Aegis Account Protector MT4
- Утилиты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.0
★ 100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Account Protector — страж эквити для любого EA, сигнала или ручной торговли
Account Protector — это самостоятельная утилита управления риском. Она НЕ открывает сделки. Прикрепите её к ОДНОМУ графику, и она следит за ВСЕМ счётом и вмешивается, как только нарушены ваши правила — независимо от того, какой советник, сигнал или ручной ордер открыл позиции. Один защитник покрывает всё, что работает на счёте.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Он не может предотвратить проскальзывание, гэпы или сбой брокера; он действует по ценам и состоянию счёта, которые получает ваш терминал.
ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ
- Трейлинг по эквити — закрывает всё, если эквити падает на заданный % от пика. Фиксирует прибыль.
- Максимальная просадка — закрывает всё, если эквити опускается на заданный % ниже пикового баланса.
- Дневной лимит убытка — останавливает торговлю до конца дня при достижении лимита (опционально закрывает позиции).
- Аварийный уровень маржи — закрывает всё, если уровень маржи опускается ниже порога, до стоп-аута.
- Цель по прибыли — фиксирует прибыль дня, закрывая всё при заданном % прироста.
- Серия убытков — пауза до конца дня после серии убыточных сделок.
- Выходные — закрывает позиции и остаётся вне рынка с заданного часа пятницы.
- Пауза на новостях — пауза (и опционально закрытие) вокруг событий экономического календаря.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Жёсткие стопы (трейлинг эквити, макс. просадка, маржа) закрывают все позиции в области действия один раз и остаются в паузе до нажатия RESET. Дневные стопы сбрасываются автоматически на следующий торговый день. В режиме паузы защитник может удерживать счёт без позиций, закрывая вновь появляющиеся.
Вы выбираете область действия: весь счёт (все символы) или только символ графика, с опциональным фильтром по magic-номеру.
ПАНЕЛЬ И КНОПКИ
Чистая панель показывает текущее состояние, сработавший триггер, баланс/эквити, уровень маржи, просадку, P/L дня, открытые позиции и настройки всех защит. Две кнопки: PANIC (закрыть всё) и RESET (перевзвести защиты).
Работает в тестере стратегий. Совместим с любым брокером и валютой счёта.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Account Protector — страж эквити для любого EA, сигнала или ручной торговли
Account Protector — это самостоятельная утилита управления риском. Она НЕ открывает сделки. Прикрепите её к ОДНОМУ графику, и она следит за ВСЕМ счётом и вмешивается, как только нарушены ваши правила — независимо от того, какой советник, сигнал или ручной ордер открыл позиции. Один защитник покрывает всё, что работает на счёте.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Он не может предотвратить проскальзывание, гэпы или сбой брокера; он действует по ценам и состоянию счёта, которые получает ваш терминал.
ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ
- Трейлинг по эквити — закрывает всё, если эквити падает на заданный % от пика. Фиксирует прибыль.
- Максимальная просадка — закрывает всё, если эквити опускается на заданный % ниже пикового баланса.
- Дневной лимит убытка — останавливает торговлю до конца дня при достижении лимита (опционально закрывает позиции).
- Аварийный уровень маржи — закрывает всё, если уровень маржи опускается ниже порога, до стоп-аута.
- Цель по прибыли — фиксирует прибыль дня, закрывая всё при заданном % прироста.
- Серия убытков — пауза до конца дня после серии убыточных сделок.
- Выходные — закрывает позиции и остаётся вне рынка с заданного часа пятницы.
- Пауза на новостях — пауза (и опционально закрытие) вокруг событий экономического календаря.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Жёсткие стопы (трейлинг эквити, макс. просадка, маржа) закрывают все позиции в области действия один раз и остаются в паузе до нажатия RESET. Дневные стопы сбрасываются автоматически на следующий торговый день. В режиме паузы защитник может удерживать счёт без позиций, закрывая вновь появляющиеся.
Вы выбираете область действия: весь счёт (все символы) или только символ графика, с опциональным фильтром по magic-номеру.
ПАНЕЛЬ И КНОПКИ
Чистая панель показывает текущее состояние, сработавший триггер, баланс/эквити, уровень маржи, просадку, P/L дня, открытые позиции и настройки всех защит. Две кнопки: PANIC (закрыть всё) и RESET (перевзвести защиты).
Работает в тестере стратегий. Совместим с любым брокером и валютой счёта.