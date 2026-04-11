Gold Snap
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 27 июня 2026
- Активации: 10
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте
Живой сигнал:
https://www.mql5.com/en/signals/2362714
Живой сигнал 2:
https://www.mql5.com/en/signals/2372603
Реальный сигнал v2.0:
https://www.mql5.com/en/signals/2379945
Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999.
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В ходе долгосрочной разработки и реальной рыночной проверки Gold House мы еще раз подтвердили эффективность пробойных стратегий на рынке золота, а также практическую ценность нашей системы адаптивных параметров в реальных торговых условиях.
Однако для любой пробойной системы всегда существует одна практическая проблема:
Если фиксировать прибыль слишком рано, можно упустить настоящее продолжение сильного движения;
Если фиксировать прибыль слишком поздно, часть плавающей прибыли часто будет отдана рынку обратно.
Это не проблема какой-то одной конкретной стратегии, а естественный компромисс, с которым сталкиваются все трендовые и пробойные системы.
Именно поэтому мы выпустили родственный продукт Gold House — Gold Snap.
Если Gold House лучше подходит для сопровождения более полного пробойного движения и нацелен на более высокий потенциал прибыли в одной сделке,
то Gold Snap имеет более прямую задачу: захватывать более быстрые, более короткие и более легко реализуемые прибыльные возможности.
Это не замена Gold House, а дополнение для другого ритма получения прибыли.
Он был создан не для того, чтобы заменить уже зрелый Gold House,
а для того, чтобы закрыть другую, не менее важную торговую потребность.
Один продукт больше ориентирован на захват продолжения тренда,
другой — на более быстрое фиксирование прибыли.
У каждого свои сильные стороны, и они естественно дополняют друг друга.
При совместном использовании они позволяют более полно охватывать разные типы рыночных условий по золоту;
при этом каждый из них также можно использовать отдельно без каких-либо проблем.
Как и все наши системы, Gold Snap не использует усредняющие сетки и не опирается на мартингейл.
Он построен на четкой логике ценовой структуры, ищет качественные торговые возможности в рамках заранее определенных границ риска и использует систему адаптивных параметров, чтобы стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп лучше соответствовали текущей рыночной среде.
Ключевые особенности
• Ориентирован на быстрое получение прибыли на рынке золота
• Основан на пробойной логике, но с более быстрым общим ритмом выхода
• Больший акцент на балансе между винрейтом, эффективностью и скоростью фиксации прибыли
• Более быстро фиксирует прибыль, снижая психологическое давление из-за отката плавающей прибыли
• Встроенная система адаптивных параметров для разных ценовых диапазонов
• Без сетки, без мартингейла, с более четкими границами риска
• Может использоваться вместе с Gold House или отдельно
Для кого он подходит?
Если вам близка пробойная логика Gold House, но вы предпочитаете быстрее фиксировать прибыль и снижать психологическое давление из-за колебаний открытых позиций, тогда Gold Snap может подойти вам лучше.
Если вы хотите одновременно получать выгоду как от продолжения тренда, так и от краткосрочной фиксации прибыли, тогда сочетание Gold House + Gold Snap даст более полное решение.
Рекомендуемая конфигурация
Инструмент: XAUUSD / GOLD
Таймфрейм: можно устанавливать на любой таймфрейм
Минимальный депозит: $100
Рекомендуемый депозит: от $200
Кредитное плечо: 1:30 и выше (для более эффективного использования капитала рекомендуется более высокое плечо)
Среда работы: рекомендуется VPS
Требования к брокеру: счет ECN или RAW с низким спредом, спред по золоту в пределах 25 пунктов
Предупреждение о рисках
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Ни одна торговая система не может полностью избежать просадок и убытков, и Gold Snap не является исключением.
Перед запуском на реальном счете обязательно тщательно протестируйте систему на демо-счете или на небольшом капитале и торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.
Gold snap is a little gem. Low volume, every trade an SL and super profitable. Highly recommended.