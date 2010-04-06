Neon Trade EA MT5

Как это работает — простыми словами

Робот периодически загружает свежие оптимизации с сервера и обновляет настройки «на лету». Такой подход даёт два ключевых преимущества:

Мой подход другой:

Основная задача любого торгового робота — предсказывать будущее движение цены . От качества этих предсказаний напрямую зависит прибыльность сделок. Большинство роботов, использующих машинное обучение, работают по устаревшему принципу: все вычисления происходят прямо на VPS, где одновременно идёт и торговля, и обработка данных. Это создаёт две проблемы:

Столп 2: Диверсификация

Диверсификация — один из самых сильных методов повышения стабильности торговли. Она позволяет:

Выравнивать кривую прибыли.

Снижать просадки.

Безопасно увеличивать частоту сделок.

Большинство роботов торгуют одной или несколькими заранее заданными валютными парами. Такая «диверсификация» минимальна и почти не даёт эффекта. Мой робот это исправляет достаточно легко:

Торгует всеми валютными парами одновременно, максимально усиливая эффект диверсификации.

Автоматически распределяет объём сделок так, чтобы каждая пара давала равномерный вклад.

Это исключает ситуацию, когда весь риск сосредоточен на одном инструменте. Система распределения работает полностью автоматически.