Donchian Trend Engine MT4

БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций.

Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.

ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.

Мы — FXEA365. Мы публикуем бэктесты на реальных тиках и указываем просадку по эквити, а не более выигрышную просадку по балансу. Это движок, лежащий в основе наших трендовых продуктов; он выпущен бесплатно, чтобы вы могли проверить его сами, а не верить нам на слово.

=== ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ===
- Вход: бар закрывается за пределами N-барного канала Donchian (настоящий пробой, оценивается только по закрытым барам — без перерисовки).
- Стоп-лосс: жёсткий стоп на КАЖДОЙ сделке, выставляется на уровне SL_ATR x ATR. Никогда не снимается и не расширяется.
- Выход: трейлинг-стоп по ATR (Trail_ATR x ATR), плюс выход по времени после HoldBars, если движение так и не развилось.
- Только одна позиция одновременно. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без скрытого удвоения лота.

Поскольку и вход, и стоп масштабируются по ATR и каналу, логика не зависит от брокера: она не привязана к конкретному спреду, потоку котировок или суффиксу символа.

=== НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ===
Значения по умолчанию — это наша конфигурация для USDJPY H1: N_Channel 40, SL 2.0 ATR, Trail 8.0 ATR, HoldBars 60, только покупки, риск 0.5% на сделку.

Прикрепите советник к графику USDJPY H1, чтобы воспроизвести наши результаты. На других инструментах и таймфреймах вам придётся подобрать собственные настройки — длина пробойного канала, работающая на одном рынке, не переносится на другой, и мы предпочитаем сказать об этом прямо, а не делать вид, что это не так.

=== ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ===
- Это следование за трендом. В боковике оно теряет деньги, в тренде — зарабатывает. Ожидайте долгие периоды без прибыли и долю прибыльных сделок ниже 50% при том, что прибыли крупнее убытков. Такова форма этого преимущества.
- Пробои Donchian работают на сильно трендовых рынках (кроссы JPY, основные криптовалюты). Наши собственные тесты на реальных потоках котировок брокеров показывают, что они НЕ работают на боковых мажорах вроде EURUSD или на золоте. Мы говорим об этом, чтобы вы не потратили недели на самостоятельное открытие этого факта.
- К этому бесплатному продукту пока не приложен реальный форвард-тест.

=== БЭКТЕСТ НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ (именно этой бесплатной сборки) ===
USDJPY H1, с 2017-01 по 2026-06 (9.4 года), реальные тики Dukascopy, режим «все тики», $10,000, настройки по умолчанию, риск 0.5%:
- Профит-фактор: 1.50
- Чистая прибыль: +$16,522 (счёт x2.65)
- Максимальная просадка по эквити: 10.3%
- Сделок: 631 Доля прибыльных: 34.5%
Доля прибыльных 34.5% — это нормально для пробойного следования за трендом: большинство сделок дают небольшие убытки, а результат вытягивают несколько крупных прибылей. Прежде чем доверять этим цифрам, проведите тот же тест самостоятельно.

=== ЧТО ДОБАВЛЯЮТ ПЛАТНЫЕ СОВЕТНИКИ ===
Этот движок — честное ядро. Наши платные продукты добавляют то, на что ушло больше всего времени:
- Откалиброванные настройки под каждый рынок, проверенные на данных с реальными тиками у нескольких брокеров.
- Лестница риска (защитная / стандартная / агрессивная) с измеренной просадкой на каждом уровне.
- Фильтр экономического календаря, защитный механизм на уровне счёта и панель-дашборд на графике.
- Версии для нескольких пар и мультиактивных портфелей.

Megamax Donchian Trend (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Megamax Donchian Pound Yen (GBPJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/182661
Atlas Diversified Trend Portfolio (5 рынков в одном советнике): https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032

Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller

=== БЕСПЛАТНЫЕ УТИЛИТЫ (тоже на 100% бесплатные) ===
Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
Rapid Trade Panel: https://www.mql5.com/en/market/product/182635

Если этот движок окажется вам полезен, отзыв поможет нам больше всего остального. Вопросы приветствуются — мы на них отвечаем.
Рекомендуем также
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.67 (3)
Эксперты
Автоматический торговый советник .Это бесплатная версия советника "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792 .В основу работы робота заложены 2 стратегии :на пересечении скользящих средних и индикатора Боллинджер Бандс .В платной версии доступны три стратегии,что увеличивает прибыльность в несколько раз .Предназначен для валютной пары EURUSD  H1.Возможно использовать и на других инструментах после оптимизации.Тестировать только на тиковых данных. **Не использует  таких опа
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Ра
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.72 (43)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.64 (11)
Эксперты
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5
FREE
MACD LevelTrader
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.   Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell            5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Эксперты
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Эксперты
Данный советник анализирует движение цены по последним свечам и определяет, будет ли разворот, или большая коррекция тренда. Также, анализируются показания некоторых индикаторов (их параметры можно настраивать). Является бесплатной версией Proftrader . В отличии от полной версии, в бесплатной версии советника начальный лот не может быть выше 0.1, торговая пара только EURUSD, а также он имеет меньше настраиваемых параметров.  Входные параметры Lots  - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.36 (11)
Эксперты
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Эксперты
Автоматическая торговая система на основе индикатора Morning Flat ,выставляет отложенные ордера на границах  ночного канала .Все сделки имеют фиксированный стоп лосс и тейк профит .Торгуемая пара GBPUSD H1 ,возможно использование и на других инструментах после оптимизации. Советник содержит отключаемый индикатор флета .Время работы робота во входных параметрах соответствуют (+2GMT London),при переходе на летнее-зимнее время нужно корректировать время вручную . * Использовать настройки по умолчан
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Эксперты
Этот советник (100% автоматический) может комбинировать два индикатора для создания стратегии, эта версия под названием «Медвежья версия» (ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ) содержит 2 индикатора: CCI и RSI. С помощью простого личного сообщения вы можете связаться со мной, чтобы попросить вашу «медвежью» (или SUPERIOR версию) советника с выбранными вами индикаторами и с вашими условиями, и после того, как я согласен, я выставлю его здесь на рынок, или перейду по ссылке на внизу страницы, которая приведет вас к
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.6 (5)
Эксперты
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
Shauns FVG
Shaun Mark Featherstone
Эксперты
Shaun’s FVG EA (Free Edition)   is a rules‑based Fair Value Gap pullback system built for XAUUSD M15. It identifies bullish/bearish imbalance zones, waits for a pullback into the gap, and only then executes a trade — ensuring entries are based on structure rather than impulse. How It Trades Fair Value Gap detection   for institutional imbalance zones Pullback confirmation   before entry Trend alignment   via SMA direction Optional RSI + ATR filters   to avoid weak signals Higher‑timeframe conf
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Эксперты
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
2.5 (2)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Эксперты
SAAD TrendTracker - полностью автоматический эксперт. Он основан на математических алгоритмах индикатора Trend Tracker и SAADScalper. Советник совершает скальперские сделки благодаря мощной стратегии входа на основе SAADScalper. К неудачным скальперским сделкам советник применяет уникальную стратегию на основе индикатора Trend Tracker. Советник предназначен для работы на таймфреймах M1, M5, M15 и M30. Для большей точности эксперт анализирует дневные графики. Для работы с неудачными сделками по и
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.94 (52)
Эксперты
MyGrid Scalper Либо вы ведете его, либо он ведет вас. Более 29 000 загрузок с 2022 года — без хайпа, без шума, без скидок. Только последовательная реализация в руках тех, кто понимает. Основная информация Символ:   любой (оптимизирован по умолчанию: XAUUSD) Таймфрейм:   любой (оптимизирован по умолчанию:   M5   ) Тип:   Сеточный советник с мягким мартингейлом (по умолчанию 1,5) Управление лотами:   установите множитель 1,0 для фиксированных лотов. Тип счета:   ECN рекомендуется, но не обязател
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Эксперты
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Эксперты
Советник семейства Forex Fraus , система предназначена для скальпинга на паре EUR/USD таймфрейм M1 (для пятизначных котировок после запятой), и адаптированна для счетов с быстрым исполнением ордеров. Принцип работы Покупает на экстремальных минимумах и продаёт на экстремальных максимумах значений индикатора Stochastic. При поступлении сигнала ордера открываются путём нагнетания, используя тиковые данные. Закрытие позиций осуществляется с помощью Trailing Stop Не закрытые позиции закрываются при
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Эксперты
Стратегия   в основном использует технический индикатор   MACD , следуя за основным трендом, и открывает сделки при появлении сигнала на   M1 . Подходит для торговли   золотом (XAUUSD) , а также других товаров с четкими трендами. Параметры: Включение длинных/коротких позиций:   Активировать Размер счета:   $1,000 или $10,000 Для счета   $1,000   рекомендуется   1 сделка одновременно . Для счета   $10,000   можно увеличить лимит до   10 сделок . Фиксированный размер лота:   0.01 Расширенное упра
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Эксперты
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.8 (5)
Эксперты
Grid Engulfing   is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Эксперты
- Picidea Hunter – a powerful forex Expert Advisor (EA) ! Picidea leverages the Martingale and grid strategies to maximize trading opportunities, ensuring precision and efficiency in every move. With its intelligent order management system, Picidea smartly closes all orders at your predefined profit target. It also balances profit and loss by averaging them out, closing both winning and losing trades strategically to optimize your returns. Perfect for traders seeking a reliable and automated so
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Эксперты
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
AutoClusterEdge
Hoang Loc Tran
Эксперты
AutoClusterEdge – Nguồn điện có cấu trúc. Phục hồi chiến lược. AutoClusterEdge là một hệ thống tự động dịch hoàn toàn được thiết kế cho các giao dịch dựa trên hệ thống mạng. Hệ thống tích hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động (MA) và Phạm vi biến động thực trung bình (ATR) để khởi tạo và quản lý các cụm giao dịch, điều chỉnh mô-đun thế một cách hoạt động bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và thực hiện lệnh thoát chiến lược có điều kiện. Hệ thống này đặc biệt phù hợp với nhữn
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Эксперты
Принцип работы аналогичен https://www.mql5.com/ru/market/product/25552 , но используется фиксированный лот 0.01 Советник ожидает ценового выброса в соответствии с определенной логикой и открывает позицию в направлении выброса со стоп-лоссом и тейк-профитом. Когда позиции в прибыли, они сопровождаются интеллектуальным трейлинг-стопом, основанном на прошедшем с момента открытия позиции времени. Работает с 5-значными и 4-значными котировками. Необходимо использовать на графике M1. Не нужны историч
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Эксперты
Этот советник торгует с использованием пересечения скользящих средних. Он предлагает полностью настраиваемые параметры, гибкие настройки управления позициями, а также множество полезных функций, таких как настраиваемые торговые сессии и режим мартингейла и обратного мартингейла. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Все продукты ] Простота использования и контроля Полностью настраиваемые параметры скользящей средней Он реализуе
FREE
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Другие продукты этого автора
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидит
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показ
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы
FREE
MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
FREE
Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.co
FREE
Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://ww
FREE
Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
FREE
Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
FREE
Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
FREE
Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1 ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок. MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана н
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок. NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему тольк
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий со
Ethereum Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ETHEREUM TREND — трендследящий советник на канале Дончиана для ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику ETHUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм ETHUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. ETHEREUM TREND — это автоматическая торговая система для Ethereum (ETHUSD) на таймфрейме H4. Это чистый трендследящий советник, работающий по строгим п
Bitcoin Nova Aggressive MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN NOVA EA — агрессивный трендовый советник BTCUSD H4 (высокий риск) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это АГРЕССИВНЫЙ продукт с высоким риском. Он использует большой риск на сделку по умолчанию (RiskPercent = 10, MaxLo
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв