Neon Trade EA MT5
- Эксперты
- Evgeniy Ilin
- Версия: 8.7
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 5
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга
Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для максимально долгосрочного инвестирования на годы вперёд.
Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте
Если вы хотите:
- Задать вопросы перед покупкой или получить поддержку и помощь после покупки
- Попробовать бесплатно
- .SET-файлы для торговли на реальном счёте с использованием максимально консервативного подхода
- Моё сообщество в Telegram (можно задать вопросы или пообщаться с другими пользователями, уже купившими продукт)
- Мониторинг торговли с использованием консервативного подхода
- Аналогичная версия только для терминала MetaTrader 4!
- Гайд для углублённого изучения продукта и его входных параметров
ВАЖНО!!! После покупки робота, а также если вы интересуетесь покупкой, обязательно пишите мне в личные сообщения, чтобы получить консультацию, советы и .SET-файлы настроек
Варианты применения Neon Trade
- Разгон небольшого депозита от 300 долларов с применением агрессивных техник (для тех, кто считает повышенный риск оправданным и необходимым и не боится рисковать)
- Торговля на долгосрочную перспективу для серьёзных и матёрых инвесторов, которые ценят безопасность своих активов и стабильность работы на максимально долгой дистанции.
- Прохождение испытаний проп-фирм (FTMO, Darwinex). Всё помогу настроить под ваши требования и объясню, как минимизировать риск и получить финансирование максимально быстро.
Преимущества
|Универсальность
|Подходит для любых задач и содержит множество вспомогательных торговых приёмов для решения каждой конкретной задачи.
|Мультивалютность
|Система проектировалась как уникальный инструмент, которому безразлично, на каком инструменте торговать.
|Динамическая адаптация
|Постоянное обновление настроек с помощью моих удалённых серверов гарантирует своевременную реакцию на меняющиеся условия рынка.
|Облачные вычисления
|Всего небольшой процент вычислений выполняется на вашем устройстве, в то время как основная работа происходит на мощных серверах.
|Удобство
|Установка на один единственный — любой — график.
|Надёжность
|Робот подхватывает свои позиции и продолжает работу при перезагрузках терминала и иных нештатных ситуациях. Так как робот работает по барам, кратковременные отключения оборудования не окажут критического эффекта на торговлю.
|Контроль рисков
|Риски распределяются по валютным парам автоматически. Система стремится сохранить требуемый процент прибыльности и пересчитывает риски на лету.
|Минимизация просадок
|Благодаря хеджированию система уменьшает просадки за счёт торговли на разных валютных парах и таймфреймах.
|Устойчивость к задержкам
|Робот совершает торговые операции при появлении нового бара, благодаря чему одинаково эффективно торгует как на демо-, так и на реальном счёте.
|Расширяемость и масштабируемость
|Благодаря уникальной клиент-серверной архитектуре можно увеличивать мощность машинного обучения и торговать практически любыми торговыми инструментами с непревзойдённым качеством.
|Гибкость
|Широчайшие возможности для настройки: выбор валютных пар, режимов работы, направлений торговли (long/short).
Рекомендации
- Оптимальный депозит: от 300 $ (чем больше депозит, тем лучше, но это не обязательное требование)
- Вид счёта: хеджирование (так как используется мультивалютная торговля на разных таймфреймах одновременно)
- Брокеры для работы: можно использовать любого надёжного брокера, например RoboForex или IC Markets (выбирайте тех, у кого свопы и спреды ниже)
- Подготовка к запуску: обязательно задавайте вопросы мне в личной переписке — я помогу настроить всё правильно с учётом ваших требований для достижения наилучших результатов.
Как это работает — простыми словами
Столп 1: Вычисления на удалённых серверах
Основная задача любого торгового робота — предсказывать будущее движение цены. От качества этих предсказаний напрямую зависит прибыльность сделок. Большинство роботов, использующих машинное обучение, работают по устаревшему принципу: все вычисления происходят прямо на VPS, где одновременно идёт и торговля, и обработка данных. Это создаёт две проблемы:
- Ограничивает возможности машинного обучения.
- Снижает качество торговли из-за нагрузки на VPS.
Мой подход другой:
- Все вычисления вынесены на отдельные мощные серверы.
- MetaTrader занимается только торговлей, а не расчётами — для этого он и был создан.
Робот периодически загружает свежие оптимизации с сервера и обновляет настройки «на лету». Такой подход даёт два ключевых преимущества:
- Постоянное увеличение вычислительной мощности, следовательно, робот торгует всё качественнее.
- Возможность полноценного мультивалютного обучения, с которым другие роботы справиться не могут из-за технических ограничений.
Столп 2: Диверсификация
Диверсификация — один из самых сильных методов повышения стабильности торговли. Она позволяет:
- Выравнивать кривую прибыли.
- Снижать просадки.
- Безопасно увеличивать частоту сделок.
Большинство роботов торгуют одной или несколькими заранее заданными валютными парами. Такая «диверсификация» минимальна и почти не даёт эффекта. Мой робот это исправляет достаточно легко:
- Торгует всеми валютными парами одновременно, максимально усиливая эффект диверсификации.
- Автоматически распределяет объём сделок так, чтобы каждая пара давала равномерный вклад.
Это исключает ситуацию, когда весь риск сосредоточен на одном инструменте. Система распределения работает полностью автоматически.
Столп 3: Торговля портфелем и дополнительные режимы
Когда мы распределяем торговые объёмы между множеством валютных пар и периодов графиков, появляется возможность применять портфельные эффекты — что-то вроде «тонкой настройки» стратегии. Это означает ровно следующее:
- Можно усиливать хеджирование, учитывая состав валют в торговых инструментах.
- Можно усиливать влияние отдельных валют либо, наоборот, компенсировать его.
- Можно включать дополнительные торговые режимы.
Среди таких режимов есть:
- Мартингейл.
- Усреднение.
- Долгосрочное удержание позиций.
- Торговля на положительных свопах.
- Расширенные фильтры.
При торговле большим числом валютных пар одновременно такие подходы становятся гораздо безопаснее, поскольку риски распределяются по всему портфелю. Все дополнительные режимы описаны в доступной документации. Ссылку на нее можно найти в самом начале.