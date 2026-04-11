Gold Snap

4.47

Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте

Живой сигнал:
https://www.mql5.com/en/signals/2362714

Живой сигнал 2:
https://www.mql5.com/en/signals/2372603

Реальный сигнал v2.0:
https://www.mql5.com/en/signals/2379945

Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999.

Важно:
После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений.
https://www.mql5.com/en/users/walter2008

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В ходе долгосрочной разработки и реальной рыночной проверки Gold House мы еще раз подтвердили эффективность пробойных стратегий на рынке золота, а также практическую ценность нашей системы адаптивных параметров в реальных торговых условиях.

Однако для любой пробойной системы всегда существует одна практическая проблема:

Если фиксировать прибыль слишком рано, можно упустить настоящее продолжение сильного движения;
Если фиксировать прибыль слишком поздно, часть плавающей прибыли часто будет отдана рынку обратно.

Это не проблема какой-то одной конкретной стратегии, а естественный компромисс, с которым сталкиваются все трендовые и пробойные системы.

Именно поэтому мы выпустили родственный продукт Gold House — Gold Snap.

Если Gold House лучше подходит для сопровождения более полного пробойного движения и нацелен на более высокий потенциал прибыли в одной сделке,
то Gold Snap имеет более прямую задачу: захватывать более быстрые, более короткие и более легко реализуемые прибыльные возможности.

Это не замена Gold House, а дополнение для другого ритма получения прибыли.

Он был создан не для того, чтобы заменить уже зрелый Gold House,
а для того, чтобы закрыть другую, не менее важную торговую потребность.

Один продукт больше ориентирован на захват продолжения тренда,
другой — на более быстрое фиксирование прибыли.

У каждого свои сильные стороны, и они естественно дополняют друг друга.
При совместном использовании они позволяют более полно охватывать разные типы рыночных условий по золоту;
при этом каждый из них также можно использовать отдельно без каких-либо проблем.

Как и все наши системы, Gold Snap не использует усредняющие сетки и не опирается на мартингейл.
Он построен на четкой логике ценовой структуры, ищет качественные торговые возможности в рамках заранее определенных границ риска и использует систему адаптивных параметров, чтобы стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп лучше соответствовали текущей рыночной среде.

Ключевые особенности

• Ориентирован на быстрое получение прибыли на рынке золота
• Основан на пробойной логике, но с более быстрым общим ритмом выхода
• Больший акцент на балансе между винрейтом, эффективностью и скоростью фиксации прибыли
• Более быстро фиксирует прибыль, снижая психологическое давление из-за отката плавающей прибыли
• Встроенная система адаптивных параметров для разных ценовых диапазонов
• Без сетки, без мартингейла, с более четкими границами риска
• Может использоваться вместе с Gold House или отдельно

Для кого он подходит?

Если вам близка пробойная логика Gold House, но вы предпочитаете быстрее фиксировать прибыль и снижать психологическое давление из-за колебаний открытых позиций, тогда Gold Snap может подойти вам лучше.

Если вы хотите одновременно получать выгоду как от продолжения тренда, так и от краткосрочной фиксации прибыли, тогда сочетание Gold House + Gold Snap даст более полное решение.

Рекомендуемая конфигурация

Инструмент: XAUUSD / GOLD
Таймфрейм: можно устанавливать на любой таймфрейм
Минимальный депозит: $100
Рекомендуемый депозит: от $200
Кредитное плечо: 1:30 и выше (для более эффективного использования капитала рекомендуется более высокое плечо)
Среда работы: рекомендуется VPS
Требования к брокеру: счет ECN или RAW с низким спредом, спред по золоту в пределах 25 пунктов

Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Ни одна торговая система не может полностью избежать просадок и убытков, и Gold Snap не является исключением.
Перед запуском на реальном счете обязательно тщательно протестируйте систему на демо-счете или на небольшом капитале и торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.


Отзывы 21
Traderhub
356
Traderhub 2026.07.14 08:53 
 

Gold snap is a little gem. Low volume, every trade an SL and super profitable. Highly recommended.

vladimir9010
659
vladimir9010 2026.07.06 05:27 
 

Gold Snap is profitable and stable EA with very strong support from the developer.

Dsigns byEAthonj
38
Dsigns byEAthonj 2026.07.03 18:23 
 

After backtestings and running on live account since end of May, the EA is proving to be profitable. I have not seen this quality of EA & support elsewhere in mql5. Im happy to finally settle my search for a good EA that does what it promises(with live signal). Most importantly for me is that I did NOT feel any sense of greediness from the author. Onboarding was straight forward unlike other developers who demands doing series of instructions before giving the manual/preset and constantly yelling for a review(or else cant be in elite group). The support I get from Chen feels genuine. This is something you would rarely find in this financial trading space.

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Dragoljub Vujcic
Эксперты
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4.53 (123)
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Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
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Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
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5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
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80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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Фильтр:
zhou xiaoqiang
291
zhou xiaoqiang 2026.07.23 17:38 
 

Like another EA by this author, this EA uses special methods to make backtesting data appear favorable. When I shifted all historical tick data forward by 10 years, the results were significantly different. Real backtesting showed that profitability only began in 2025, with losses occurring almost continuously between 2016 and 2024. This author is committing fraud; anyone interested can contact me for the actual test results.

Chen Jia Qi
15541
Ответ разработчика Chen Jia Qi 2026.07.29 02:44
The result produced by your method does not match the live signal performance. This already proves that you have broken the EA’s strategy logic.
Yasser Hussen Elran Al Anizi
210
Yasser Hussen Elran Al Anizi 2026.07.21 18:25 
 

very very very bad

Chen Jia Qi
15541
Ответ разработчика Chen Jia Qi 2026.07.29 02:36
Hello, our live signals are currently performing well. May I ask what issue you encountered? You can send me the details by private message, and I will be happy to help you check and answer your questions.
Traderhub
356
Traderhub 2026.07.14 08:53 
 

Gold snap is a little gem. Low volume, every trade an SL and super profitable. Highly recommended.

vladimir9010
659
vladimir9010 2026.07.06 05:27 
 

Gold Snap is profitable and stable EA with very strong support from the developer.

Dsigns byEAthonj
38
Dsigns byEAthonj 2026.07.03 18:23 
 

After backtestings and running on live account since end of May, the EA is proving to be profitable. I have not seen this quality of EA & support elsewhere in mql5. Im happy to finally settle my search for a good EA that does what it promises(with live signal). Most importantly for me is that I did NOT feel any sense of greediness from the author. Onboarding was straight forward unlike other developers who demands doing series of instructions before giving the manual/preset and constantly yelling for a review(or else cant be in elite group). The support I get from Chen feels genuine. This is something you would rarely find in this financial trading space.

komkrajang12345
139
komkrajang12345 2026.06.30 13:53 
 

- The support team is outstanding. They are very responsive and provide clear guidance, making it easy to understand and use EA effectively. - This is a high-quality EA for trading opportunities at key support and resistance levels. It give reasonable RR ratio, allowing your trading account to grow consistently over the long term.

Youyi Chen
245
Youyi Chen 2026.06.30 05:27 
 

This EA’s pending order execution is extremely precise, and the trades are almost perfectly aligned with the author’s live signals. It has already brought me very solid profits, and I highly recommend it.

Hamad Abdulaziz
1590
Hamad Abdulaziz 2026.06.29 15:57 
 

After testing it in demo and live account ,I highly recommend using it.you can view live author results as well.

Dong Hai
66
Dong Hai 2026.06.24 09:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

wei li
103
wei li 2026.06.01 07:23 
 

黄金EA运行稳定，回撤可控，收益表现满意。经常也会有止损亏损的时候，不过大体下来还是盈利的时候比较多，盈亏比也很高。作者比较耐心热情，值得购买的一个ea。

Lee Wai Chong
2599
Lee Wai Chong 2026.05.29 15:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Zi Qing Zhu
684
Zi Qing Zhu 2026.05.22 03:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Zakariyaa Karim
358
Zakariyaa Karim 2026.05.21 09:06 
 

GS EA has been consistent and reliable in live trading. It manages risk well and delivers steady results. A solid option for gold traders looking for disciplined automation. DM me if you’d like to verify my live results.

Wattsy040
95
Wattsy040 2026.05.20 16:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Fares3D
921
Fares3D 2026.05.16 08:18 
 

Excellent EA, as we have come to expect from Chen Jia Qi. The strategy is well-designed and performs very smoothly. I started running it from the beginning of this month, and so far it has achieved around 6% profit with only 1% risk. Very impressive performance with controlled risk. Highly recommended.

Zenin Maki
108
Zenin Maki 2026.05.15 09:35 
 

Author support is amazing. reply all detailed and clear. At the beginning I face three consecutive loss and got panic immediately stop using. but after sometime saw live signal has fully recovered from losses and reach ATH I reattach to my chart again. one thing I rlly like about gold snap is each order SL is only 8-9 dollars which is significantly small than other breakout EA on market.One SL can recover by one fully TP or 2-3partially TP. Now I have using it for all my accounts. 2%risk for small, 1% for medium and 0.5% for big. Highly recommend.

Geneiryodan
1651
Geneiryodan 2026.05.15 08:18 
 

Gold Snap has short holding times and good performance. I would like to continue using it for the long term. I think it would be even better with further improvements to reduce consecutive losses.

Update — July 4, 2026

Version 2.0 is even better than the previous version. Many of the top-ranked EAs are deceptive, and their creators are unscrupulous.

Updated July 23, 2026

I initially thought that the V2.0 update had made Gold Snap even better. However, my account has recorded three consecutive losing trades since July 17, even though the one-year backtest did not show a single instance of consecutive losses.

As a result, I have downgraded my assessment of Gold Snap.

Sergey Porphiryev
2272
Sergey Porphiryev 2026.04.18 21:23 
 

I see people here are panicking… I’ll support the product for now and update my review at the end of May with verified results.

On Friday, the EA hit its max DD if we go by the last five years of backtests… of course, that’s not a great start… but let’s still see how it goes.

Just a reminder: on Friday there were unexpected macro news about the end of the conflict in Iran… and all the stop losses were triggered after those highly impactful market events.

Ferran Lopez Navarro
3450
Ferran Lopez Navarro 2026.04.17 14:15 
 

Good performance in these months and the author is attentive.

Chen Jia Qi
15541
Ответ разработчика Chen Jia Qi 2026.05.05 12:50
Hi. Our Live Signal profit has reached a new high. It’s possible there may be an issue with your setup. Please accept our friend request or click my name to contact us. so we can help review your configuration, updates, and usage instructions.
blarxfj
308
blarxfj 2026.04.17 13:55 
 

It is working good so far in the last one month.

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