCAD со среднедиапазонными таймфреймами на агрессивном счете. Установите другой экземпляр Syna (Агент) на терминале 4, торгующий AUDCAD, NZDCAD, EURAUD с более быстрыми таймфреймами и другим риском. Мастер обрабатывает всесторонний анализ ИИ для всех 10 пар один раз, все Агенты получают контекстуально адаптированный интеллект, специфичный для их фокуса символов, что приводит к снижению затрат на 70-90% с беспрецедентным разнообразием стратегий.
  • Самокоординация Syna со специализацией символов: Запустите одну Syna как Мастера, отслеживающую 10 пар, затем разверните 3 дополнительных экземпляра Syna как Агентов. Агент 1 торгует парами Содружества (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD) на более коротких таймфреймах. Агент 2 торгует основными (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) на промежуточных таймфреймах. Агент 3 торгует кроссами (EURAUD, AUDUSD, NZDUSD) на более длинных таймфреймах. Та же основная логика работает на разных фокусах символов и таймфреймах, все получают преимущества от общего обучения нейронной сети.
  • Стратегия покрытия сессий с ротацией пар: Агент 1 (Syna) торгует парами азиатской сессии (AUDNZD, NZDCAD, USDJPY) с подходом низкой волатильности. Агент 2 (AiQ) торгует парами европейской сессии (EURUSD, GBPUSD, EURAUD) со стратегиями импульса. Агент 3 (Mean Machine) торгует парами североамериканской сессии (USDCAD, AUDUSD, NZDUSD) с тактиками на основе волатильности. Мастер координирует всех трех, обеспечивая покрытие рынка 24/7 со стратегическим выбором пар, соответствующим характеристикам сессий.

Неограниченная свобода индикаторов для режима помощника:

Помощник Syna преодолевает традиционные ограничения. С возможностью чтения графиков нескольких таймфреймов у вас есть полная свобода использовать ЛЮБОЙ индикатор, доступный в MT5 - стандартный, пользовательский или сторонний. Комбинируйте неограниченные индикаторы на нескольких таймфреймах, меняйте индикаторы на лету без перезапуска и позвольте помощнику ИИ анализировать сложные установки нескольких индикаторов и нескольких таймфреймов для решений ручной торговли. Просто размещайте индикаторы на графиках - никакого кодирования, никаких параметров, никаких ограничений.

Для кого это:

Syna 4 разработана для сложных трейдеров, которые понимают, что будущее торговли заключается в сотрудничестве человека и ИИ, усиленном координацией нескольких EA на разных счетах. Она создана для тех, кто признает, что сочетание автоматизированной эффективности с интерактивным интеллектом и коллективным обучением на нескольких терминалах создает те же преимущества диверсификации портфеля, которые институциональные трейдеры использовали десятилетиями, но розничные трейдеры никогда не имели доступа до настоящего момента.

Будь вы систематический трейдер, ищущий улучшение с ИИ, дискреционный трейдер, желающий руководства с ИИ, или продвинутый пользователь, строящий мультитерминальный агентный портфель с надлежащей диверсификацией рисков на нескольких брокерских счетах и стратегическим распределением символов, Syna предоставляет полный инструментарий. Если вы готовы испытать, что происходит, когда ИИ институционального уровня действительно работает С вами через автоматизацию и взаимодействие, координируя несколько специализированных стратегий с целевым фокусом символов во всей вашей торговой операции - точно так же, как хедж-фонды координируют нескольких портфельных менеджеров с разными рыночными специализациями - Syna 4 - ваше профессиональное решение.

Syna - это не просто EA или помощник; это первая агентная торговая экосистема индустрии торговли на форекс, которая трансформирует то, как люди и ИИ сотрудничают на рынках, и как несколько EA работают вместе как единый интеллект во всем вашем портфеле торговых счетов с всесторонним покрытием символов и стратегической специализацией. Эта возможность никогда не существовала в розничной торговле на форекс раньше - вы свидетельствуете рассвета действительно координированного управления портфелем нескольких EA с диверсификацией институционального уровня.

Отказ от ответственности

Хотя Syna 4 сочетает продвинутую автоматизацию с поддержкой ИИ с интерактивным руководством и революционной агентной координацией, всегда помните, что торговля на форекс связана с рисками. Как автоматизированные решения EA, рекомендации ИИ, так и коллективный интеллект от установок нескольких EA на нескольких счетах и комбинациях символов должны оцениваться в пределах вашей толерантности к риску. Возможности обучения нейронной сети и стратегии диверсификации портфеля улучшают доходность с поправкой на риск, но не устраняют риск и не гарантируют прибыль. Хотя надлежащая диверсификация значительно снижает риск просадки и продлевает долговечность счета по сравнению с подходами с одной стратегией, вся торговля связана с риском потери. Торгуйте ответственно и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.

Video Syna
Отзывы 18
I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.

Nothing but good things to say about Brandon and his tools. Syna is powerhouse all on its own, but it shines when combined with the other EAs from Brandon (AiQ or Mean Machine). Syna has EA capabilities just like the others, has capabilities to give you an in-depth Ai-powered analysis on any symbol, and can even manage trades you place on your own. But if you have any of Brandon's other EAs you can get Syna to act as a leader of the group, where Syna does all the analysis and sends that off to the other EAs. In other words, you can run as many AiQ or Mean Machine setups as you like, and your costs stay the same. You can literally get Syna to pay for itself from the cost savings alone. If you have AiQ or Mean Machine already, this is a must have. If you don't, Syna is a great place to start building from. Also Brandon himself is still one of the most genuine, honest, and also kind-hearted EA authors on the platform. He's done so much to help me out since I've used the EAs, can't say anything better about the guy. One of the best on the platform, without a doubt.

SYNA is truly the "mothership" and a higher intelligence than anything I have seen. Yes its profitable, can control AIQ and Mean Machine but can intelligently help you with ANY EA or manual trading - when to trade, when to stay out of the market, even when to close or adjust TP/SL but with AIQ an Mean Machine it can supervise them and help you to get the best trading decisions 100% hands free. Any trader using any strategy can benefit from Syna. Brandon has created a work of art with this! cannot recommend enough and still way under priced for what this can do and it will only get better. Its scary just how good SYNA is!

I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.

Nothing but good things to say about Brandon and his tools. Syna is powerhouse all on its own, but it shines when combined with the other EAs from Brandon (AiQ or Mean Machine). Syna has EA capabilities just like the others, has capabilities to give you an in-depth Ai-powered analysis on any symbol, and can even manage trades you place on your own. But if you have any of Brandon's other EAs you can get Syna to act as a leader of the group, where Syna does all the analysis and sends that off to the other EAs. In other words, you can run as many AiQ or Mean Machine setups as you like, and your costs stay the same. You can literally get Syna to pay for itself from the cost savings alone. If you have AiQ or Mean Machine already, this is a must have. If you don't, Syna is a great place to start building from. Also Brandon himself is still one of the most genuine, honest, and also kind-hearted EA authors on the platform. He's done so much to help me out since I've used the EAs, can't say anything better about the guy. One of the best on the platform, without a doubt.

SYNA is truly the "mothership" and a higher intelligence than anything I have seen. Yes its profitable, can control AIQ and Mean Machine but can intelligently help you with ANY EA or manual trading - when to trade, when to stay out of the market, even when to close or adjust TP/SL but with AIQ an Mean Machine it can supervise them and help you to get the best trading decisions 100% hands free. Any trader using any strategy can benefit from Syna. Brandon has created a work of art with this! cannot recommend enough and still way under priced for what this can do and it will only get better. Its scary just how good SYNA is!

What to say, I have been using Brandon's EAs for a full year now. Syna is the last addition and I'm so happy I bought it. The idea behind it is brilliant. It brings diversity in your portfolio, share ressources, low your cost of AI consultation, and more. In one year, I saw Brandon always been present for us and he really cares about his work and us. The whole EAs ecosyste he created as never been as stable as now. It is the right time to jump in and join our nice community of traders!

Another breakthrough piece of Brandon and the first REAL Agentic AI in trading. He is pioneering AI into the mql space and Syna is a gamechanger. Very good support and great technical skills to develop such a product.

Excellent product. I use syna as the master mind to all my other EA's and the results are amazing. It's intelligent and gets better the more it trades because it learns. This is the future. Everyone should get on board! Also, the developer (Brandon) is very active and keep improving it! 5 star for me

I use Syna exclusively for my Aiq and mm and I must say it is truly fantastic. I can only highly recommend Syna for those who want the best.. and just one more thing, Brandon is incredibly skilled and very helpful. Thank you very much if you see this!

We are witnessing the birth of an ecosystem that is truly unparalleled! SYNA on its own is versatile, exciting, and a joy to use. Its true depth only reveals itself once it’s connected with the other members of the family. From that point on, we can talk about something truly extraordinary. It holds infinite potential — a genuine pioneer on the market!

For anyone seeking a reliable, professional, and trustworthy trading tool, this EA stands out and it's an investment pays for itself.

Fantastic ! The future of bot trading today!,,

The Future of AI Trading — Adaptive, Powerful, and Truly Unique Syna is by far the best EA I’ve ever bought — and I’ve owned over 10 EAs priced between $300 and $1,200. None come close to this one. The adaptive learning is amazing. Other EAs run one or two fixed strategies and eventually stop being profitable when market conditions change. Syna keeps learning, adapting, and improving, which makes it incredibly flexible and future-proof. The system is reliable, smooth, and consistent — but the key is patience. Once you let it run, you’ll see it’s a real beast. User support is outstanding, with a strong and active community that helps each other and shares valuable insights. Brandon himself is genuine and engaged — not someone hiding behind a screen. His videos and updates show how much passion and expertise he puts into this project. I proudly own all the EAs Brandon has created, and I don’t regret a single one. This isn’t just an EA — it’s a true AI ecosystem that evolves with the market.

Top quality product, with the outstanding feature that it is continuously updated to reflect the dynamic nature of AI. The developer is very engaging through the telegram channel and strives to make this the best system possible. The first EA I have come across that you can actually sit back and let trade autonomously safely (not just advertised it can). With the release of Syna4 this will be a powerful, complete system. Stay tuned.....

Syna's market analysis is usually spot on especially if it is a +7 or +8 score. Earned a lot from it with gold.

The future benefits of Syna is what it leads me to buy it, it will boost both AIQ and MM performance. Plus, it reduces API cost by a lot. This is a no brainer purchase for me.

I will update this review in the future.

I currently use Syna for automatic market analysis every 4 hours for the Xauusd symbol. So far, it has performed convincingly, especially with its 7+ and 8+ recommendations. Sure, you have to trade with a manual trade, but with the proposed entry point and TP/SL, it's really profitable. I'm looking forward to the next update, because I'm sure this isn't the end of this system and there's still a lot of potential and possibilities in it.

Пользователь не оставил комментарий к оценке

From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.

What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.

Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.

I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.

This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.

If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.

The support I received from the author was very good. And the EA works very well.

Great tool with super support and unlimited possibilities! Syna is a real breakthrough in trading with artificial intelligence! Integration with various APIs works great, plus automatic key management is convenient—you don't have to enter them every time! Real-time market analysis helps you make smart decisions, and the ability to input images for chart analysis is just amazing. It's ready for GPT-5 models, so the system is future-proof. This advisor has no limits to developing strategies for any type of trading) There are plenty of tools that can be used with any indicators—very flexible advisor with an assistant that combines automation and manual control. It's also great that you can connect a Telegram channel for notifications, which I did—now all notifications come as you set up the assistant: every hour if you want, or once a day! I used the ADVISOR very conservatively, and the results are still impressive. I'd especially like to note the developer Brandon: if you have any questions, he always responds promptly in the chat and helps you figure it out. He also created a useful community in Telegram where everyone shares their experiences, strategies, and tips—it's very valuable for both beginners and pros. I recommend it to everyone! 5/5, worth the money. (I'm attaching a screenshot of my results in the discussions)

