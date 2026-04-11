Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте

Живой сигнал:

https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2:

https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0:

https://www.mql5.com/en/signals/2379945

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В ходе долгосрочной разработки и реальной рыночной проверки Gold House мы еще раз подтвердили эффективность пробойных стратегий на рынке золота, а также практическую ценность нашей системы адаптивных параметров в реальных торговых условиях.

Однако для любой пробойной системы всегда существует одна практическая проблема:

Если фиксировать прибыль слишком рано, можно упустить настоящее продолжение сильного движения;

Если фиксировать прибыль слишком поздно, часть плавающей прибыли часто будет отдана рынку обратно.

Это не проблема какой-то одной конкретной стратегии, а естественный компромисс, с которым сталкиваются все трендовые и пробойные системы.

Именно поэтому мы выпустили родственный продукт Gold House — Gold Snap.

Если Gold House лучше подходит для сопровождения более полного пробойного движения и нацелен на более высокий потенциал прибыли в одной сделке,

то Gold Snap имеет более прямую задачу: захватывать более быстрые, более короткие и более легко реализуемые прибыльные возможности.

Это не замена Gold House, а дополнение для другого ритма получения прибыли.

Он был создан не для того, чтобы заменить уже зрелый Gold House,

а для того, чтобы закрыть другую, не менее важную торговую потребность.

Один продукт больше ориентирован на захват продолжения тренда,

другой — на более быстрое фиксирование прибыли.

У каждого свои сильные стороны, и они естественно дополняют друг друга.

При совместном использовании они позволяют более полно охватывать разные типы рыночных условий по золоту;

при этом каждый из них также можно использовать отдельно без каких-либо проблем.

Как и все наши системы, Gold Snap не использует усредняющие сетки и не опирается на мартингейл.

Он построен на четкой логике ценовой структуры, ищет качественные торговые возможности в рамках заранее определенных границ риска и использует систему адаптивных параметров, чтобы стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп лучше соответствовали текущей рыночной среде.

Ключевые особенности

• Ориентирован на быстрое получение прибыли на рынке золота

• Основан на пробойной логике, но с более быстрым общим ритмом выхода

• Больший акцент на балансе между винрейтом, эффективностью и скоростью фиксации прибыли

• Более быстро фиксирует прибыль, снижая психологическое давление из-за отката плавающей прибыли

• Встроенная система адаптивных параметров для разных ценовых диапазонов

• Без сетки, без мартингейла, с более четкими границами риска

• Может использоваться вместе с Gold House или отдельно

Для кого он подходит?

Если вам близка пробойная логика Gold House, но вы предпочитаете быстрее фиксировать прибыль и снижать психологическое давление из-за колебаний открытых позиций, тогда Gold Snap может подойти вам лучше.

Если вы хотите одновременно получать выгоду как от продолжения тренда, так и от краткосрочной фиксации прибыли, тогда сочетание Gold House + Gold Snap даст более полное решение.

Рекомендуемая конфигурация

Инструмент: XAUUSD / GOLD

Таймфрейм: можно устанавливать на любой таймфрейм

Минимальный депозит: $100

Рекомендуемый депозит: от $200

Кредитное плечо: 1:30 и выше (для более эффективного использования капитала рекомендуется более высокое плечо)

Среда работы: рекомендуется VPS

Требования к брокеру: счет ECN или RAW с низким спредом, спред по золоту в пределах 25 пунктов

Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Ни одна торговая система не может полностью избежать просадок и убытков, и Gold Snap не является исключением.

Перед запуском на реальном счете обязательно тщательно протестируйте систему на демо-счете или на небольшом капитале и торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить.