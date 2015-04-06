Bitcoin Comet Trend Follower MT4
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.33
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 5
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.
BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чистый трендследящий советник: он ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана в направлении долгосрочного тренда, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом без фиксированного тейк-профита. Логика системы исходит из того, что большинство сделок будут небольшими убытками или закрытием в ноль, и рассчитана на то, чтобы меньшая часть сильных, устойчивых криптотрендов определяла итоговый результат. В комплект включены готовые пресеты как для BTCUSD, так и для ETHUSD.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим работы по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наибольшую доходность и допускает более глубокие просадки. Выбирайте режим работы (Run-Mode), соответствующий вашему счёту и темпераменту: Defensive (защитный) или Aggressive (агрессивный) — это повседневные рекомендуемые варианты; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к большим колебаниям капитала. Все приведённые ниже бэктесты являются историческими и не являются реальным торговым результатом.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, BTCUSD H4 2018-2025, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive (защитный): +104% / Profit Factor 2.57 / макс. просадка по средствам 5.5%
- Standard (стандартный): +324% / Profit Factor 2.37 / макс. просадка по средствам 8.3%
- Aggressive (агрессивный, рекомендуется): +1,328% / Profit Factor 2.03 / макс. просадка по средствам 16.1%
- Ultra (по умолчанию при публикации): +3,700% / Profit Factor 2.19 / макс. просадка по средствам 18.2%
Каждый уровень торгует по одному и тому же сигналу; масштабируется только риск размера позиции. Все 8 календарных лет были положительными на уровне Standard (2018 +27% | 2019 +26% | 2020 +17% | 2021 +11% | 2022 +13% | 2023 +52% | 2024 +9% | 2025 +9%); более высокие уровни масштабируют ту же годовую картину вверх как по доходности, так и по просадке. 128 сделок, доля прибыльных 46.1%.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, а трендследящие системы переживают длительные периоды небольших убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте описание целиком, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана (по умолчанию 20 баров H4). Сделка открывается, когда цена выходит за границы канала на подтверждающий буфер, измеряемый в ATR, что отсеивает незначительные проколы полосы и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Фильтр тренда — торговля по наклону
Входы совершаются только в направлении наклона SMA200. Когда долгосрочное среднее растёт, советник ищет пробои вверх; когда оно падает — ищет пробои вниз. Это удерживает сделки в согласии с доминирующим режимом рынка, а не против него. По умолчанию включены как длинные, так и короткие позиции.
3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. Одно и то же расстояние ATR×4 служит и начальным, и трейлинг-стопом: по мере движения цены стоп следует за ней, фиксируя большую часть движения и оставляя место для нормальной волатильности. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается только когда цена откатывается на величину трейлинг-дистанции.
4) Расчёт размера позиции
Объём лота рассчитывается исходя из процента риска от баланса относительно расстояния до начального стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Поскольку Bitcoin может давать гэпы и двигаться быстро, по умолчанию используется более широкий допуск проскальзывания.
РЕЖИМ РАБОТЫ (RUN-MODE): ОДИН СПИСОК ДЛЯ РИСКА
BITCOIN COMET включает селектор режима работы с четырьмя настройками — числа для каждой из них приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка роста — высокая доходность при умеренной просадке
- Ultra: значение по умолчанию при публикации — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вблизи событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Ограничение дневного убытка и защитные механизмы от серии убытков
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, прибыль/убыток за сегодня / неделю / месяц / всё время, доля прибыльных, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка, спред и следующее событие высокой важности
- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии сделок и предупреждениях о марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: BTCUSD (Bitcoin)
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта и волатильности Bitcoin; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для BTCUSD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по криптовалютам у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Режим работы по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если вы принимаете более глубокую просадку.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала пробоя Дончиана (в барах H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: расстояние трейлинг- и начального стопа (множитель ATR)
- BreakMargin: буфер подтверждения пробоя (множитель ATR)
- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда
- TradeLong, TradeShort: включение длинных / коротких позиций
- Slippage: максимальное проскальзывание (шире для криптовалют)
- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт представляет собой программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкую долю прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки во время флэтовых рынков; Bitcoin крайне волатилен и может давать гэпы. Режим Ultra по умолчанию намеренно агрессивен; начните с демо-счёта и перейдите на Aggressive, Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы допустить. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых вы можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Маркет и доставляются вам автоматически.
Возможно, вы знаете нас по нашему бесплатному индикатору Crypto Trend Channel — это откалиброванная, проверенная на реальных тиках версия для реальной торговли: https://www.mql5.com/en/market/product/185642
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.
BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чистый трендследящий советник: он ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана в направлении долгосрочного тренда, а затем сопровождает движение трейлинг-стопом без фиксированного тейк-профита. Логика системы исходит из того, что большинство сделок будут небольшими убытками или закрытием в ноль, и рассчитана на то, чтобы меньшая часть сильных, устойчивых криптотрендов определяла итоговый результат. В комплект включены готовые пресеты как для BTCUSD, так и для ETHUSD.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим работы по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наибольшую доходность и допускает более глубокие просадки. Выбирайте режим работы (Run-Mode), соответствующий вашему счёту и темпераменту: Defensive (защитный) или Aggressive (агрессивный) — это повседневные рекомендуемые варианты; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к большим колебаниям капитала. Все приведённые ниже бэктесты являются историческими и не являются реальным торговым результатом.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, BTCUSD H4 2018-2025, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive (защитный): +104% / Profit Factor 2.57 / макс. просадка по средствам 5.5%
- Standard (стандартный): +324% / Profit Factor 2.37 / макс. просадка по средствам 8.3%
- Aggressive (агрессивный, рекомендуется): +1,328% / Profit Factor 2.03 / макс. просадка по средствам 16.1%
- Ultra (по умолчанию при публикации): +3,700% / Profit Factor 2.19 / макс. просадка по средствам 18.2%
Каждый уровень торгует по одному и тому же сигналу; масштабируется только риск размера позиции. Все 8 календарных лет были положительными на уровне Standard (2018 +27% | 2019 +26% | 2020 +17% | 2021 +11% | 2022 +13% | 2023 +52% | 2024 +9% | 2025 +9%); более высокие уровни масштабируют ту же годовую картину вверх как по доходности, так и по просадке. 128 сделок, доля прибыльных 46.1%.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, а трендследящие системы переживают длительные периоды небольших убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте описание целиком, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана (по умолчанию 20 баров H4). Сделка открывается, когда цена выходит за границы канала на подтверждающий буфер, измеряемый в ATR, что отсеивает незначительные проколы полосы и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Фильтр тренда — торговля по наклону
Входы совершаются только в направлении наклона SMA200. Когда долгосрочное среднее растёт, советник ищет пробои вверх; когда оно падает — ищет пробои вниз. Это удерживает сделки в согласии с доминирующим режимом рынка, а не против него. По умолчанию включены как длинные, так и короткие позиции.
3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. Одно и то же расстояние ATR×4 служит и начальным, и трейлинг-стопом: по мере движения цены стоп следует за ней, фиксируя большую часть движения и оставляя место для нормальной волатильности. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается только когда цена откатывается на величину трейлинг-дистанции.
4) Расчёт размера позиции
Объём лота рассчитывается исходя из процента риска от баланса относительно расстояния до начального стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Поскольку Bitcoin может давать гэпы и двигаться быстро, по умолчанию используется более широкий допуск проскальзывания.
РЕЖИМ РАБОТЫ (RUN-MODE): ОДИН СПИСОК ДЛЯ РИСКА
BITCOIN COMET включает селектор режима работы с четырьмя настройками — числа для каждой из них приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка роста — высокая доходность при умеренной просадке
- Ultra: значение по умолчанию при публикации — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вблизи событий высокой важности (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Ограничение дневного убытка и защитные механизмы от серии убытков
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, прибыль/убыток за сегодня / неделю / месяц / всё время, доля прибыльных, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка, спред и следующее событие высокой важности
- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии сделок и предупреждениях о марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: BTCUSD (Bitcoin)
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта и волатильности Bitcoin; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для BTCUSD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по криптовалютам у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Режим работы по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если вы принимаете более глубокую просадку.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала пробоя Дончиана (в барах H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: расстояние трейлинг- и начального стопа (множитель ATR)
- BreakMargin: буфер подтверждения пробоя (множитель ATR)
- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда
- TradeLong, TradeShort: включение длинных / коротких позиций
- Slippage: максимальное проскальзывание (шире для криптовалют)
- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт представляет собой программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкую долю прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки во время флэтовых рынков; Bitcoin крайне волатилен и может давать гэпы. Режим Ultra по умолчанию намеренно агрессивен; начните с демо-счёта и перейдите на Aggressive, Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы допустить. Торгуйте только теми деньгами, потерю которых вы можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Маркет и доставляются вам автоматически.
Возможно, вы знаете нас по нашему бесплатному индикатору Crypto Trend Channel — это откалиброванная, проверенная на реальных тиках версия для реальной торговли: https://www.mql5.com/en/market/product/185642
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297