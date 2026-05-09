Lizard

4.24

ЧТО ТАКОЕ LIZARD?

Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, автоматически, круглосуточно.

Live-сигнал - отслеживайте реальную доходность до покупки:
https://www.mql5.com/en/signals/2372821

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Lizard непрерывно сканирует график XAUUSD на таймфрейме H1 в поисках значимых свинг-максимумов и свинг-минимумов. При обнаружении действительной структуры он размещает отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на откалиброванном расстоянии от уровня. Для срабатывания требуется реальный пробой, а не просто касание цены.

Такой подход отсеивает слабые движения и входит в рынок только при подтверждённом импульсе.

6 независимых стратегий работают одновременно на таймфрейме H1, каждая со своим Stop Loss и Take Profit, системой трейлинга, magic number и весовым коэффициентом риска.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мультистратегическая архитектура: Шесть индивидуально оптимизированных стратегий охватывают различные рыночные условия, от краткосрочных внутридневных пробоев до многодневных свинг-сетапов. Активация происходит автоматически в зависимости от баланса счёта: до $1000 активна Зона A, от $1001 активны Зона A и Зона B.

Smart Time Filter: У каждой стратегии есть индивидуально откалиброванные kill-hours на основе исторического анализа доходности по GMT. Часы с profit factor ниже 1.0 автоматически блокируются.

Многоуровневая система выхода: Break Even переносит Stop Loss на цену входа при достижении заданного порога прибыли. Trailing Stop Loss следует за ценой для фиксации прибыли. Trailing Take Profit динамически корректирует TP. Magic Trail обеспечивает пошаговое перемещение SL. Virtual Stop Loss закрывает позиции на программном уровне, независимо от брокера.

NFP-фильтр: Автоматически приостанавливает торговлю до и после выхода данных NFP.

Защита перед закрытием рынка: Отложенные ордера автоматически удаляются перед ежедневным окном закрытия рынка.

Совместимость с проп-фирмами: Доступен ввод максимальной дневной просадки для правил проп-челленджей.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

  • Мартингейл: НИКОГДА
  • Сетка: НИКОГДА
  • Stop Loss в каждой сделке: ВСЕГДА
  • Trailing Stop: АКТИВЕН
  • Break Even: АКТИВЕН
  • Защита NFP: АКТИВНА
  • Лимит дневной просадки для проп-фирм: ДОСТУПЕН

ТРЕБОВАНИЯ

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм графика: H1
  • Минимальный депозит: $250
  • Тип счёта: Hedging (рекомендуется ECN/RAW)
  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
  • VPS: настоятельно рекомендуется

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

ПОДДЕРЖКА

Наша поддержка доступна здесь: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia – Тайвань).

В нашей команде обязанности распределены: одни занимаются разработкой, другие — поддержкой клиентов. Поэтому после покупки обязательно свяжитесь с модератором Zolia. Он с радостью поможет вам с установкой советника и ответит на все ваши вопросы :)

Отзывы 54
Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.31 14:29 
 

Excellent Breakout EA for those that really know how to use it! I have good settings and its profitable. Please test the setup and use Dynamic low which closes at BE when we have fake breakouts. This after all is EA and not cash machine and when it does have good trades it nails it. Profits to follow in comments!

tradingbd
54
tradingbd 2026.07.31 05:45 
 

Good EA so far. I want to trust another three months with this EA.

Michael Schuster
1654
Michael Schuster 2026.07.31 01:02 
 

The performance is good and the support is excellent. Keep up the good work!

Рекомендуем также
Code Green
Md Wakiluzzaman Raz
Эксперты
Code Green EA This is a breakout strategy featuring advanced market confirmation and robust risk management. The system is designed to be highly flexible, offering the choice to utilize a Martingale recovery module or trade without it. Performance & Transparency This EA is built to provide realistic, sustainable results rather than inflated or unrealistic returns. While I have conducted my own internal forward testing, I encourage all traders to verify the strategy’s performance independently on
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Эксперты
LUCRAM EA 2.01 — Configurable Trading Robot for MetaTrader 5 LUCRAM EA is an automated trading robot developed for MetaTrader 5. It allows traders to create different trading configurations by combining high-and-low strategies, moving averages, technical indicators, market filters, and customizable exit rules. The robot can open buy positions, sell positions, or trade in both directions. It is suitable for testing Day Trading and Swing Trading strategies across different financial instruments an
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
Aurum Pulse Scalper MT5
Yasemin Feryal Toy
Эксперты
Aurum Pulse Scalper MT5 Профессиональный скальпирующий советник для XAUUSD Точность • Дисциплина • Стабильность Разработан исключительно для XAUUSD В отличие от универсальных мультивалютных торговых роботов, Aurum Pulse Scalper MT5 создан исключительно для торговли XAUUSD (Золото) . Все компоненты торгового алгоритма оптимизированы с учетом волатильности, ликвидности и особенностей поведения цены золота. Интеллектуальный анализ рынка Перед открытием каждой сделки советник тщательно анализиру
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Darkstone Fusion
Darkstone Capital LTD
Эксперты
Darkstone Fusion Professional Multi-Asset Algorithmic Trading System for MetaTrader 5 Overview Darkstone Fusion is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5, combining multiple trading methodologies into a unified algorithmic framework. The system is built to analyse market conditions, identify potential trading opportunities, and execute trades using a structured approach across multiple asset classes. Darkstone Fusion has been developed with a focus on adaptability, risk m
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Эксперты
Не сетка! Не мартингейл! Ручная настройка не требуется! Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Советник торгует только ночью в течение короткого периода времени в конце нью-йоркской сессии. Он использует моменты низкой волатильности на паре EURUSD и входит в сделки по данным индикаторов. В работе используются динамические стоп-лоссы и тейк-профиты, выставляемые также по данным индикаторов. Безопасный режим на основе полос Боллинджера дополнительно уменьшает возможные убытки. Торговлю советника можн
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Momentum Scalper Stop
Andri Okta Nograha
Эксперты
Momentum Scalper Stop is a high-speed, fully automated Expert Advisor designed specifically for fast-paced trading environments. It specializes in capturing explosive price movements and momentum breakouts on low timeframes (M1). By using an advanced Straddle Strategy , the EA instantly deploys pending orders (Buy Stop and Sell Stop) around the current market price, waiting to catch rapid spikes caused by high volatility or news events. This EA is heavily optimized for major instruments with hig
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Этот экспертный торговый инструмент использует индикатор SuperTrend с мощной настраиваемой метрикой оптимизации, чтобы помочь трейдерам найти лучшие системы с низкой застойностью и высоким чистым доходом. Трейдеры открывают позицию (длинную или короткую), когда бар открывается выше или ниже линии индикатора. Вы можете выйти из позиции, когда цена "разворачивается" по сигналу или не выходить и держать ее до закрытия на основе рисков (Take profit, stop loss) или по времени, выходя в конце сессии.
BB King
Khima Gorania
Эксперты
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
ThongLaiMa
Mr Piya Seetachai
Эксперты
Thong Lai Ma (Flowing Gold) – The "Sleep Soundly" EA: Safer Portfolios Than Ever ️ "Sustainable profit begins with exceptional risk management." Have you ever encountered an EA that boasts triple-digit profits but leaves your Drawdown nearly breaking the bank? Or one that leaves you praying to the market gods when the price goes against you? Thong Lai Ma is an EA designed to transform your trading style into a Pro Level experience, powered by an intelligent system that guards your capital as
DCAMachineBasicEditon
Ngoc Ha Le
Эксперты
DCA_Machine Basic Edition Overview DCA_Machine Basic is an advanced grid-based Expert Advisor (EA) developed through extensive research, optimization, and historical testing across multiple Forex broker servers and market conditions. The trading model has been carefully refined to focus only on the most stable and reliable currency pairs that have demonstrated strong consistency in both backtesting and live trading environments. The objective is to provide a balanced approach between profitabil
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Improved Breakout
John Signer
Эксперты
The Improved Breakout EA is an automated trading system for MT5 that identifies and trades breakouts from recent support and resistance levels. It is designed for traders who want a rules-based approach with strict risk control and flexible filters. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Advanced Breakout Detection – Calculates recent support and resistance levels and opens trades only when price breaks out by a defined percentage beyond these levels
Astra Ea
Muhammad Huraira
5 (1)
Эксперты
Astra EA — это модульный торговый движок, созданный для надёжной работы на основных валютных парах и XAUUSD. Он объединяет несколько независимых стратегий входа с продуманными алгоритмами выхода и управления рисками. Все компоненты основаны на анализе цены и полностью автоматизированы. ⸻ Основные стратегии • Сетка / Перекрытие (Grid / Overlap) – Адаптивный шаг, контролируемое увеличение лота и защита от избыточной экспозиции. • Поддержка и сопротивление (Support & Resistance) – Институциона
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Эксперты
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SwiftCap Grid EA MT5
Hassan Sarfraz
Эксперты
SwiftCap Grid EA — это профессионально разработанный советник, основанный на сетке возврата к среднему значению, ориентированный на стабильность и стабильную работу с течением времени. Стратегия активно используется на личных торговых счетах с 2023 года без какой-либо дальнейшей оптимизации, что демонстрирует ее устойчивость в различных рыночных условиях и режимах. В отличие от чрезмерно оптимизированных сеточных систем, советник SwiftCap Grid EA полагается на консервативное управление сделками,
Gold Miner KalzenV3
Nhu Manh Nguyen
Эксперты
EA Trading Strategy Overview This strategy is designed with a focus on safety, consistency, and controlled growth , making it suitable for both beginners and long-term investors. This EA is designed to perform effectively in real market conditions . You are welcome to download the demo version and test it freely on a live market environment . If you encounter any issues or have questions during testing, please feel free to contact me directly for support .  https://www.mql5.com/en/messages/03
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Эксперты
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
ICT Sentinel
Allan Njuguna Kimani
Эксперты
ICT Sentinel — Институциональный советник Smart Money Полностью автоматизированный мультивалютный советник на основе ICT / Smart Money Concepts. Определяет ордер-блоки, FVG, снятие ликвидности, BOS и CHoCH, торгует только при совпадении нескольких сигналов. Преимущества Торговля целой корзиной инструментов с одного графика Расчёт размера позиции по риску (% от баланса, а не фиксированный лот) Автобезубыток, частичное закрытие, ATR-трейлинг, лестница фиксации прибыли Дневной лимит убытков, блокир
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Aurum Intraday EA
Rodrigo Leonardo Favreau Giuliodoro
Эксперты
Aurum Intraday EA – Advanced Gold Trading Algorithm The Aurum Intraday EA is a powerful automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) traders who want to capture strong intraday movements while maintaining full control over risk and strategy configuration. Built with a robust algorithm and optimized for H1 and H4 timeframes (H4 recommended) , this Expert Advisor is capable of identifying high-probability opportunities in the gold market and executing trades with precision and
AurumX Gold Scalper Pro
Miftada Handoyo Yanuar
Эксперты
AurumX Scalper Pro – Smart XAUUSD Trading EA AurumX Scalper Pro is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading XAUUSD (Gold) using a scalping approach based on trend and market momentum . This EA helps traders capture fast entry opportunities in the market with a structured trading system, making trading more disciplined, measurable, and emotion-free . ️ Key Features Smart Scalping Logic (Trend + Momentum Filter) Auto Entry & Exit System Built-in Risk Con
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
Эксперты
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Другие продукты этого автора
Apex Signal Indicator
Marco Scherer
5 (4)
Индикаторы
ApexSignal — сигналы Supertrend, трендовое облако и уровни TP/SL ApexSignal — это универсальный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который превращает проверенную логику Supertrend в понятную и готовую к использованию информацию на графике. Он отображает сигналы покупки и продажи, цветное трендовое облако, а также автоматические уровни Stop Loss и Take Profit, чтобы вы могли оценивать рынок с одного взгляда и принимать торговые решения увереннее. Работает на любом символе и любом таймфрейме:
FREE
Lizard Mini
Marco Scherer
Эксперты
LIZARD MINI - БЕСПЛАТНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ Lizard Mini - это бесплатная ознакомительная версия полного Lizard EA. Она использует ту же торговую логику, входы, выходы и трейлинг-систему, чтобы вы могли оценить реальную производительность перед покупкой. Что заблокировано: Лот фиксирован на 0.01 (без расчёта риска) Stop Loss, фильтр Fakeout, новостные фильтры и Smart Time Filter заблокированы на настройках пресета Normal Верификационный код не выдаётся Что можно настраивать: Режим трейлинга (
FREE
Apex Signal
Marco Scherer
5 (3)
Утилиты
ApexSignal — Система сигналов Supertrend с MTF-сканером и торговлей в один клик ApexSignal — это комплексная торговая утилита, объединяющая обнаружение сигналов в реальном времени, визуальный анализ тренда, мультитаймфреймовый сканер конфлюэнции и мгновенное исполнение сделок в одном инструменте. Построена на основе усовершенствованного алгоритма Supertrend с управлением рисками на базе ATR. Генерирует четкие сигналы Buy и Sell прямо на графике с автоматическим расчетом Stop Loss и до трех уровн
FREE
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (2)
Индикаторы
NeoBull Predictive Ranges — это комплексная система технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор объединяет продвинутые расчеты волатильности с объемным анализом тренда. Этот инструмент разработан для предоставления трейдерам точной информации о структуре рынка и потоке ордеров (Order Flow). Я предоставляю этот профессиональный инструмент сообществу бесплатно. Концепция и идея Стратегическая основа и комбинация индикаторов (Predictive Ranges и Volumatic VIDYA) базируются на анализе YouTube-к
FREE
Фильтр:
Jung Hoon
39
Jung Hoon 2026.07.31 15:38 
 

With 0.16lot lost $486 twice... I don't understand who gave 5 stars to this EA.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.02 16:57
If you use the default settings, you should have a $10,000 account so that the two 5% risks are properly covered. However, every user can adjust everything directly in the EA: the fakeout filter, the risk, the stop loss—literally everything. Simply using the default settings and then complaining afterward is a poor excuse for not knowing what you are doing. And if you leave the EA on default because you do not want to adjust anything, then you also have to accept the possible results and let it continue running accordingly. I intentionally made the EA highly customizable, so users should also make an effort to understand how it works.
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah
1543
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah 2026.07.31 14:59 
 

2026-08-07: All in all, EA feels like a professional-grade, well-engineered tool rather than something slapped together. It’s clear the developers took time to combine proven strategies with thoughtful enhancements and they didn’t skimp on protective mechanisms. After purchase, you’re invited into a private group where you can interact with other users, exchange results, and get help if you hit a snag. That sense of being part of an active trading community is a huge advantage especially in automated trading, where having real feedback and peer support matters. The seller has very quickly responded to display update suggestion and queries and updated to v1.86. Real testing under progress. will update.

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.31 14:29 
 

Excellent Breakout EA for those that really know how to use it! I have good settings and its profitable. Please test the setup and use Dynamic low which closes at BE when we have fake breakouts. This after all is EA and not cash machine and when it does have good trades it nails it. Profits to follow in comments!

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
tradingbd
54
tradingbd 2026.07.31 05:45 
 

Good EA so far. I want to trust another three months with this EA.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Michael Schuster
1654
Michael Schuster 2026.07.31 01:02 
 

The performance is good and the support is excellent. Keep up the good work!

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Dieter Koelbl
408
Dieter Koelbl 2026.07.30 17:57 
 

Good EA so far and very realiable - minor losses are part of the trading game, and they hurt you too much reduce your risk. @Marco keep up the good work!

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
hxu13
117
hxu13 2026.07.30 15:57 
 

For those of you who had an SL yesterday, check your expert history. Because it might very likely be the problem with your brokers. I also hit an SL yesterday, but it has nothing to do with the EA itself. I have been using it for over a month. The performance has been consistent, even with the losing trade yesterday; I am still overall profitable.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
King David Boateng
335
King David Boateng 2026.07.30 14:34 
 

Clearly those who gave bad reviews don't understand how to trade or the risks involved. I've thoroughly tested the machine and actively still use it, losses are a part of the game. this machine is set to increase your account long term as long as you optimise and control your own risk! Great support from the developer and amazing bot, its a lot of hard work to get something like this up and running!

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:01
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
Brent
48
Brent 2026.07.30 13:49 
 

The one-star reviews are quite amusing, but they mostly come from young guys who believe a 100% win rate exists and expect to become millionaires after buying a single EA for $199. The EA does exactly what it is advertised to do, and the customer service is excellent. Unlike certain high-risk EAs, this one is not designed to blow an entire account. Yesterday, a few users hit their stop-loss simply because they were using the high-risk settings. Had they used the low-risk settings, they would not have hit a stop-loss and would have closed the day in profit. Marco, thank you for Lizard. I am looking forward to your future projects.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
RajaRamP
19
RajaRamP 2026.07.30 11:13 
 

Hello Lizard Support, the overall strategy is good, but entries are often placed directly at swing highs or swing lows. Sometimes price only sweeps liquidity, triggers two positions and immediately reverses, causing a large drawdown. Please add an option for candle-close or momentum confirmation before entry. Once price holds beyond the level and moves into profit, SL should move to break-even and start trailing. This could reduce fake-breakout losses while keeping the strategy profitable.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.04 13:00
Thank you very much for the feedback and support! The good trading conditions will return soon, and Lizard will generate profits that no one will believe.
ssalsik
208
ssalsik 2026.07.30 10:18 
 

If there is a major move in Gold like the one we saw yesterday, any EA would likely experience a loss. The EA is still excellent, and I continue to think very highly of it. However, when there are major economic news releases, it might be a good idea to prevent the EA from opening new trades for several hours beforehand.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 10:29
Thank you for the fair feedback. That is exactly why I added the Instant Check in version 1.85—simply set it to Conservative. We will still make plenty of profit; one small stop loss will not hold us back.
Rahan1983
115
Rahan1983 2026.07.30 06:51 
 

I bought this EA for diversifying my portfolio and based on good reviews from other users but after using it for 2 weeks and especially after yesterday losses I can say that I threw my money out of the window....I stopped using it! also a lot of updates...not all of us have time to spare to test all the variables to find the best setup but we are looking more for a bolt on solution out of the box LE: I own the EA since 16th of July not only for a week and my feedback comes after more losses than one, the biggest from yesterday...this EA needs big improvements

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 06:59
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
Spark690
603
Spark690 2026.07.30 05:51 
 

Нормальный советник, нужно настроить риск под себя и можно работать

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.08.05 07:46
You deliberately left a 1-star review and then demanded money to change it to a 5-star review. Now you are knowingly lying to other users because I exposed what you did. Proof --> https://www.mql5.com/en/market/product/172541/comments/page11?source=Site+Market+Main
brainiacz
457
brainiacz 2026.07.29 22:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:02
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
EA--TESTER--REALMONEY
1479
EA--TESTER--REALMONEY 2026.07.29 21:08 
 

Crap EA. Too many SL hits...

And as always manipulated 5 Stars Reviews. EA had no trade after the last brutal SL Hits yesterday and today on the 30.07.2026 after the real 1 Stars reviews a massive flood of 5 Stars is incoming what makes absolutely no sense.

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:05
As someone who claims to be an EA tester, you should know that evaluating an EA over just one week is meaningless. But judging by your review, your testing methodology seems to be waiting for the first stop loss and then jumping out of the bushes with a 1-star review. Professional EA testing is based on long-term forward testing, backtests, different market conditions, and a meaningful sample of trades—not a single losing trade.
Ramazan Turkhan
2131
Ramazan Turkhan 2026.07.29 20:21 
 

This so-called swing EA take buy positions at the highest resistance level , so naturally prices drops down full speed with momentum in a few minutes with huge losses . sell positions also same logic. the intention of taking position is not clear . is it breakout or swing ? but none of them works. I attached A screenshot at the commnets page where it shows place of opening and closing positions . Also be careful about updates . Logic of the EA is not secure .

Also comments section is full of success story mostly posted by developer and his group members , it s strange . İ wish i could wrote best review ,unfortunately the balance is losing day by day.

the dreams comes TRUE just on backtests ... bla bla bla.... excuses will be created instantly

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:00
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
bc01
501
bc01 2026.07.29 19:22 
 

huge losses today, not recommended at all

Update: duration 6 weeks, overall loss. Not week review. Serious doubts abour R;R ratio long term, from now on demo only to observe

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:01
A 1-star review after just one week? Fair enough. Maybe it's time to increase the price, because it seems that lower-priced EAs attract the fastest negative reviews. If you used the EA with the recommended settings, a single losing trade could only result in a small percentage loss. That's exactly how breakout EAs work. They don't win every trade, and nobody can build a breakout strategy with a 100% win rate. Judging an EA after one week or after a single losing trade simply doesn't reflect its long-term performance. Trading requires statistics over many trades, not emotions after one loss.
En Li
175
En Li 2026.07.28 17:02 
 

我同时用了另外一款突破类型的EA，售价甚至比这个高很多，它们几乎在同一个位置开的单，但是结果令人意外，另外一款售价更高的突破EA，出现了亏损情况。这款突破EA，在同一个价位，还能达到盈利状态。这是我目前遇到最智能，最科学的突破EA。给作者点个赞。希望作者能不断更新完善。国内的朋友，，可以相互交流一下VX：zxkj68688

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:18
Thank you for the great feedback! Let's see how it develops until the end of the year. Hopefully, we'll have an even better picture by then.
Thai Son Nguyen
277
Thai Son Nguyen 2026.07.28 13:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:19
Thank you for the great feedback! Let's see how it develops until the end of the year. Hopefully, we'll have an even better picture by then.
Gennady Sergienko
19846
Gennady Sergienko 2026.07.28 08:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Marco Scherer
8869
Ответ разработчика Marco Scherer 2026.07.30 07:19
Thank you for the great feedback! Let's see how it develops until the end of the year. Hopefully, we'll have an even better picture by then.
123
Ответ на отзыв