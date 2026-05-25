Торговый сигнал в реальном времени

Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени:

https://www.mql5.com/ru/signals/2372719



Официальная информация

Профиль продавца

Официальный канал



Руководство пользователя

Инструкции по установке и использованию:

Открыть руководство пользователя

Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD.

Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяет системе обрабатывать последовательное рыночное поведение и структурно анализировать ценовую динамику.



Модель ориентирована на выявление определённых паттернов движения цены золота, волатильности и временных условий.

Вместо использования фиксированных традиционных сигналов советник анализирует рынок через обученную нейронную модель и открывает сделки только при обнаружении подходящих условий.



Zerqon EA не торгует непрерывно.

Могут возникать периоды полного отсутствия сделок, тогда как благоприятные фазы рынка XAUUSD могут приводить к открытию нескольких позиций за короткий промежуток времени.



Каждая сделка сопровождается заранее заданными уровнями Stop Loss и Take Profit.

Для динамического сопровождения позиций также используется механизм трейлинг-стопа.



Данный советник предназначен для пользователей, предпочитающих выборочный подход к торговле на основе нейронных сетей, ориентированный на золото, контролируемое исполнение и переменную торговую активность.

Ключевые характеристики

Не использует высокорисковые методы торговли, такие как мартингейл, сетка или усреднение

Допускает до 5 открытых позиций одновременно

Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом (Stop Loss)

Разработан для простой работы с использованием настроек по умолчанию

Включает фильтры по времени и новостям для снижения рисков в периоды аномального поведения цены, резких движений и гэпов

Поддерживает функцию безубытка (Break-even) для защиты прибыли, когда сделка идет в плюс

Поддерживает трейлинг-стоп (Trailing Stop) для фиксации прибыли при движении рынка

Полностью автоматический советник (Expert Advisor)

Рекомендации Торговая пара: XAUUSD Таймфрейм: M15 Минимальный депозит: 600 USD Кредитное плечо: 1:30 или выше Режим торговли: Hedging Тип счета: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Валюта счета: USD, EUR, GBP, JPY, CAD и др. (Любая основная валюта и большинство других) Уровень риска сигнала: 0.007 Уровни риска Ожидаемая просадка 0.005 10% 0.01 20% 0.015 30%

PrizmaL: Когда трейдинг становится искусством

Разработка торгового робота похожа на написание сложной музыки или книги.

Нельзя просто набросать ноты — нужна гармония.

Именно так создается серия PrizmaL.



Это не просто набор индикаторов, а цельная философия.

Я трачу месяцы на анализ, тестирование и доработку, чтобы вы получили продукт, в котором каждая деталь работает на общую устойчивость системы.



Мой подход — не теоретический, он закален в боях.

Фундамент этой серии был заложен стратегией, ставшей серебряным призером легендарного чемпионата MQL5 Automated Trading Championship 2008, показав более 1500% прибыли всего за три месяца.

Сегодня я использую и развиваю те же принципы победителей, предлагая вам инструменты, созданные с уважением к рынку и вашему капиталу.



Цена и Распространение

Текущая цена: $299



Этот советник использует модель поэтапного повышения цены.

Стоимость будет постепенно расти по мере распространения.



Применяется модель контролируемого распространения.

Количество копий намеренно ограничено, чтобы снизить влияние чрезмерной концентрации стратегии на рынке и сохранить стабильные условия исполнения.



Итоговая целевая цена для этого советника: $1499

Внимание

Этот советник распространяется исключительно через веб-сайт MQL5.

Любое третье лицо, утверждающее, что представляет меня или предлагает этот EA вне официальной платформы MQL5, не имеет на это прав. Пожалуйста, блокируйте такие контакты и сообщайте о спаме.

Покупки, совершенные не через сайт MQL5, могут подразумевать неавторизованные или модифицированные версии.

Такие версии могут работать некорректно и не подлежат обновлению или официальной поддержке.

Дисклеймер

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты, бэктесты, статистика, скриншоты, данные мониторинга и исторические результаты приведены только для справки и не гарантируют будущих результатов.

Этот торговый советник является программным инструментом, предназначенным только для информационных, образовательных и исследовательских целей.

Он не является финансовой консультацией, инвестиционной рекомендацией, управлением портфелем или персональной торговой рекомендацией.

Советник может совершать убыточные сделки, включая несколько сделок по Stop Loss подряд.

Такие периоды являются частью риск-профиля стратегии и не означают автоматически, что советник работает неправильно.

Результаты могут отличаться из-за рыночных условий, изменения поведения цены, спредов, проскальзывания, качества исполнения, комиссий, спецификаций символов, ликвидности, настроек платформы и других факторов торговой среды.

Советник предоставляется «как есть».

Пользователь несет ответственность за тестирование, настройку, управление рисками, защиту счета, настройки платформы и все торговые решения.

Продукт может быть в любое время удален из новых продаж или публичного листинга.

Пользователи, которые уже приобрели продукт, сохранят доступ к своей приобретённой копии через платформу MQL5 и терминал.

Полный текст дисклеймера на английском языке доступен здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770089