ЧТО ТАКОЕ LIZARD?

Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, автоматически, круглосуточно.

Live-сигнал - отслеживайте реальную доходность до покупки:

https://www.mql5.com/en/signals/2372821

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Lizard непрерывно сканирует график XAUUSD на таймфрейме H1 в поисках значимых свинг-максимумов и свинг-минимумов. При обнаружении действительной структуры он размещает отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на откалиброванном расстоянии от уровня. Для срабатывания требуется реальный пробой, а не просто касание цены.

Такой подход отсеивает слабые движения и входит в рынок только при подтверждённом импульсе.

6 независимых стратегий работают одновременно на таймфрейме H1, каждая со своим Stop Loss и Take Profit, системой трейлинга, magic number и весовым коэффициентом риска.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мультистратегическая архитектура: Шесть индивидуально оптимизированных стратегий охватывают различные рыночные условия, от краткосрочных внутридневных пробоев до многодневных свинг-сетапов. Активация происходит автоматически в зависимости от баланса счёта: до $1000 активна Зона A, от $1001 активны Зона A и Зона B.

Smart Time Filter: У каждой стратегии есть индивидуально откалиброванные kill-hours на основе исторического анализа доходности по GMT. Часы с profit factor ниже 1.0 автоматически блокируются.

Многоуровневая система выхода: Break Even переносит Stop Loss на цену входа при достижении заданного порога прибыли. Trailing Stop Loss следует за ценой для фиксации прибыли. Trailing Take Profit динамически корректирует TP. Magic Trail обеспечивает пошаговое перемещение SL. Virtual Stop Loss закрывает позиции на программном уровне, независимо от брокера.

NFP-фильтр: Автоматически приостанавливает торговлю до и после выхода данных NFP.

Защита перед закрытием рынка: Отложенные ордера автоматически удаляются перед ежедневным окном закрытия рынка.

Совместимость с проп-фирмами: Доступен ввод максимальной дневной просадки для правил проп-челленджей.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

Мартингейл: НИКОГДА

Сетка: НИКОГДА

Stop Loss в каждой сделке: ВСЕГДА

Trailing Stop: АКТИВЕН

Break Even: АКТИВЕН

Защита NFP: АКТИВНА

Лимит дневной просадки для проп-фирм: ДОСТУПЕН

ТРЕБОВАНИЯ

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD (золото)

Таймфрейм графика: H1

Минимальный депозит: $250

Тип счёта: Hedging (рекомендуется ECN/RAW)

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше

VPS: настоятельно рекомендуется

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

ПОДДЕРЖКА

Наша поддержка доступна здесь: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia – Тайвань).

В нашей команде обязанности распределены: одни занимаются разработкой, другие — поддержкой клиентов. Поэтому после покупки обязательно свяжитесь с модератором Zolia. Он с радостью поможет вам с установкой советника и ответит на все ваши вопросы :)