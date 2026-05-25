Zerqon EA

3.43

Торговый сигнал в реальном времени
Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени:
https://www.mql5.com/ru/signals/2372719

Официальная информация
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Руководство пользователя
Инструкции по установке и использованию:
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Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD.
Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяет системе обрабатывать последовательное рыночное поведение и структурно анализировать ценовую динамику.

Модель ориентирована на выявление определённых паттернов движения цены золота, волатильности и временных условий.
Вместо использования фиксированных традиционных сигналов советник анализирует рынок через обученную нейронную модель и открывает сделки только при обнаружении подходящих условий.

Zerqon EA не торгует непрерывно.
Могут возникать периоды полного отсутствия сделок, тогда как благоприятные фазы рынка XAUUSD могут приводить к открытию нескольких позиций за короткий промежуток времени.

Каждая сделка сопровождается заранее заданными уровнями Stop Loss и Take Profit.
Для динамического сопровождения позиций также используется механизм трейлинг-стопа.

Данный советник предназначен для пользователей, предпочитающих выборочный подход к торговле на основе нейронных сетей, ориентированный на золото, контролируемое исполнение и переменную торговую активность.


Ключевые характеристики

  • Не использует высокорисковые методы торговли, такие как мартингейл, сетка или усреднение
  • Допускает до 5 открытых позиций одновременно
  • Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом (Stop Loss)
  • Разработан для простой работы с использованием настроек по умолчанию
  • Включает фильтры по времени и новостям для снижения рисков в периоды аномального поведения цены, резких движений и гэпов
  • Поддерживает функцию безубытка (Break-even) для защиты прибыли, когда сделка идет в плюс
  • Поддерживает трейлинг-стоп (Trailing Stop) для фиксации прибыли при движении рынка
  • Полностью автоматический советник (Expert Advisor)

Рекомендации    
Торговая пара: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Минимальный депозит: 600 USD
Кредитное плечо: 1:30 или выше  
Режим торговли: Hedging  
Тип счета: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
Валюта счета: USD, EUR, GBP, JPY, CAD и др. (Любая основная валюта и большинство других)  
Уровень риска сигнала: 0.007  
     
Уровни риска Ожидаемая просадка  
0.005 10%  
0.01 20%  
0.015 30%  

PrizmaL: Когда трейдинг становится искусством
Разработка торгового робота похожа на написание сложной музыки или книги.
Нельзя просто набросать ноты — нужна гармония.
Именно так создается серия PrizmaL.

Это не просто набор индикаторов, а цельная философия.
Я трачу месяцы на анализ, тестирование и доработку, чтобы вы получили продукт, в котором каждая деталь работает на общую устойчивость системы.

Мой подход — не теоретический, он закален в боях.
Фундамент этой серии был заложен стратегией, ставшей серебряным призером легендарного чемпионата MQL5 Automated Trading Championship 2008, показав более 1500% прибыли всего за три месяца.
Сегодня я использую и развиваю те же принципы победителей, предлагая вам инструменты, созданные с уважением к рынку и вашему капиталу.


Цена и Распространение
Текущая цена: $299

Этот советник использует модель поэтапного повышения цены.
Стоимость будет постепенно расти по мере распространения.

Применяется модель контролируемого распространения.
Количество копий намеренно ограничено, чтобы снизить влияние чрезмерной концентрации стратегии на рынке и сохранить стабильные условия исполнения.

Итоговая целевая цена для этого советника: $1499


Внимание

  • Этот советник распространяется исключительно через веб-сайт MQL5.
  • Любое третье лицо, утверждающее, что представляет меня или предлагает этот EA вне официальной платформы MQL5, не имеет на это прав. Пожалуйста, блокируйте такие контакты и сообщайте о спаме.
  • Покупки, совершенные не через сайт MQL5, могут подразумевать неавторизованные или модифицированные версии.
  • Такие версии могут работать некорректно и не подлежат обновлению или официальной поддержке.

Дисклеймер
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Прошлые результаты, бэктесты, статистика, скриншоты, данные мониторинга и исторические результаты приведены только для справки и не гарантируют будущих результатов.
Этот торговый советник является программным инструментом, предназначенным только для информационных, образовательных и исследовательских целей.
Он не является финансовой консультацией, инвестиционной рекомендацией, управлением портфелем или персональной торговой рекомендацией.
Советник может совершать убыточные сделки, включая несколько сделок по Stop Loss подряд.
Такие периоды являются частью риск-профиля стратегии и не означают автоматически, что советник работает неправильно.
Результаты могут отличаться из-за рыночных условий, изменения поведения цены, спредов, проскальзывания, качества исполнения, комиссий, спецификаций символов, ликвидности, настроек платформы и других факторов торговой среды.
Советник предоставляется «как есть».
Пользователь несет ответственность за тестирование, настройку, управление рисками, защиту счета, настройки платформы и все торговые решения.
Продукт может быть в любое время удален из новых продаж или публичного листинга.
Пользователи, которые уже приобрели продукт, сохранят доступ к своей приобретённой копии через платформу MQL5 и терминал.
Полный текст дисклеймера на английском языке доступен здесь: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770089

Отзывы 29
johnson103
57
johnson103 2026.07.20 11:12 
 

I've been testing and using this EA for a few months now, and I honestly don't understand some of the negative reviews. No EA is designed to make you rich in a week, and anyone expecting that is setting unrealistic expectations. From my testing, it's clear that there are tougher periods—November and December 2025 are good examples—but the EA has consistently recovered over time. That's simply how trading works; no strategy wins every month. As long as you use sensible risk management and realistic position sizing, I don't see much to dislike. I've been running it on the default settings, £500.00 per 0.01 (only look to increase after a full month) and have been happy with the results so far (Started with £500.00 in May and currently holding just under £900.00) Just remember that patience and proper money management are just as important as the EA itself.

**EDIT** As like everyone, had a rough week last week - Developer has acted and released new version that shows the EA being more careful. Looking forward using this on my live account as the backtests show promising profits.

Albert Ebenezer
686
Albert Ebenezer 2026.07.14 11:07 
 

The first EA that actually made safe money from trading Gold. Very good risk management. I'm extremely happy with this EA and the seller is amazing with his responses and assistance. Trust me, I have used many many EA's for Gold and finally I have found something that works consistently with a highly volatile Gold. Thank you Valdimir. Sincere appreciation and all the best for your great product. Your EA was the first that I can run and sleep peacefully at the same time :))

One review mentions 60% drawdown. It's either a lie or the account balance is too little and not the min $600 as recommended. At the most, the SL's will kick in for all the 4-5 trades it holds which can only be a maximum worst case value of $100 ($20 x 5 trades). So with simple math, the $100 worst case scenario loss is less than 15%. In my opinion, one os the safest EA's for the long run.

Liang Guo
467
Liang Guo 2026.07.09 10:59 
 

Good

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Фильтр:
Hermann Langer
646
Hermann Langer 2026.08.04 17:45 
 

it seems, since v 22.105 machine works like expected. Before, the algorithm was already good, but the EA failed in keeping in the winnings, going on and on until market finally turned against. That was for sure profitable if all went right, but also quite dangerous with potential for large drawdowns. Now it stops after some trades in plus and got a strict daily DD limit. So, winnings are kept and potential losses are limited. Im sure there will be days again with challenging market conditions, but the damage here cant get too big anymore. I recommend to work with the standard settings. Also, Mr. Lekhovitser`s customer service is friendly and helpful. I like this EA.

Olve Wesley
118
Olve Wesley 2026.07.24 05:37 
 

What a terrible day. The EA couldn't effectively identify trend reversals, opening a trade every 15 minutes. The logic was simple and brute-force. Unfortunately, I can only give it 1 star for now.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.25 10:53
Thank you for your honest feedback.
I understand how disappointing a trading day like this can be.
I have already released an updated version with newly optimized parameters, and I will continue monitoring its performance across different market conditions.
Your feedback is appreciated and helps me improve Zerqon further.
En Li
175
En Li 2026.07.23 16:26 
 

我使用了将近一个月，糟糕透了，我是300美元开始运行的，已经亏损完了。说说我的使用感受吧，这个EA趋势来临的时候，它确实能带来少部分盈利，但是趋势明显走完了或者趋势末端，它却还在逆向开单导致一直止损，直至爆仓。我会在补充300美元进去运行，看看最终效果，如果再次亏损，我将会卸载它。希望能给一个更改这条评论和评分的机会。国内的朋友，可以相互交流一下VX：zxkj68688

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 18:02
感谢您分享近一个月的真实使用体验。 我理解，这样的结果确实非常令人失望。
您观察到的情况是存在的。
Zerqon并不是简单地根据当前可见趋势开仓，而是根据内部模型和交易条件判断市场方向。
当趋势接近尾声或市场突然反转时，模型有时仍然会继续确认原来的方向，并开出新的独立交易。
在这种情况下，就可能出现连续止损。
任何交易算法都无法每次准确识别趋势结束和市场反转。
我目前正在开发和测试新的保护功能，其中包括日内利润锁定功能。
我希望能够在近期发布相关更新。
感谢您的坦诚反馈以及继续测试这款EA。
bakenskiy
128
bakenskiy 2026.07.23 13:16 
 

not working

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 17:56
Thank you for your feedback. Please contact me directly through MQL5 messages and provide a little more information about what is not working.
You can send a screenshot of the chart, the Experts and Journal tabs, and your current EA settings.
I will review the information and help identify the cause of the issue.
Max
22
Max 2026.07.23 12:18 
 

i didn't wanted to write this review but now i have to i bought this Ea on 29th june its almost a month and i have lost around 1000$ with this Ea i suggested some chnages to the author but he said he is testing it today the loss is 172$ yesterday it made the profit of 42$ before that also last week it didnt traded at all i have understood one thing every Ea works in backtest only or even some works those are only for small timeframe eventually every ea loses regarding the Author he is nice guy i didn't had any issue in services

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 17:50
Thank you for sharing your honest experience. I understand how disappointing this result has been, especially after almost one month of using the EA.
The recent market conditions were particularly difficult for Zerqon, and the strategy was not able to handle several of these movements successfully. Regarding the improvements you suggested, I am currently working on additional protection functions and continuing to test them.
I hope to release an update with these new functions in the near future. Thank you as well for your kind words about my support.
johnson103
57
johnson103 2026.07.20 11:12 
 

I've been testing and using this EA for a few months now, and I honestly don't understand some of the negative reviews. No EA is designed to make you rich in a week, and anyone expecting that is setting unrealistic expectations. From my testing, it's clear that there are tougher periods—November and December 2025 are good examples—but the EA has consistently recovered over time. That's simply how trading works; no strategy wins every month. As long as you use sensible risk management and realistic position sizing, I don't see much to dislike. I've been running it on the default settings, £500.00 per 0.01 (only look to increase after a full month) and have been happy with the results so far (Started with £500.00 in May and currently holding just under £900.00) Just remember that patience and proper money management are just as important as the EA itself.

**EDIT** As like everyone, had a rough week last week - Developer has acted and released new version that shows the EA being more careful. Looking forward using this on my live account as the backtests show promising profits.

刘向东
38
刘向东 2026.07.17 03:56 
 

Don’t buy this EA—you’ll regret it instantly. It’s absolute garbage. The developer only focuses on releasing brand-new EAs and refuses to update this old one on purpose, just scamming people out of their money. Anyone thinking about purchasing it, be warned—it’s terrible. See my live test screenshots below.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.17 08:46
Hello. I take all customer reports seriously and review them based on verifiable trading data.
The transactions shown in the screenshot do not appear to correspond to the operating logic of this EA.
First, the EA did not generate any trades on the date shown in your report.
Second, this strategy can open positions only at 15-minute intervals, specifically at 00, 15, 30, or 45 minutes of each hour.
Several opening times shown in the screenshot do not match this logic.
For this reason, the provided trades cannot currently be confirmed as having been opened by this EA.
Please contact me directly and provide the broker name, account type, exact symbol, EA version, settings, complete MT5 trading history, order comments, Magic Numbers, and the Experts and Journal logs.
I will reproduce the same period using your broker’s historical data and review the discrepancy with you objectively.
Once the full technical information is available, I will be able to determine precisely which EA generated these transactions and why the account results differ.
Albert Ebenezer
686
Albert Ebenezer 2026.07.14 11:07 
 

The first EA that actually made safe money from trading Gold. Very good risk management. I'm extremely happy with this EA and the seller is amazing with his responses and assistance. Trust me, I have used many many EA's for Gold and finally I have found something that works consistently with a highly volatile Gold. Thank you Valdimir. Sincere appreciation and all the best for your great product. Your EA was the first that I can run and sleep peacefully at the same time :))

One review mentions 60% drawdown. It's either a lie or the account balance is too little and not the min $600 as recommended. At the most, the SL's will kick in for all the 4-5 trades it holds which can only be a maximum worst case value of $100 ($20 x 5 trades). So with simple math, the $100 worst case scenario loss is less than 15%. In my opinion, one os the safest EA's for the long run.

Ammar Yousef Mohammad Tarshehawi
139
Ammar Yousef Mohammad Tarshehawi 2026.07.09 19:39 
 

The EA showed a maximum drawdown of around 20% during backtesting. However, after purchasing and running it live for only a few days, the drawdown exceeded 60%. What concerns me is that whenever the strategy starts performing poorly, the developer quickly modifies or replaces it, making it difficult for users to notice the actual performance. As a result, historical results may look profitable, but future performance can be significantly worse. In my opinion, the backtest results do not accurately reflect the real risks of using this EA, and the continuous modifications make it difficult to evaluate its true long-term performance.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 19:43
Hello. A 60% drawdown should normally not happen with the recommended minimum balance and default risk settings.
This can usually happen if the account balance is below the recommended minimum, or if the Risk Level is set too high for the account size.
Please send me your trade history and screenshots of the EA input settings.
Then we can check it together and see exactly why the drawdown became so high on your account.
Regarding the strategy, the main strategy logic has not been replaced.
Recent updates only added additional control parameters, such as Stop Loss and Max Open Trades, but they did not change the core strategy logic.
So let’s first check your actual settings, balance, lot size, and trade history before making a conclusion.
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.07.09 15:27 
 

Die Verluste fressen die Gewinne .... so wie bei all den anderen EA die der Entwickler mittlerweile vom Markt genommen hat. Her gewinnt nur EINER ...

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 15:32
Hallo. Wenn man die Strategie über einen längeren Zeitraum im Strategy Tester prüft, sieht man, dass dieses Verhalten nicht plötzlich neu entstanden ist.
Ähnliche Phasen gab es auch früher bereits.
Es gab auch Perioden mit stärkeren Drawdowns als aktuell.
Deshalb würde ich die aktuelle Situation nicht nur anhand einiger einzelner Tage bewerten.
Wichtig ist, die Strategie über einen längeren Zeitraum zu betrachten und zu vergleichen, ob das aktuelle Verhalten grundsätzlich vom historischen Verhalten abweicht.
Wenn Sie einen Backtest über einen langen Zeitraum mit denselben Einstellungen machen, können Sie sehen, ob solche Verlustphasen bereits Teil der Strategiehistorie waren.
Paul Kabiru
118
Paul Kabiru 2026.07.09 14:33 
 

July did not start on a good note for this EA, with the Gold exbihibiting a lot of reversal at the moment. I had foreseen moments like this in backtest but recent days are definetely an outlier. Let's see how it fares in the coming days. Otherwise, author is responsive and backtests match live signal.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 14:37
Thank you for your fair feedback. Yes, July has started with difficult market conditions for this strategy, especially because gold has had many sharp reversals.
I will continue monitoring the EA closely over the coming days.
I also appreciate that you mentioned the support and that the backtests match the live signal.
Albert Misse Castillo
366
Albert Misse Castillo 2026.07.09 14:25 
 

This EA is extremely disappointing. The performance shown in the backtests bears no resemblance to the results I've experienced over the past two weeks. The developer's explanation is simply that "market conditions have changed," but that does not justify such a significant difference between the advertised backtest performance and the real-world results. Based on my experience, I cannot recommend this EA.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 14:35
Hello. I checked our conversation, and I do not see that I said the strategy no longer works because market conditions changed.
My position was the opposite.
The EA continues to work according to its strategy logic, but some market phases can be more difficult than others.
So please do not refer to something that I did not say.
Regarding the difference between backtest results and your account results, I am ready to check it with you.
Please send me a clear example where you see the difference.
Send screenshots of the Strategy Tester settings, the EA input settings in the tester, the backtest result, and the matching trades from your account history.
Also include the broker name, account type and the tested period.
Then we can compare everything together and check where the difference may come from.
Liang Guo
467
Liang Guo 2026.07.09 10:59 
 

Good

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 12:49
Thank you. I appreciate your feedback.
Pakornsak
21
Pakornsak 2026.07.09 03:38 
 

I purchased it and started using it two days ago. It just opened its first orders today, and they align well with what I saw in both the backtest and live trade results. I might have been lucky to start running it right after a major cut loss in the live trade, so the results have been good so far. I will continue to monitor its performance over the long term and hope it brings consistent monthly profits overall.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:08
Thank you very much for your feedback. I am glad to hear that the first trades are aligned with the backtest and live trading results.
Yes, the entry timing can sometimes affect the first impression, especially if the EA starts after a difficult drawdown period.
The most important thing is to monitor the performance over a longer period, not only by the first few trades.
Every strategy can have profitable periods, drawdown periods, and recovery phases.
I hope the EA continues to perform well for you over time. Thank you for your trust and for sharing your experience.
kento mae
61
kento mae 2026.07.07 07:55 
 

Hello, It's been about two weeks since I purchased your EA. Although there have been some drawdowns, the performance has been consistent with the backtest results, so I trust the EA. I hope it will continue to generate profits over the long term. I have one request for the developer. Would it be possible to add an option to limit the maximum number of open positions?

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:07
Hello. Thank you very much for your honest feedback and trust. Yes, drawdown periods can happen, but I am glad to hear that the live behavior is consistent with the backtest results.
The EA should be evaluated over a longer period, including profit periods, drawdown, and recovery.
Regarding your request, this option has already been added in the latest update.
There is now a new "Max Open Trades" parameter under the "Trade Risk Management" section.
This allows users to control the maximum number of open positions the EA can hold at the same time.
Default values remain the recommended settings.
If you decide to change this parameter, I recommend testing it in the Strategy Tester first before using it on a live account.
Moreno Dainese
1880
Moreno Dainese 2026.07.05 08:46 
 

So far, this EA hasn't generated any profits. I'm down €125 since I bought it. I'm confident in this bot because I see that the becktest results are in line and meet the becktest. See photos in the comments. I'll update my review later. Fingers crossed.

NEW VERSION FOR THE MOMENT IS TOP !!

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:05
Thank you for your honest feedback. Short-term drawdown can happen with any automated strategy, especially during difficult market conditions.
It is good that you are also comparing the live behavior with the backtest results, because this gives a more realistic view of the EA performance.
Please keep monitoring it over a longer period, not only by the first few trades or the first days after purchase.
The strategy should be evaluated over time, including profitable periods, losing periods, drawdown, and recovery.
I also recommend using the default settings first, because they remain the recommended configuration.
Thank you for your trust, and I hope the results will improve as the market conditions become more suitable.
Nathaniel Brosn
45
Nathaniel Brosn 2026.07.03 11:53 
 

今のところ、このEAは利益も出ていませんが、損失も出ていません。結果はほぼプラスマイナスゼロです。完全に評価するには、もう少し時間が必要だと思います。ただ、動作は安定しているように見え、今後利益を出す可能性には期待しています。

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.04 12:04
貴重なレビューをありがとうございます。 現時点では大きな利益も損失も出ていないとのこと、状況を共有していただき感謝いたします。
EAの評価にはある程度の運用期間とさまざまな相場環境での確認が必要だと思います。
動作が安定しているように見えるとのお言葉は嬉しく思います。
今後の結果にも期待していただければ幸いです。
Andi Budiman Nugraha
132
Andi Budiman Nugraha 2026.07.03 09:29 
 

One might assume all buyers do the right thing, but in reality, they often don't; the essential steps before purchasing include running a backtest ideally covering at least 2–3 years and then comparing the backtest results against the developer's actual trading history (live signals). Once you have achieved positive results, proceed to a trial run on a demo account for at least 1–3 weeks; this helps determine the appropriate risk management strategy and capital amount. After that, start trading with a small amount or preferably a "cent account" for at least a month to ensure everything is running smoothly. It is simply not feasible to deposit just $300 and trade with a 0.01 lot size, as the developer does. In my opinion, the optimal setup involves a capital of $1,000 with a 0.01 lot size to ensure resilience against unpredictable market conditions.

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.04 12:04
Thank you for your detailed and thoughtful feedback. I agree that proper testing is very important before using any EA.
Running backtests over a longer historical period, comparing the results with available monitoring data, and testing different risk settings can help users better understand how the system behaves under different market conditions.
Risk management is one of the most important parts of using any automated strategy, especially on XAUUSD.
Smaller deposits may be more sensitive to market fluctuations, so choosing a proper lot size and keeping enough capital buffer is essential.
Your recommendation to use a more conservative setup, such as 0.01 lots with sufficient capital, is a very responsible approach.
Darko Raca
698
Darko Raca 2026.07.03 08:31 
 

I hate myself for purchasing this piece of s. In just a few seconds I lost 1/3 of my account. I asked the programmer what is he going to do to improve the EA. Programmer repeats like a parrot that everything is normal. Terrible support service, you have been warned. I want a full refund!!!!

Vladimir Lekhovitser
13553
Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.03 08:49
Thank you for sharing your feedback.
The product description includes a clear disclaimer describing the strategy's characteristics and historical drawdown, which is available before purchase.
For future purchases, I recommend thoroughly testing any EA beforehand and evaluating whether its historical performance and maximum drawdown meet your expectations before deciding to buy.
fennessy1120
283
fennessy1120 2026.07.01 20:36 
 

I lost money today, but I had money in another account with the most popular EA on the market right now and lost way more. This was an anomaly. If I had just stuck with this EA I would've fared much better. This is a really good EA. The backtests match the live results (if you run previous days you have personally traded in the strategy tester), and my trading history matches the live results. What I'm trying to say is that a lot of other EA's lost money today. Zerqon did way better in an obviously strange market, with an abrupt rise and a rather slow fall, comparatively, over the trading day.

07/09/26: As an update, I see that people are mistakenly saying that this EA doest’t match the author’s signal. That’s s completely false. His loses are at the same exact minute as mine are when comparing the trading histories. These have been tough days to trade, but the author’s trading history is exactly like mine, to the second. Some days you’re gonna lose boys. This EA is really good and the authors is honestly trying to make good products.

Vladimir Lekhovitser
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Ответ разработчика Vladimir Lekhovitser 2026.07.02 11:41
Thank you very much for your honest and detailed feedback. I really appreciate that you compared the live results with the Strategy Tester and also with the live signal.
This is exactly the correct way to evaluate an EA not only by emotions during one difficult trading day, but by checking whether the strategy behaves consistently with its historical logic.
Yes, today’s market conditions were unusual, and many trading systems struggled.
Zerqon also had losses, but it continued to follow its internal logic with controlled risk and stop losses.
I’m glad to hear that, compared to other EAs, Zerqon handled the difficult market conditions better on your side.
Thank you again for sharing your real experience.
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