Gold Viper Breakout
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 2.32
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 5
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30)
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок.
GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник ждёт решительного пробоя недавнего канала при действующем чётком тренде EMA50/200, а затем управляет позицией с помощью группового тейк-профита, масштабируемого по ATR, и ЖЁСТКОГО группового стоп-лосса. При неблагоприятном движении он может добавлять восстанавливающие сеточные входы того же размера (без мартингейла) — групповой стоп всегда ограничивает всю корзину. Это полноценный движок пробоя по режиму волатильности, проверенный на трёх независимых реальных тиковых потоках и на разбиении in-sample / out-of-sample.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ — БОЛЬШЕ РИСКА НЕ ОЗНАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ: Большинство систем говорят вам, что повышение риска покупает больше прибыли. Эта система — нет, и ниже мы доказываем это измеренными числами. GOLD VIPER ДОСТИГАЕТ ПИКА НА STANDARD. Повышение риска до Aggressive (2x) фактически СНИЖАЕТ доходность (+3,029% против +3,456%) И резко углубляет просадку (92.1% против 56.4%). Именно поэтому опубликованное значение по умолчанию установлено на уровень риска Standard — на пике, — а не на самой агрессивной из доступных настроек. Мы публикуем реальные числа, даже когда они говорят «не дави сильнее». Все бэктесты ниже — исторические, а не реальный трек-рекорд.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, А ПИК ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕМ ПО УМОЛЧАНИЮ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, XAUUSD M30, 22.5 года реальных тиков 2004-2026, $10,000, реинвестирование, Run-Mode по preset-path):
- Defensive: +795% / Profit Factor 1.32 / относительная просадка по средствам 42.5%
- Standard (РЕКОМЕНДУЕТСЯ, = опубликованное значение по умолчанию): +3,456% / Profit Factor 1.25 / относительная просадка по средствам 56.4%
- Aggressive (показан для прозрачности — строго хуже): +3,029% / Profit Factor 1.19 / относительная просадка по средствам 92.1%
- Ultra (опубликованное значение по умолчанию): +3,456% / Profit Factor 1.25 / относительная просадка по средствам 56.4% (идентично Standard — Ultra ЕСТЬ Standard, пик)
Перечитайте строку Aggressive: она показана исключительно для прозрачности, и она строго хуже — БОЛЬШЕ просадка (92.1% против 56.4%) при МЕНЬШЕЙ доходности (+3,029% против +3,456%). Это измерено на 22.5 годах реальных тиков, а не в теории. Standard — это пик, и это значение по умолчанию. Нет никакой выгоды в том, чтобы давить сильнее, поэтому мы не поставляем более агрессивное значение по умолчанию.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, и даже на своём пике эта система проходит через волатильность золота, переживая глубокие колебания капитала. Пожалуйста, прочитайте всё описание, поймите, что повышение риска здесь снижает доходность, и подберите размер счёта соответственно, прежде чем выходить в реальную торговлю.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Фильтр режима — торговать только при расширении волатильности
Советник торгует только в режимах расширения волатильности: быстрый ATR / медленный ATR должны быть не менее 1.2 вместе с чётким трендом EMA50/200 (|разрыв EMA| >= 0.5 x ATR). Спокойные, безнаправленные рынки полностью пропускаются. Именно это удерживает GOLD VIPER вне флэтовых условий, которые наказывают системы пробоя.
2) Вход — подтверждённый пробой канала по тренду
Входы выполняются на пробое 32-барного канала M30 по закрытому бару с ATR-запасом, в направлении установленного тренда EMA (включены и покупки, и продажи). ATR-запас отфильтровывает незначительные проколы границы и требует, чтобы пробой был решительным.
3) Выход — групповой тейк-профит по ATR и ЖЁСТКИЙ групповой стоп
Корзина закрывается групповым тейк-профитом, масштабируемым по ATR (ATR x 3.0), и ЖЁСТКИМ групповым стоп-лоссом (ATR x 1.5), отслеживаемыми на каждом тике. Нет открытой безлимитной экспозиции: каждая корзина ограничена реальным стопом на всю группу.
4) Восстанавливающая сетка — тот же размер, БЕЗ мартингейла
При неблагоприятном движении советник может добавлять восстанавливающие сеточные входы того же размера (максимум 5). Размер лота никогда не удваивается — это не мартингейл — и групповой стоп-лосс всегда ограничивает всю корзину, как в спокойных, так и в бурных рынках.
5) Расчёт размера позиции — нормализован по волатильности
Размер лота нормализован по волатильности так, что срабатывание группового SL стоит фиксированный процент от баланса (по умолчанию 3%), спокоен рынок или бурен. Выпадающий список Run-Mode масштабирует этот процент риска; сам сигнал идентичен во всех режимах.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА — И STANDARD ЯВЛЯЕТСЯ ПИКОМ
GOLD VIPER включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — числа для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: половинный риск, для сохранения капитала — ниже просадка, ниже доходность
- Standard: сбалансированный профиль И измеренный пик доходности этой системы
- Aggressive: риск 2x, показан для полной прозрачности — строго хуже, чем Standard (больше просадка, МЕНЬШЕ доходность); предоставлен, чтобы вы могли сами проверить числа, а не потому что мы его рекомендуем
- Ultra (опубликованное значение по умолчанию): идентично Standard — поскольку Standard уже является пиком, Ultra установлен на уровень риска Standard, а не на более агрессивный профиль, который лишь добавил бы просадку
Поскольку доходность этого движка фактически достигает пика на Standard и деградирует, если давить дальше, мы поставляем пик как значение по умолчанию. Существующим покупателям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать preset Standard — это те же самые числа.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Независимость от брокера: динамическая спецификация символа, ограничение по лимиту объёма, проверка свободной маржи и аварийное закрытие по марже (150%)
- Жёсткий групповой стоп-лосс на каждой корзине; восстанавливающая сетка того же размера, никогда не мартингейл
- Фильтры сессии и дня недели, плюс избегание новостей экономического календаря вокруг событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L, просадка, спред и следующее событие высокой важности, с кнопкой паузы
- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: Золото (XAUUSD / GOLD / XAUUSDm — использует символ графика)
- Таймфрейм: M30
- Счёт: кредитное плечо 1:200 или выше; $1,000 или больше (для меньших балансов подойдёт cent/micro-счёт)
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode: опубликованное значение по умолчанию — уровень Standard (Ultra = Standard, пик). Понизьте до Defensive, если хотите меньше просадки; нет причин повышать до Aggressive, который по измерениям строго хуже.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию = пик уровня Standard)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- Lookback: длина канала пробоя M30 (по умолчанию 32 бара)
- ATRPeriod: период ATR
- TP (ATR x 3.0) и SL (ATR x 1.5): дистанции группового тейк-профита и ЖЁСТКОГО группового стопа
- VolRatioGate: гейт расширения волатильности (быстрый/медленный ATR, по умолчанию 1.2)
- Трендовый фильтр EMA (EMA50 / EMA200) и порог |разрыва EMA|
- MaxGridEntries: ограничение восстанавливающей сетки того же размера (по умолчанию 5, без мартингейла)
- TradeLong, TradeShort: включение лонга / шорта
- Фильтр сессии/дня недели, новостной фильтр, закрытие на выходные и настройки уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционным советом и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, и прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Это движок пробоя по режиму волатильности с восстанавливающей сеткой того же размера; затяжные флэты могут порождать последовательные срабатывания группового SL, и даже на Standard относительная просадка по средствам достигает 56.4% за 22.5 года, при 92.1%, измеренных на Aggressive. Повышение риска в этой системе снижает доходность, поэтому нет никакой выгоды выходить за пределы значения по умолчанию — если что, начните на демо-счёте и рассмотрите понижение до Defensive. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 0 trades so far. The EA is correctly waiting: the session filter, the news filter (FOMC week) and the volatility-regime condition have not aligned yet. Zero-trade stretches are this system working as designed, not a malfunction. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок.
GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник ждёт решительного пробоя недавнего канала при действующем чётком тренде EMA50/200, а затем управляет позицией с помощью группового тейк-профита, масштабируемого по ATR, и ЖЁСТКОГО группового стоп-лосса. При неблагоприятном движении он может добавлять восстанавливающие сеточные входы того же размера (без мартингейла) — групповой стоп всегда ограничивает всю корзину. Это полноценный движок пробоя по режиму волатильности, проверенный на трёх независимых реальных тиковых потоках и на разбиении in-sample / out-of-sample.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ — БОЛЬШЕ РИСКА НЕ ОЗНАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ: Большинство систем говорят вам, что повышение риска покупает больше прибыли. Эта система — нет, и ниже мы доказываем это измеренными числами. GOLD VIPER ДОСТИГАЕТ ПИКА НА STANDARD. Повышение риска до Aggressive (2x) фактически СНИЖАЕТ доходность (+3,029% против +3,456%) И резко углубляет просадку (92.1% против 56.4%). Именно поэтому опубликованное значение по умолчанию установлено на уровень риска Standard — на пике, — а не на самой агрессивной из доступных настроек. Мы публикуем реальные числа, даже когда они говорят «не дави сильнее». Все бэктесты ниже — исторические, а не реальный трек-рекорд.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, А ПИК ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕМ ПО УМОЛЧАНИЮ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, XAUUSD M30, 22.5 года реальных тиков 2004-2026, $10,000, реинвестирование, Run-Mode по preset-path):
- Defensive: +795% / Profit Factor 1.32 / относительная просадка по средствам 42.5%
- Standard (РЕКОМЕНДУЕТСЯ, = опубликованное значение по умолчанию): +3,456% / Profit Factor 1.25 / относительная просадка по средствам 56.4%
- Aggressive (показан для прозрачности — строго хуже): +3,029% / Profit Factor 1.19 / относительная просадка по средствам 92.1%
- Ultra (опубликованное значение по умолчанию): +3,456% / Profit Factor 1.25 / относительная просадка по средствам 56.4% (идентично Standard — Ultra ЕСТЬ Standard, пик)
Перечитайте строку Aggressive: она показана исключительно для прозрачности, и она строго хуже — БОЛЬШЕ просадка (92.1% против 56.4%) при МЕНЬШЕЙ доходности (+3,029% против +3,456%). Это измерено на 22.5 годах реальных тиков, а не в теории. Standard — это пик, и это значение по умолчанию. Нет никакой выгоды в том, чтобы давить сильнее, поэтому мы не поставляем более агрессивное значение по умолчанию.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, и даже на своём пике эта система проходит через волатильность золота, переживая глубокие колебания капитала. Пожалуйста, прочитайте всё описание, поймите, что повышение риска здесь снижает доходность, и подберите размер счёта соответственно, прежде чем выходить в реальную торговлю.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Фильтр режима — торговать только при расширении волатильности
Советник торгует только в режимах расширения волатильности: быстрый ATR / медленный ATR должны быть не менее 1.2 вместе с чётким трендом EMA50/200 (|разрыв EMA| >= 0.5 x ATR). Спокойные, безнаправленные рынки полностью пропускаются. Именно это удерживает GOLD VIPER вне флэтовых условий, которые наказывают системы пробоя.
2) Вход — подтверждённый пробой канала по тренду
Входы выполняются на пробое 32-барного канала M30 по закрытому бару с ATR-запасом, в направлении установленного тренда EMA (включены и покупки, и продажи). ATR-запас отфильтровывает незначительные проколы границы и требует, чтобы пробой был решительным.
3) Выход — групповой тейк-профит по ATR и ЖЁСТКИЙ групповой стоп
Корзина закрывается групповым тейк-профитом, масштабируемым по ATR (ATR x 3.0), и ЖЁСТКИМ групповым стоп-лоссом (ATR x 1.5), отслеживаемыми на каждом тике. Нет открытой безлимитной экспозиции: каждая корзина ограничена реальным стопом на всю группу.
4) Восстанавливающая сетка — тот же размер, БЕЗ мартингейла
При неблагоприятном движении советник может добавлять восстанавливающие сеточные входы того же размера (максимум 5). Размер лота никогда не удваивается — это не мартингейл — и групповой стоп-лосс всегда ограничивает всю корзину, как в спокойных, так и в бурных рынках.
5) Расчёт размера позиции — нормализован по волатильности
Размер лота нормализован по волатильности так, что срабатывание группового SL стоит фиксированный процент от баланса (по умолчанию 3%), спокоен рынок или бурен. Выпадающий список Run-Mode масштабирует этот процент риска; сам сигнал идентичен во всех режимах.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА — И STANDARD ЯВЛЯЕТСЯ ПИКОМ
GOLD VIPER включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — числа для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: половинный риск, для сохранения капитала — ниже просадка, ниже доходность
- Standard: сбалансированный профиль И измеренный пик доходности этой системы
- Aggressive: риск 2x, показан для полной прозрачности — строго хуже, чем Standard (больше просадка, МЕНЬШЕ доходность); предоставлен, чтобы вы могли сами проверить числа, а не потому что мы его рекомендуем
- Ultra (опубликованное значение по умолчанию): идентично Standard — поскольку Standard уже является пиком, Ultra установлен на уровень риска Standard, а не на более агрессивный профиль, который лишь добавил бы просадку
Поскольку доходность этого движка фактически достигает пика на Standard и деградирует, если давить дальше, мы поставляем пик как значение по умолчанию. Существующим покупателям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать preset Standard — это те же самые числа.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Независимость от брокера: динамическая спецификация символа, ограничение по лимиту объёма, проверка свободной маржи и аварийное закрытие по марже (150%)
- Жёсткий групповой стоп-лосс на каждой корзине; восстанавливающая сетка того же размера, никогда не мартингейл
- Фильтры сессии и дня недели, плюс избегание новостей экономического календаря вокруг событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L, просадка, спред и следующее событие высокой важности, с кнопкой паузы
- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: Золото (XAUUSD / GOLD / XAUUSDm — использует символ графика)
- Таймфрейм: M30
- Счёт: кредитное плечо 1:200 или выше; $1,000 или больше (для меньших балансов подойдёт cent/micro-счёт)
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode: опубликованное значение по умолчанию — уровень Standard (Ultra = Standard, пик). Понизьте до Defensive, если хотите меньше просадки; нет причин повышать до Aggressive, который по измерениям строго хуже.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию = пик уровня Standard)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- Lookback: длина канала пробоя M30 (по умолчанию 32 бара)
- ATRPeriod: период ATR
- TP (ATR x 3.0) и SL (ATR x 1.5): дистанции группового тейк-профита и ЖЁСТКОГО группового стопа
- VolRatioGate: гейт расширения волатильности (быстрый/медленный ATR, по умолчанию 1.2)
- Трендовый фильтр EMA (EMA50 / EMA200) и порог |разрыва EMA|
- MaxGridEntries: ограничение восстанавливающей сетки того же размера (по умолчанию 5, без мартингейла)
- TradeLong, TradeShort: включение лонга / шорта
- Фильтр сессии/дня недели, новостной фильтр, закрытие на выходные и настройки уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционным советом и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, и прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Это движок пробоя по режиму волатильности с восстанавливающей сеткой того же размера; затяжные флэты могут порождать последовательные срабатывания группового SL, и даже на Standard относительная просадка по средствам достигает 56.4% за 22.5 года, при 92.1%, измеренных на Aggressive. Повышение риска в этой системе снижает доходность, поэтому нет никакой выгоды выходить за пределы значения по умолчанию — если что, начните на демо-счёте и рассмотрите понижение до Defensive. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
FORWARD MONITORING (demo account, self-reported)
We run this EA on a live demo account (Exness, shipping default preset) and publish the raw result here - updated regularly, including when it is flat or losing. Started 2026-07-26; last updated 2026-08-01. 0 trades so far. The EA is correctly waiting: the session filter, the news filter (FOMC week) and the volatility-regime condition have not aligned yet. Zero-trade stretches are this system working as designed, not a malfunction. Demo forward results are not verified by a third party and are not a guarantee of future performance.
To naprawdę świetny EA. Łatwy w użyciu i dochodowy, z niskim ryzykiem. Wsparcie techniczne jest również bardzo dobre. Dziękuję bardzo.